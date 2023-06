1.000 MW nguồn điện được khôi phục, miền Bắc giảm cắt điện

Theo thông tin mới nhất từ Ban Quản lý dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2, Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã và đang nỗ lực phát điện thương mại, xử lý các sự cố để đảm bảo sản xuất nhiều điện nhất cho đất nước, giảm thiểu lượng điện thiếu hụt cho miền Bắc. Theo sự huy động, vận hành Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) và Trung tâm điều độ điện lực quốc gia (A0), tổ máy S2 đã hòa lưới điện lúc 13h28 ngày 13/5, tổ máy S1 đã hòa lưới 20h58 ngày 25/5, tổng sản lượng điện của nhà máy lên lưới tính đến 24h ngày 5/6 là 326,8 triệu kWh điện thương phẩm. Trong thời gian trên, từ ngày 31/5, tổ máy S1 phải vận hành đốt kèm dầu ở công suất tối đa 300MW, do bơm cấp A và nhánh khói B chưa khả dụng. Từ ngày 1/6, tổ máy đã khả dụng mức tải tối đa từ 300-600MW. Tổ máy S2 khả dụng công suất tối đa đến 600MW. Hiện tại, tổ máy S1 đang vận hành công suất tối ưu do sự điều độ của A0 (từ 520-540MW). Tổ máy S1 đang tạm ngừng vận hành để sửa chữa, dự kiến đến ngày 11/6 sẽ vận hành trở lại. Từ ngày hòa lưới điện đến nay, cả hai tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 bị 6 sự cố chính liên quan đến nhánh khói, bơm nước ngưng, rung gối trục… Đội ngũ cán bộ bảo dưỡng sửa chữa của nhà máy đã khẩn trương khắc phục kịp thời, đảm bảo chất lượng điện sản xuất theo điều độ của A0.



Tổ máy S1 của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 dự kiến sẽ vận hành trở lại vào ngày 11/6.

Trong tháng 6/2023, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cam kết sẽ cung cấp cho Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 150 nghìn tấn than chạy thương mại loại 5a.10. Tính đến ngày 7h ngày 6/6, nhà máy đã nhập được 37.500 tấn. Khối lượng than tồn kho của nhà máy hiện còn hơn 66.500 tấn, thời gian qua nhà máy đã sử dụng hết 39.188 tấn

Nếu Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 vận hành tối đa công suất cả hai tổ máy S1 và S2 thì có thể sản xuất khoảng 6 triệu kWh điện thương phẩm/tháng, tương ứng lượng than tiêu thụ khoảng 100 nghìn tấn. Trên cơ sở huy động điện của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia (A0), Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đang kiến nghị TKV đảm bảo khối lượng, tiến độ cung cấp than theo kế hoạch mà Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã gửi thông báo. Từ đó, đảm bảo chất lượng và khối lượng điện sản xuất vào những tháng cao điểm nắng nóng năm 2023.

Nguyên nhân do vừa qua một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố (Quảng Ninh, Nghi Sơn 1, Thái Bình 2) đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện.

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục đôn đốc, tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước.

Thông tin từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia cho biết, đến ngày 10/6 công suất nguồn điện miền Bắc sẽ có phần cải thiện và đưa vào vận hành trở lại tổng cộng khoảng 1000 MW. Cùng với một phần công suất được khôi phục từ Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, một số tổ máy nhiệt điện bị sự cố của các nhà máy nhiệt điện Quảng Ninh, Nghi Sơn 1 cũng đã được khẩn trương xử lý khắc phục. Ngoài ra, trong vài ngày qua một số khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa nhỏ nên một số hồ thủy điện nhỏ có thêm nước để cải thiện phát điện. Điều này sẽ góp phần giảm việc cắt điện diễn ra tại một số địa phương tại khu vực phía Bắc.

Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam vẫn liên tục đôn đốc, tìm mọi giải pháp để tăng cường vận hành các nguồn nhiệt điện nhằm ứng phó với tình trạng các hồ thủy điện lớn thiếu hụt nước.