Loài cá có cái tên nghe "rùng rợn" nhưng thịt là nguồn dinh dưỡng cực kỳ quý giá

Loài cá có cái tên "đáng gờm"

Cá tà ma từ lâu đã được xem là một trong những đặc sản nổi bật và là niềm tự hào của vùng biển đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi). Với thân hình dẹt, vảy màu nâu đen óng ánh, loại cá này thường sinh sống chủ yếu ở các gành đá ngầm và rạn san hô sâu.

Cá tà ma là đặc sản của vùng biển Lý Sơn và khu vực miền Trung nói chung. Ảnh minh họa.

Cá tà ma có kích thước trung bình khoảng 20-30cm, thân thuôn dài, thịt trắng, săn chắc, ít xương dăm và khi chế biến không bị bở. Cá có vị ngọt tự nhiên, thơm, ít tanh hơn nhiều loài cá da trơn hoặc cá sống ở tầng đáy. Đặc biệt, lớp mỡ dưới da béo nhưng không quá ngấy, phù hợp với khẩu vị của nhiều người.

Loài cá này sinh sống ở vùng biển sâu quanh đảo Lý Sơn, thường được ngư dân đánh bắt vào mùa xuân - hè. Dù mang cái tên khá "đáng gờm", cá tà ma lại có hương vị thanh nhẹ, thịt thơm và chắc. Đây là loại cá quen thuộc trong bữa cơm của người dân địa phương và thường được giới thiệu như một đặc sản du khách nên thử khi đến Lý Sơn.

Do sản lượng đánh bắt tự nhiên không lớn và phụ thuộc nhiều vào thời tiết, cá tà ma không phải lúc nào cũng có sẵn trên thị trường. Vào mùa, loại cá này được tìm mua tại các chợ hải sản và các đầu mối đặc sản biển, với mức giá khá cao.

Không chỉ được ưa chuộng bởi hương vị, cá tà ma còn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng. Thịt cá giàu protein, cung cấp các axit amin thiết yếu cho cơ thể. Phần mỡ cá chứa axit béo omega-3, trong khi thịt cá còn có vitamin và nhiều khoáng chất như canxi, phốt pho, kẽm, sắt và selenium.

Nhờ thịt trắng, chắc, vị ngọt tự nhiên và có giá trị dinh dưỡng, cá tà ma đã trở thành một trong những loại hải sản được người dân địa phương và du khách tìm mua khi đến đảo Lý Sơn.

Món ngon từ cá tà ma

Nhờ tính chất thịt dai giòn, không tanh, cá tà ma phù hợp với nhiều cách chế biến khác nhau để giữ trọn vẹn hoạt chất sinh học, mang lại sự hào hứng cho bất kỳ ai muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình.

Cá tà ma nướng muối ớt. Ảnh Internet.

Cá tà ma có thể chế biến thành nhiều món như kho nghệ, nướng muối ớt, chiên giòn hay nấu canh chua. Mỗi cách làm đều mang lại một hương vị riêng nhưng điểm chung là giữ được vị ngọt đậm đà tự nhiên. Trong đó, cá tà ma nướng muối ớt trên bếp than là món khoái khẩu của nhiều thực khách. Cá sau khi nướng có lớp da xém thơm, thịt bên trong trắng ngần, mềm nhưng không bở, ăn kèm rau sống, bánh tráng và mắm ớt là "hết sảy".

Với những ai cần một món ăn giải nhiệt và bổ sung nước cho cơ thể, canh chua cá tà ma luôn là ưu tiên xuất hiện trong thực đơn. Vị chua thanh của me rừng, khế ngọt hòa cùng vị ngọt hậu của cá tạo nên một phương thức tự nhiên giúp bổ túc chất điện giải, kích thích cảm giác thèm ăn cho người mới ốm dậy, đồng thời hỗ trợ gan thải độc hiệu quả nhờ các hợp chất chống oxy hóa tự nhiên trong nước canh.

Ảnh minh họa.

Riêng với món cá tà ma chiên giòn, dù đây là lựa chọn hấp dẫn về mặt vị giác nhờ lớp da giòn rụm kết hợp với thớ thịt ngọt đậm giúp kích thích vị giác cho người kén ăn, nhưng về mặt sức khỏe thì không nên ăn quá thường xuyên. Quá trình chiên ngập dầu ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin và làm biến tính cấu trúc protein trong cá, đồng thời làm tăng lượng chất béo không lành tính nạp vào cơ thể.

Tại các nhà hàng hải sản hiện nay, loại cá này còn được nâng tầm thành món lẩu cá tà ma lá giang hoặc cá tà ma hấp cách thủy công thức bắc thảo. Đây đều là những món ăn bài thuốc bổ dưỡng, giúp làm ấm cơ thể, tăng cường tuần hoàn máu và hỗ trợ hệ hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi.