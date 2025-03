7 bí quyết sống lâu của những người ở “vùng đất trường thọ” nhất hành tinh: Không phải tập thể dục mà là những điều đơn giản không ngờ

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố vào năm 2024, tuổi thọ trung bình toàn cầu là 71,4 tuổi. Nhưng có nhiều khu vực trên thế giới, tỷ lệ người sống thọ cao vượt trội so với những vùng đất khác. WHO đã thành lập một nhóm các nhà nghiên cứu y khoa, nhà nhân chủng học, nhà nhân khẩu học và nhà dịch tễ học để tìm hiểu 5 quốc gia hoặc khu vực có tỷ lệ người sống thọ nhất thế giới. Những khu vực này được gọi là "vùng xanh" (Blue zone). Sau đó, họ tiến hành nghiên cứu và khám phá ra bí quyết trường thọ ở các "vùng xanh” này.

Hiện nay, trên thế giới có 5 khu vực là Vùng Xanh, bao gồm: Tỉnh Nuoro, Sardinia (Ý); quận Okinawa (Nhật Bản); Icaria (Hy Lạp); bán đảo Nicoya (Costa Rica) và Loma Linda thuộc California (Mỹ). Và những người sống trên 100 tuổi ở 5 khu vực này thường có những thói quen như sau:

1. Luôn hoạt động

Những người sống trăm tuổi ở “vùng xanh” không cố gắng tập thể dục nhiều, đến phòng gym hay chạy bộ. Nhưng họ sẽ không để bản thân ngừng hoạt động. Thậm chí, việc thỉnh thoảng đứng dậy và đi bộ tại chỗ trong 10 phút cũng có thể giúp ích nhiều cho sức khỏe của họ. Hoạt động đơn giản này có thể giúp tâm trí trở nên sáng suốt hơn rất nhiều, sau nhiều giờ ngồi cố định một chỗ. Ngoài ra, bạn có thể thay đổi thói quen tập thể dục trong nhiều tiếng đồng hồ thành tập thể dục năm phút mỗi giờ. Không chỉ hiệu quả công việc được cải thiện mà cơ thể cũng sẽ ít bị mệt mỏi, uể oải hơn.

2. Có mục đích sống

Có "lý do để sống" là một phần quan trọng để thúc đẩy con người sống lâu. Người Okinawa (Nhật Bản) gọi "ikigai" - là một khái niệm đề cập đến điều gì đó mang lại cho mỗi người ý thức về mục đích, lý do tồn tại trong cuộc sống. Hay người Nicoya (Costa Rica gọi là "plan de vida" - có nghĩa là "động lực để thức dậy mỗi sáng". Nghiên cứu cho thấy, có mục tiêu sống rõ ràng có thể kéo dài tuổi thọ của bạn thêm khoảng 7 năm.

3. Ngủ đủ giấc vào ban đêm

Dựa trên những nghiên cứu về người dân ở “vùng xanh”, ngoài lịch trình ngủ đều đặn, họ còn thường xuyên đảm bảo ngủ đủ giấc. Thời gian ngủ lý tưởng nhất là 8-10 tiếng mỗi đêm, đây là thời lượng tối ưu để não bộ và cơ thể có thể được phục hồi.

Mặc dù khi già đi, con người thường có xu hướng ngủ ít hơn, nhưng việc duy trì ngủ đủ giấc vào ban đêm sẽ giúp tăng tuổi thọ, cải thiện chức năng não và khả năng miễn dịch mạnh, giúp cơ thể thêm dồi dào năng lượng.

4. Ăn uống điều độ

Theo nghiên cứu, hầu hết người dân ở Vùng Xanh đều bỏ qua bữa ăn nhẹ nửa đêm. Những người sống thọ ở khu vực này không ăn quá nhiều, điều này có thể giúp họ duy trì cân nặng khỏe mạnh. Ngoài ra, cư dân Vùng Xanh cũng thường ăn tối sớm với khẩu phần ăn nhẹ nhàng, tránh ăn vặt vào đêm khuya.

Như những người Nicoya (Costa Rica) thường ăn hai bữa sáng với một bữa tối nhẹ, người Ikaria (Hy Lạp) và người Sardinia (Ý) coi bữa trưa là bữa ăn lớn nhất trong ngày. Đối với người ở Okinawa (Nhật Bản), họ áp dụng quy tắc “hara hachi bu” - chỉ ăn no 80% thay vì ăn thật no vào mỗi bữa

5. Chế độ ăn có nguồn gốc thực vật

Trong chế độ ăn của người dân ở khu vực “vùng xanh”, các món ăn từ thực vật chiếm vai trò chủ yếu. Người dân Vùng Xanh thường yêu thích các thực phẩm như ngũ cốc, rau xanh và các loại đậu. Theo trải nghiệm thực tế của người ăn theo chế độ tại Vùng Xanh, được đăng tải trên tạp chí Well and good, chỉ sau vài ngày ăn các sản phẩm theo mùa chứa nhiều chất xơ, bao gồm các loại rau họ cải như: bông cải xanh, bắp cải và súp lơ, hệ tiêu hóa của họ đã trở nên khỏe mạnh hơn. Ngoài ra, việc ăn nhiều chất xơ cũng tạo cảm giác no lâu hơn, giúp cơ thể ít uể oải hơn sau một bữa ăn no.

Ngoài ra, người ở “vùng xanh” còn đặc biệt ưa thích các loại đậu (đậu đen, đậu nành, đậu lăng…). Đây là thực phẩm không chỉ có giá thành rẻ mà còn mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đậu có hàm lượng protein cao, chứa nhiều vitamin và khoáng chất, ít chất béo bão hòa và giàu chất xơ. Trung bình, đậu chứa 21% protein, 77% carbonhydrat và chỉ có một lượng nhỏ chất béo. Người dân Vùng Xanh thường kết hợp khoảng nửa cốc đến một cốc đậu vào các bữa ăn hàng ngày, để cơ thể thêm tràn đầy năng lượng và tăng cường hệ tiêu hóa.

6. Đặt trọng tâm vào gia đình

Những người sống trăm tuổi ở “vùng” đều coi trọng gia đình hơn hết. Họ sống cùng hoặc gần cha mẹ hoặc ông bà, có sự kết nối sâu sắc với bạn đời của mình và dành thời gian cho con cái. Tình cảm gia đình tốt đẹp và hòa thuận giúp nâng cao sức khỏe tinh thần và kéo dài tuổi thọ của người dân nơi đây.

7. Chọn đúng các nhóm xã hội

Những người sống lâu hơn thường lựa chọn hoặc sinh ra trong một nhóm xã hội lành mạnh. Ví dụ, người Okinawa đã thành lập "Mogo", một nhóm tương trợ gồm 5 người bạn thân thiết. Kết quả của Nghiên cứu Tim mạch Framingham (Mỹ) cho thấy hút thuốc, béo phì, hạnh phúc và thậm chí cả sự cô đơn đều có tính lây lan. Do đó, các mối quan hệ xã hội của một người có thể quyết định thói quen lối sống của họ.

(Tổng hợp)