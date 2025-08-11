10 việc người EQ thấp thường làm ở chốn công sở khiến người khác bực dọc, người EQ cao không bao giờ làm: Top 7 cực kỳ ‘cấm kỵ’, ai cũng cần tránh

Trong công việc, ai cũng từng gặp những đồng nghiệp khiến mình cảm thấy dễ chịu và muốn hợp tác lâu dài. Ngược lại, cũng có những người khiến bầu không khí làm việc trở nên căng thẳng chỉ vì cách ứng xử chưa khéo léo. Điểm khác biệt giữa hai nhóm này phần lớn nằm ở trí tuệ cảm xúc (EQ), khả năng nhận diện, quản lý cảm xúc bản thân và thấu hiểu người khác.

Người có EQ cao không chỉ biết giữ bình tĩnh trước áp lực mà còn khéo léo trong giao tiếp, ứng xử tinh tế, tạo dựng mối quan hệ bền vững với đồng nghiệp. Đặc biệt, họ tránh xa những hành vi khiến người khác khó chịu, làm tổn hại uy tín cá nhân. Dưới đây là 8 điều mà người EQ cao tuyệt đối không làm, cũng chính là những dấu hiệu giúp bạn nhận diện người EQ thấp trong môi trường công sở.

1. Thiếu đồng cảm và không biết lắng nghe

Người EQ thấp thường không quan tâm hoặc không hiểu được cảm xúc, nhu cầu của người khác. Họ dễ để tâm trạng cá nhân ảnh hưởng đến công việc, hay bộc lộ sự bất ổn trước tập thể. Khi người khác chia sẻ ý kiến, họ khó kiên nhẫn lắng nghe, dễ ngắt lời hoặc bỏ qua. Điều này khiến họ mất đi cơ hội thấu hiểu và hợp tác hiệu quả.

2. Thiếu tự tin, ngại thử thách

Trong công việc, sự tự tin là chìa khóa để nắm bắt cơ hội. Tuy nhiên, người EQ thấp thường nghi ngờ khả năng của chính mình. Họ dễ căng thẳng, lo lắng khi gặp khó khăn, không dám thử điều mới vì sợ thất bại. Kết quả là họ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp và bị đồng nghiệp đánh giá là “thiếu bản lĩnh”.

3. Ngại bày tỏ quan điểm cá nhân

Một đặc điểm khác của người EQ thấp là khó diễn đạt suy nghĩ và lập trường của mình. Họ không đưa ra ý kiến rõ ràng, hoặc dễ dàng chiều theo người khác để tránh tranh luận. Việc thiếu chính kiến khiến họ khó tạo dấu ấn cá nhân và dễ bị đánh giá là “mờ nhạt” trong nhóm.

4. Trốn tránh trách nhiệm

Người EQ thấp thường không muốn chịu trách nhiệm khi xảy ra sai sót. Họ tìm cách đổ lỗi cho hoàn cảnh hoặc cho người khác, thay vì thẳng thắn thừa nhận và rút kinh nghiệm. Điều này khiến họ mất uy tín và khó nhận được sự tin tưởng từ đồng nghiệp. Trong khi đó, người EQ cao luôn sẵn sàng nhận trách nhiệm, coi thất bại là một phần của quá trình học hỏi.

5. Thiếu kỷ luật và động lực bản thân

Không ít người làm việc theo cảm hứng, không tuân thủ kế hoạch hay thời hạn. Người EQ thấp thường khó kiểm soát hành vi, dễ bị cảm xúc chi phối và thiếu động lực dài hạn. Họ hiếm khi chủ động tìm kiếm cơ hội mới, để bản thân “giậm chân tại chỗ” trong sự nghiệp.

6. Thiếu tinh thần hợp tác

Công việc nhóm đòi hỏi sự sẻ chia và phối hợp. Tuy nhiên, người EQ thấp thường đặt lợi ích cá nhân lên hàng đầu, không sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp và khó hòa nhập với tập thể. Họ có xu hướng thu mình hoặc hành xử ích kỷ, khiến hiệu quả làm việc chung bị ảnh hưởng.

7. Thiếu trung thực và không đáng tin cậy

Trung thực là nền tảng của mọi mối quan hệ. Một người thường xuyên nói dối, che giấu thông tin hoặc “nói một đằng, làm một nẻo” sẽ nhanh chóng đánh mất niềm tin của tập thể. Một số thậm chí phóng đại thành tích, che giấu điểm yếu để tranh công. Đây là những hành vi gây bất mãn và tạo ra môi trường làm việc thiếu lành mạnh.

8. Thiếu tôn trọng và khoan dung

Người EQ thấp thường có cái tôi quá lớn, bướng bỉnh và luôn muốn mình đúng. Họ khó chấp nhận ý kiến khác, sẵn sàng tranh luận đến cùng chỉ để giành phần thắng. Thái độ này không chỉ gây căng thẳng trong nhóm mà còn hạn chế khả năng học hỏi và phát triển bản thân.

9. Quá dễ bị cảm xúc tiêu cực chi phối

Người EQ thấp thường để cảm xúc tức giận, thất vọng hoặc lo âu lấn át lý trí. Chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể khiến họ phản ứng thái quá, mất bình tĩnh và đưa ra quyết định vội vàng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc mà còn gây áp lực tâm lý cho những người xung quanh.

10. Không biết ghi nhận và trân trọng người khác

Người EQ cao luôn hiểu giá trị của lời khen và sự ghi nhận. Ngược lại, người EQ thấp thường bỏ qua công sức của đồng nghiệp, hiếm khi thể hiện sự trân trọng hay nói lời cảm ơn. Sự thiếu ghi nhận này lâu dài sẽ khiến môi trường làm việc trở nên khô khan, giảm tinh thần gắn kết trong tập thể.

Người EQ cao không phải lúc nào cũng hoàn hảo, nhưng họ biết tránh những hành vi tiêu cực nói trên. Họ lắng nghe, thấu hiểu, giữ thái độ cởi mở và chủ động xây dựng môi trường làm việc tích cực.