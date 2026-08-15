MỚI NHẤT: Nhiều tuyến đường trung tâm Hà Nội thay đổi về chiều di chuyển, người dân cần chú ý

Theo thông tin được đăng tải trên trang Thủ đô Hà Nội - Việt Nam, từ ngày 12/8 đến 30/12/2026, Sở Xây dựng Hà Nội điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Trần Khánh Dư, đê Nguyễn Khoái, đường Lê Quý Đôn, đường Nguyễn Huy Tự và các khu vực lân cận.

Việc điều chỉnh nhằm phục vụ thi công Dự án thành phần 3: Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo. Đây là khu vực có nhiều tuyến đường kết nối trung tâm thành phố với đê Nguyễn Khoái, cầu Vĩnh Tuy và phía Đông Hà Nội.

Một số đoạn đường sẽ được tổ chức đi một chiều hoặc cấm phương tiện theo chiều ngược lại, do đó người dân cần chú ý để tránh đi nhầm lộ trình. Thông tin về phương án phân luồng cũng được Sở Xây dựng Hà Nội cung cấp tới các cơ quan báo chí ngày 15/8.

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4 tuyến đường người dân cần đặc biệt chú ý

Thay đổi đáng chú ý đầu tiên nằm trên đường Trần Khánh Dư. Theo phương án mới, đoạn từ ngã ba Trần Khánh Dư - Trần Hưng Đạo đến cửa khẩu Vân Đồn được tổ chức giao thông một chiều theo hướng đi cửa khẩu Vân Đồn, đồng thời cấm phương tiện lưu thông theo chiều ngược lại.

Các phương tiện từ khu vực cửa khẩu Vân Đồn và đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi vào đường Trần Khánh Dư được hướng dẫn di chuyển theo lộ trình Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư.

Đối với đê Nguyễn Khoái, phương tiện đi cầu Vĩnh Tuy được tổ chức theo hướng xuống đường Trần Khánh Dư, đoạn Nhà hát Quân đội, sau đó qua khu vực cây xăng Lương Yên - đê Nguyễn Khoái - cầu Vĩnh Tuy. Với phương tiện trên đê Nguyễn Khoái có nhu cầu đi Trần Khánh Dư, lộ trình được điều chỉnh theo hướng đê Nguyễn Khoái - dốc Bác Cổ - Trần Khánh Dư.

Trên đường Nguyễn Huy Tự, phương tiện muốn đi Trần Khánh Dư có thể lưu thông theo hướng Tăng Bạt Hổ - Yec Xanh - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư. Một hướng khác là từ cửa khẩu Vân Đồn - Lương Yên - Lê Quý Đôn - Nguyễn Cao - Nguyễn Huy Tự - Trần Khánh Dư. Chiều lưu thông ngược lại bị cấm.

Tại đường Lê Quý Đôn, phương tiện đi Trần Thánh Tông được tổ chức lưu thông từ khu vực ngã ba Lê Quý Đôn - Trần Khánh Dư theo hướng Lê Quý Đôn - Trần Thánh Tông; chiều ngược lại cũng bị cấm.

Thông báo được đăng tải trên Facebook chính thức của TP.Hà Nội

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu bổ sung hệ thống biển báo, biển hướng dẫn từ xa và tại khu vực công trường. Các đơn vị liên quan cũng được yêu cầu phối hợp điều chỉnh đèn tín hiệu tại một số nút trên đê Nguyễn Khoái, bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông và xử lý tình huống trong quá trình rào chắn thi công. Lộ trình xe buýt liên quan cũng có thể được điều chỉnh khi cần thiết.

Vì vậy, người thường xuyên đi qua khu vực này nên quan sát hệ thống biển báo thực tế, đặc biệt tại các đoạn đã thay đổi chiều lưu thông, thay vì di chuyển hoàn toàn theo thói quen cũ.

Việc phân luồng liên quan tới dự án cầu hơn 16.000 tỷ đồng

Cầu Trần Hưng Đạo là một trong những dự án hạ tầng giao thông quan trọng đang được Hà Nội triển khai. Theo Bản đồ đầu tư Hà Nội - hệ thống thông tin của UBND TP Hà Nội, toàn tuyến dự án dài khoảng 4,18 km, đi qua các phường Hồng Hà, Hai Bà Trưng, Cửa Nam, Long Biên và Bồ Đề. Tổng mức đầu tư toàn dự án được công bố ở mức hơn 16.000 tỷ đồng, triển khai trong giai đoạn 2025-2027.

Điểm đầu của tuyến nằm tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông, điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn. Trong đó, cầu chính vượt sông Hồng dài 870 m, rộng khoảng 43 m, bố trí 6 làn xe cơ giới, 2 làn xe đạp và 2 làn dành cho người đi bộ. Kết cấu cầu chính dạng vòm thép, tạo hình gợi biểu tượng vô cực.

Đáng chú ý, Dự án thành phần 3 còn bao gồm xây dựng nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái. Đây cũng là khu vực trực tiếp xuất hiện trong phương án điều chỉnh giao thông lần này.

Cầu Trần Hưng Đạo đang gấp rút được hoàn thiện (Ảnh VTC News)

Theo Cổng Thông tin điện tử UBND TP Hà Nội, thành phố đang đẩy nhanh tiến độ dự án và phấn đấu hoàn thành công trình trong quý II/2027. Khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực trung tâm với phía Đông thành phố, đồng thời giảm áp lực cho các cầu hiện hữu qua sông Hồng như Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì.

Trong thời gian thi công, người dân đi qua khu vực Trần Khánh Dư - Nguyễn Khoái - Nguyễn Huy Tự - Lê Quý Đôn cần đặc biệt lưu ý các hướng một chiều và lộ trình thay thế, đồng thời tuân thủ biển báo và hướng dẫn của lực lượng chức năng để bảo đảm an toàn, hạn chế ùn tắc.



