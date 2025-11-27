100.000 m2 tôn được gửi khẩn cấp tới người dân Đắk Lắk để sửa nhà sau mưa lũ

Hòa Phát cử nhân lực tham gia hoạt động cứu trợ khẩn cấp cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk

Trong bối cảnh mưa lũ gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Tập đoàn Hòa Phát cho biết đã triển khai chương trình cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ 100.000 m² tôn lợp các loại để giúp người dân nhanh chóng khắc phục nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng.

Theo thống kê sơ bộ từ UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có khoảng 21.000 căn nhà cần sửa chữa, lợp lại mái sau đợt mưa lũ kéo dài. Chia sẻ với khó khăn của người dân, Ban Lãnh đạo Tập đoàn Hòa Phát đã cử cán bộ trực tiếp xuống địa phương, phối hợp với chính quyền các xã để hỗ trợ khẩn cấp, đồng thời chuẩn bị phương án vận chuyển và bàn giao vật tư một cách nhanh nhất.

Hòa Phát cho biết việc bàn giao sẽ được thực hiện theo hình thức “cuốn chiếu”, dự kiến bắt đầu từ ngày 27/11/2025, đảm bảo tôn lợp được chuyển đến đúng từng địa bàn theo điều phối từ chính quyền tỉnh. Mục tiêu của tập đoàn là giúp người dân sớm sửa chữa nhà ở, ổn định cuộc sống và quay trở lại sản xuất.

Song song với hoạt động cứu trợ vật tư, Hòa Phát cũng phát động chương trình kêu gọi cán bộ, công nhân viên ủng hộ mỗi người một ngày lương để chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung và Tây Nguyên vượt qua giai đoạn khó khăn sau thiên tai.

Tập đoàn dự kiến sẽ bàn giao 100.000 m2 tôn lợp theo hình thức cuốn chiếu từ ngày 27/11/2025

Đại diện Hòa Phát cho biết trách nhiệm cộng đồng luôn là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của tập đoàn. Những năm qua, doanh nghiệp triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội trong bốn lĩnh vực trọng tâm: Y tế, Giáo dục, Giao thông và Cộng đồng. Chín tháng đầu năm 2025, Hòa Phát đã nộp hơn 9.400 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, khẳng định vai trò của một trong những tập đoàn đóng góp lớn tại nhiều địa phương.

Ngoài những đóng góp tại Đắk Lắk, Hòa Phát thời gian qua còn triển khai nhiều hoạt động vì cộng đồng như xây dựng khoảng 1.500 căn nhà cho hộ nghèo tại các tỉnh; hỗ trợ tái thiết hàng chục ngôi nhà bị sập hoàn toàn sau hoàn lưu bão Yagi ở Lào Cai; tài trợ hơn 40 tỷ đồng xây mới trường học tại Quảng Ngãi; trao tặng hơn 300 máy lọc nước cho trường học và các cơ sở y tế trong cả nước.

Không chỉ riêng Hòa Phát, nhiều doanh nghiệp lớn khác thời gian gần đây cũng tích cực tham gia các hoạt động hỗ trợ khắc phục thiên tai. Cụ thể, Tập đoàn Vingroup đã quyết định kích hoạt gói hỗ trợ 500 tỷ đồng cho công tác cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai. Theo dự kiến, gói 500 tỷ mới sẽ được phân bổ để hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại tại Đắk Lắk là 200 tỷ đồng, Khánh Hòa 100 tỷ đồng, Gia Lai 100 tỷ đồng và Lâm Đồng 100 tỷ đồng.

Petrovietnam cũng đã khẩn trương tổ chức hỗ trợ các nhu yếu phẩm để kịp thời vận chuyển đến những địa phương bị ảnh hưởng. Trong đó, Tập đoàn đã kịp thời vận chuyển các nhu yếu phẩm gồm 5 tấn gạo và 1.000 thùng nước đến các địa điểm tiếp nhận tại thời điểm mưa lũ lịch sử đang ở đỉnh điểm. Cùng với đó, Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) - đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn đã chung tay, hỗ trợ thêm 1.800 bình nước (loại 5 lít) để giúp người dân vượt qua khó khăn.﻿