Lưu ý cho tất cả những người bật điều hòa đắp chăn đi ngủ

Khung cảnh quen thuộc nhất trong một đêm hè: điều hòa hiển thị nhiệt độ mát lạnh, còn người nằm trên giường thì cuộn mình trong chăn chẳng khác gì một cuộn sushi. Cư dân mạng đặt câu hỏi: Đã sợ lạnh thì tại sao vẫn bật điều hòa? Đã bật điều hòa thì tại sao còn đắp chăn? Đây rốt cuộc là điều nên làm hay không?

Bác sĩ Xuân Vũ, tai Trung Quốc đặc biệt lưu ý: Bài viết nhằm cung cấp kiến thức sức khỏe phổ thông, không thể thay thế việc thăm khám và tư vấn cá nhân hóa. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và sau sinh, cũng như người mắc các bệnh mạn tính về tim mạch, hô hấp... nên điều chỉnh môi trường trong nhà dựa trên tình trạng sức khỏe và hướng dẫn của bác sĩ.

Trước hết, hãy nhớ rằng: bật điều hòa đồng thời đắp một chiếc chăn mỏng, thoáng khí không hề mâu thuẫn, cũng không có nghĩa cơ thể đang "tự làm khổ mình".

Theo bác sĩ Xuân Vũ, điều hòa điều chỉnh nhiệt độ và độ ẩm của cả căn phòng, còn chăn làm giảm sự thất thoát nhiệt ở một số vùng trên cơ thể. Một bên phụ trách môi trường chung, một bên phụ trách "khu vực cá nhân" của bạn. Đây là mối quan hệ hỗ trợ, không phải “cuộc chiến mâu thuẫn”.

Hãy nhớ điều này: Điều hòa và chăn đều chỉ là những công cụ giúp điều chỉnh cảm giác nóng lạnh. Quan trọng hơn cả là nhiệt độ dễ chịu, chăn mỏng, không để luồng gió thổi trực tiếp vào người và đảm bảo không khí trong phòng được lưu thông.

1. Điều hòa phụ trách môi trường chung, chăn tạo "vi khí hậu" quanh cơ thể

Ngay cả khi ngủ, cơ thể vẫn liên tục sản sinh và tỏa nhiệt. Điều hòa làm giảm nhiệt độ môi trường, giúp chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn trong những ngày nóng. Trong khi đó, một chiếc chăn mỏng giữ lại một lớp không khí tương đối ấm quanh da, từ đó hạn chế thất thoát nhiệt ở một số vùng trên cơ thể.

Đây chính là trạng thái dễ chịu mà nhiều người quen thuộc: đầu và mặt được tiếp xúc với không khí mát, trong khi thân và chân nằm dưới chăn mỏng, không bị nóng nhưng cũng không phải chịu luồng khí lạnh liên tục.

Bác sĩ Xuân Vũ cho biết điều hòa và chăn không phải hai thứ đối lập mà giống như một "công ty liên doanh vi khí hậu cá nhân".

Tiêu chí đánh giá rất đơn giản: Sau khi ngủ không bị nóng đến tỉnh giấc, không lạnh đến tỉnh giấc, không đổ mồ hôi quá nhiều; buổi sáng thức dậy không bị khô rõ rệt ở mũi, miệng hoặc cứng cơ ở một số vùng. Nếu đáp ứng được những điều này, cách kết hợp điều hòa và chăn của bạn về cơ bản đã hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay cả khi ngủ, cơ thể vẫn liên tục sản sinh và tỏa nhiệt. Điều hòa làm giảm nhiệt độ môi trường, giúp chúng ta dễ đi vào giấc ngủ hơn trong những ngày nóng.

2. Lưu ý về loại chăn

Trong phòng điều hòa vào mùa hè, nên sử dụng loại chăn mỏng, thoáng khí và có khả năng tản nhiệt dư thừa. Chăn cotton mỏng hoặc các loại chăn ga thoáng khí đều có thể sử dụng.

Điểm quan trọng không nằm ở tên gọi hay chất liệu đắt tiền mà là sau khi đắp lên, cơ thể có cảm thấy thoải mái hay không.

Bạn cũng không nhất thiết phải vì sợ lạnh bụng mà quấn kín cơ thể từ vai xuống chân. Muốn đắp đến đâu, hãy căn cứ vào cảm giác thực tế. Với người dễ đá chăn khi ngủ, có thể ưu tiên điều chỉnh nhiệt độ điều hòa ở mức vừa phải thay vì hy vọng bản thân lúc nửa đêm sẽ nghiêm túc chấp hành "quy định đắp chăn".

Nếu trong chăn mồ hôi đầm đìa nhưng bên ngoài lại lạnh đến nổi da gà, điều đó cho thấy chênh lệch nhiệt độ giữa hai môi trường quá lớn. Lúc này nên tăng nhiệt độ điều hòa, giảm tốc độ gió hoặc đổi sang chăn mỏng hơn, thay vì biến căn phòng thành kho lạnh rồi "xông hơi” bên trong chăn.

Tự kiểm tra độ dày của chăn: Nếu đắp chăn khoảng 10-20 phút đã thấy bí, lưng ra mồ hôi hoặc liên tục muốn thò chân ra ngoài để tản nhiệt, có thể chăn quá dày. Ngược lại, nếu phải cuộn người, liên tục kéo chăn sát vào cơ thể hoặc tỉnh giấc vì lạnh, có thể môi trường quá lạnh hoặc chăn chưa đủ ấm.

Trong phòng điều hòa vào mùa hè, nên sử dụng loại chăn mỏng, thoáng khí và có khả năng tản nhiệt dư thừa. Chăn cotton mỏng hoặc các loại chăn ga thoáng khí đều có thể sử dụng.

3. Thứ cần để ý hơn cả là luồng khí lạnh thổi trực tiếp

So với việc có đắp chăn hay không, điều đáng điều chỉnh hơn là luồng khí lạnh liên tục thổi trực tiếp vào đầu, cổ, vai hoặc ngực.

Việc một vùng cơ thể phải tiếp xúc với khí lạnh trong thời gian dài, cộng thêm không khí khô, có thể khiến một số người bị cứng cổ vai gáy, khô mũi họng hoặc khó chịu ở mắt.

Khí lạnh không thể tự tạo ra virus gây cảm lạnh, nhưng có thể kích thích niêm mạc mũi và họng, khiến những người vốn bị viêm mũi, đường thở nhạy cảm hoặc khô mắt cảm thấy khó chịu hơn.

Bạn có thể điều chỉnh cửa gió hướng lên trên, bật chế độ đảo gió, giảm tốc độ quạt và nếu cần thiết thì thay đổi vị trí giường.

Cách kiểm tra nhanh hướng gió: Nằm ở vị trí ngủ quen thuộc, cảm nhận xem mặt, sau gáy và vai có liên tục chịu luồng gió rõ rệt hay không. Nếu có, hãy điều chỉnh hướng và tốc độ gió trước khi nghĩ đến việc dùng một chiếc chăn dày để "chống đỡ".

Tóm lại, bật điều hòa và đắp chăn hoàn toàn có thể là một cách hợp lý để tạo "vi khí hậu" phù hợp cho cơ thể. Điều quan trọng là giữ nhiệt độ dễ chịu, chăn mỏng, không để gió lạnh thổi trực tiếp và đảm bảo không khí được lưu thông.



