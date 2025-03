10 phút đi bộ sau bữa ăn có tác dụng gì?

Thực tế là sau bữa ăn, nhiều người trong chúng ta chỉ muốn nằm, nhưng nằm ngay sau bữa ăn có thể gây chứng ợ nóng và chua. Trong tình huống như vậy, tốt nhất bạn nên đi bộ vài phút để điều hòa quá trình tiêu hóa. Dưới đây là những tác dụng của 10 phút đi bộ sau bữa ăn:

Cải thiện tiêu hóa

Báo Lao động dẫn nguồn trang Eat this not that cho biết, đi bộ sau bữa ăn 10 phút giúp hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Đi bộ hỗ trợ tiêu hóa bằng cách thúc đẩy sự di chuyển của thức ăn qua hệ thống tiêu hóa, ngăn ngừa chứng khó tiêu và đầy hơi bằng cách kích thích các cơ của đường tiêu hóa.

Kiểm soát lượng đường trong máu

10 phút để đi bộ ngay sau bữa ăn sẽ giúp bạn kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường (tiểu đường) loại 2.

Đi bộ sau bữa ăn giúp giảm lượng đường trong máu bằng cách tăng cường hấp thu glucose vào cơ bắp. Điều này đặc biệt có lợi cho những người bị kháng insulin hoặc tiểu đường.

Kiểm soát cân nặng

Đi bộ ngắn thường xuyên, đặc biệt là sau bữa ăn, góp phần đốt cháy calo. Theo thời gian, điều này có thể giúp kiểm soát cân nặng và ngăn ngừa tăng cân.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Đi bộ là bài tập tim mạch giúp tăng cường lưu thông máu và tăng cường sức khỏe của tim. Sau bữa ăn, đi bộ giúp điều hòa huyết áp và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.

Cải thiện chức năng não

Đi bộ làm tăng lưu lượng oxy đến não, giúp cơ thể thư giãn, cải thiện tình trạng sương mù não và trí nhớ. Một nghiên cứu cho thấy rằng, vận động nhẹ sau bữa ăn thậm chí có thể tăng cường chức năng nhận thức, cải thiện sự tập trung và giảm mệt mỏi về mặt tinh thần.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Bài viết của BS. Tăng Minh Hoa trên Báo Sức khoẻ & Đời sống cho biết, đối với những người khó ngủ, đi bộ sau bữa tối có thể là giải pháp đơn giản giúp ngủ ngon hơn. Hoạt động thể chất sẽ giúp cơ thể giải phóng serotonin, sản xuất melatonin - hormone chịu trách nhiệm điều hòa giấc ngủ.

Đi bộ sau bữa tối giúp giảm căng thẳng, thư giãn tâm trí giúp bạn ngủ nhanh hơn và thức dậy với cảm giác sảng khoái hơn.

Tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng

Đi bộ 10 phút sau bữa tối không chỉ giúp tiêu hóa tốt mà còn tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng. Khi cơ thể di chuyển sau khi ăn, sẽ xử lý vitamin và khoáng chất hiệu quả hơn, đảm bảo sử dụng tốt hơn các chất dinh dưỡng từ thực phẩm khi chúng ta ăn vào, tăng cường năng lượng, giúp cải thiện sức khỏe tổng thể.

Đi bộ bao nhiêu phút là vừa?

Báo Thanh Niên dẫn nguồn trang Times of India cho biết, nếu đi bộ sau bữa ăn rất có lợi cho cơ thể, thì lý tưởng nhất là bạn nên đi bộ trong bao lâu?

Thông thường, 10 phút đi bộ sau mỗi bữa ăn là đủ cho cơ thể. Điều này chiếm 30 phút đi bộ mỗi ngày: 10 phút sau mỗi bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Theo nhu cầu của bạn, bạn có thể tăng lên 15 phút mỗi lần, nhưng tránh đi quá nhiều.

Tóm lại, 10 phút đi bộ với tốc độ nhẹ là tốt nhất để cơ thể bạn tăng cường tiêu hóa, hỗ trợ giảm cân và ngăn chặn các vấn đề về dạ dày.