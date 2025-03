Bố qua đời để lại 21 tỷ đồng, tòa yêu cầu con gái phải chia đều tài sản cho 4 bác gái, họ hàng tuyên bố: 20% vẫn còn quá ít

Ngày 26/3 vừa qua, Tòa án Thông Châu - Bắc Kinh, Trung Quốc đã chính thức đưa ra phán quyết cho vụ việc tranh giành quyền thừa kế xảy ra trong thời gian dài của một gia đình ở Bắc Kinh.

Nhiều năm trước, người đàn ông họ Lưu ly hôn, con gái tên là Lưu An An (9 tuổi) sống cùng vợ. Một thời gian sau, ông Lưu không may bị xuất huyết não và trở thành người thực vật. Trong 14 năm, 4 người chị gái của ông Lưu thay phiên nhau chăm sóc ông 24/24, lo liệu mọi việc sinh hoạt hàng ngày và đưa ông đi cấp cứu khi ông có vấn đề về sức khỏe.

Thời điểm đó, người chị trẻ nhất trong số 4 chị gái cũng đã 45 tuổi, chị cả vừa phẫu thuật ung thư vú và chị hai đang phải lo toan cho đứa con trai mới học cấp 2. Dù vậy, khi nghe bệnh viện tuyên bố tình hình của em trai mình, những người chị vẫn kiên quyết cùng nhau gánh vác trách nhiệm. Người chị thứ 3 còn phải thế chấp siêu thị nhỏ mà bà kinh doanh suốt 20 năm, để đổi lấy 180.000 NDT (hơn 640 triệu đồng) cứu mạng ông Lưu.

Sau khi ông Lưu qua đời, cô con gái đã trưởng thành quay về lo hậu sự và thanh toán chi phí tang lễ. Ông Lưu để lại một ngôi nhà và 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng) tiền gửi ngân hàng. Lưu An An tin rằng, với tư cách là người thừa kế duy nhất của ông Lưu, cô sẽ nhận được toàn bộ số tài sản này. Tuy nhiên, họ hàng ông Lưu cho rằng 4 người chị gái của ông mới xứng đáng nhận được số tiền đó.

Do 2 bên không tìm được tiếng nói chung, Lưu An An đã kiện cả 4 người bác gái của mình ra tòa, yêu cầu được thừa kế ngôi nhà và tiền gửi ngân hàng đứng tên ông Lưu. Mặt khác, 4 bác gái và các họ hàng khác bên gia đình nhà nội đều tin rằng, Lưu An An đã không hoàn thành nghĩa vụ phụng dưỡng cho bố mình lúc cuối đời, nên không được thừa kế gia sản.

(Ảnh minh họa)

Khi xem xét sự việc, Tòa án Thông Châu - Bắc Kinh cho rằng trong trường hợp này, ông Lưu đã bị bệnh ngay sau khi ly hôn và được chẩn đoán mắc tình trạng thực vật. Mặc dù ông Lưu chưa già, nhưng tình trạng bệnh đặc biệt khiến ông cần được chăm sóc dài hạn, bao gồm việc chăm sóc tương đối chặt chẽ về chế độ ăn uống và sinh hoạt hàng ngày cũng như chi phí y tế.

Trong thời gian đó, 4 chị gái của ông Lưu đã thay phiên nhau chăm sóc ông trong suốt 14 năm, chi trả phần lớn chi phí y tế và sinh hoạt. Theo luật, mặc dù 4 người chị gái là những người thừa kế hàng thứ 2 của ông Lưu, nhưng vì họ đã hoàn thành nghĩa vụ chu cấp chính nên cũng có quyền thừa kế tài sản của ông.

Bên cạnh đó, khi ông Lưu trở thành người thực vật, Lưu An An mới chỉ 9 tuổi và chưa phải là người trưởng thành, còn ông Lưu qua đời khi con gái vừa mới tốt nghiệp đại học. Sau khi ông ra đi, cô con gái độc nhất đã trả tiền tang lễ và chi phí liên quan đến nghĩa trang cho ông. Không chỉ vậy, Lưu An An còn là người có tư cách thừa kế ở hàng thứ nhất.

Cuối cùng, vào ngày 26/3/2025 vừa qua, tòa án phán quyết rằng Lưu An An và 4 người chị gái của ông Lưu phải chia đều tài sản mà ông để lại. Theo đó, mỗi người được thừa kế 20% trong số 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng), tương đương với 1,2 triệu NDT (khoảng 4,2 tỷ đồng). Sau khi bản án được đưa ra, Lưu An An đã kháng cáo. Tuy nhiên, tòa án đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Dù vậy, sau khi phán quyết được công bố, hầu hết họ hàng bên nội của ông Lưu và nhiều người thân quen khác đều cho rằng, 4 người chị gái được chia 20%/người vẫn là quá ít. Vì họ đã hy sinh của sống riêng của mình để chăm sóc người em trai bệnh nặng trong suốt 14 năm trời. Ngoài ra, 1,2 triệu NDT chỉ đủ bù lại được số tiền họ đã bỏ ra để lo cho chi phí y tế cho ông Lưu.

Ông Lý Minh, giáo sư tại Đại học Khoa học Chính trị và Luật Trung Quốc bình luận: “Vì trước đó con gái chưa đủ tuổi và không thể thực hiện nhiệm vụ phụng dưỡng, nên luật pháp đã đưa ra quy định chia đều như trên. Tuy nhiên, việc chuyển đổi 14 năm vất vả của của 4 người chị thành 20% vốn đã là một điều tàn nhẫn”.

(Theo Beijing Evening News)