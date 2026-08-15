Miền Bắc và Bắc Trung Bộ sắp bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 450mm

Tin mưa lớn ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực nam đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 17/8 đến ngày 21/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to .

Miền Bắc sắp bước vào đợt mưa lớn, có nơi trên 450mm/đợt. (Ảnh minh hoạ)

Trong đó, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thái Nguyên, nam Tuyên Quang, Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh có tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, cục bộ trên 450mm/đợt.

Tổng lượng mưa tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn dao động 100-200mm/đợt, cục bộ trên 300mm/đợt.

Nguy cơ xảy ra mưa cường độ lớn, lượng mưa có thể vượt 100mm trong 3 giờ.

Trước khi đón đợt mưa lớn diện rộng, từ chiều tối 15/8 đến ngày 16/8, Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Nghệ An mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, có nơi mưa to trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng.

Ngoài ra, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và rải rác dông, lượng mưa 15-30mm, cục bộ mưa to trên 80mm.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp; ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 16/8, Hà Nội chiều tối và đêm có lúc mưa rào và dông, ngày nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 33-35°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới. (Nguồn: NCHMF)

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội phổ biến có mưa, chưa ghi nhận nắng nóng.

Cụ thể, ngày 17/8, khu vực này có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 34°C, thấp nhất 27°C.

Từ 18-21/8, Hà Nội trời nhiều mây và bước vào đợt mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ cao nhất trong ngày giảm về ngưỡng 31-32°C, nhiệt độ thấp nhất 21-26°C.

Sang ngày 22/8, khu vực này tăng nhiệt, cao nhất 34°C, thấp nhất 26°C, trời có mưa rào và dông. Mưa dông còn duy trì tại Hà Nội trong 3 ngày cuối thời kỳ dự báo (23-25/8), nhiệt độ cao nhất giảm về mức 31-32°C, thấp nhất phổ biến 26-27°C.