Năm 2026, thị trường concert Việt Nam chứng kiến một nhịp độ đáng chú ý. Những chương trình truyền hình từng tạo hiệu ứng trên màn ảnh tiếp tục được đưa lên sân khấu với quy mô hàng chục nghìn khán giả. Các thương hiệu âm nhạc có lượng người hâm mộ riêng cũng tổ chức những đêm diễn lớn, thậm chí đưa concert sang tận Mỹ.

180.000 là con số không hề nhỏ, để dễ hình dung, con số này tương đương khoảng 4,5 lần sức chứa sân vận động Mỹ Đình. Dù vậy, đây lại chưa phải điểm kết thúc của hành trình. Người hâm mộ vẫn tiếp tục tìm vé cho những lần gặp gỡ kế tiếp, từ Hà Nội đến các chương trình tổ chức tại Mỹ vào dịp cuối năm. Từ concert, chương trình truyền hình đến cả thương hiệu âm nhạc đều đang dần đang trở thành một sản phẩm giải trí có đời sống riêng, với cộng đồng khán giả, lịch trình và khả năng khai thác kéo dài.

Đứng sau cuộc chơi đó là 3 cái tên đang tạo nên thế cạnh tranh đáng chú ý: DatVietVAC, Yeah1 và SpaceSpeakers. Mỗi “ông lớn” lại có năng lực và chiến lược khác biệt. Đó cũng là những yếu tố khiến cuộc bình chọn Nhà sản xuất sự kiện giải trí/âm nhạc của năm tại FChoice Awards 2026 trở nên đáng chú ý.

Trong cuộc đua của các nhà sản xuất, DatVietVAC có lợi thế ở khả năng tạo dựng và phát triển những thương hiệu giải trí có sức sống vượt khỏi thời gian phát sóng. “Say Hi” là ví dụ nổi bật: từ một chương trình giải trí trở thành thương hiệu không ngừng được mở rộng thành các sản phẩm âm nhạc và chuỗi concert quy mô lớn.

Năm 2026, Tinh Hà “Say Hi” Concert là một trong những dự án thể hiện rõ hướng đi đó. Chuỗi chương trình có 4 đêm diễn trong hai tháng, quy tụ 24 nghệ sĩ. Hai đêm tại TP.HCM ngày 17-18/10 thu hút khoảng 80.000 khán giả; hai đêm tiếp theo diễn ra tại Hà Nội ngày 14-15/11.

Đáng chú ý, DatVietVAC đang thử nghiệm một hướng thương mại hóa khác: Đưa tài sản trí tuệ (IP) giải trí Việt ra nước ngoài thông qua cấp quyền kinh doanh cho đối tác địa phương.

Với kế hoạch đưa Vũ trụ “Say Hi” trở lại Las Vegas vào cuối tháng 11/2026, doanh nghiệp áp dụng mô hình kết hợp phí bản quyền cố định và chia sẻ doanh thu, thay vì trực tiếp đảm nhận toàn bộ khâu tổ chức, vận hành sự kiện.

Trước đó, đêm concert thứ ba của Tinh Hà “Say Hi” cũng có sự tham dự của Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Mông Cổ tại Việt Nam.

Điểm đáng chú ý không chỉ là quy mô khán giả, mà còn là cách DatVietVAC duy trì sự hiện diện của thương hiệu sau khi chương trình truyền hình kết thúc. Dàn nghệ sĩ, những ca khúc quen thuộc và cộng đồng người hâm mộ trở thành chất liệu để tiếp tục tạo ra các cuộc hội ngộ trực tiếp. Concert vì thế không còn là một sự kiện đơn lẻ gắn với thời điểm phát sóng, mà được phát triển thành chuỗi sản phẩm có khả năng nối dài sức hút.

Bên cạnh Tinh Hà “Say Hi”, đơn vị này còn có “SAY HI” PLAYHITS - Live Concert, quy tụ dàn nghệ sĩ bước ra từ vũ trụ âm nhạc của chương trình. Việc liên tục đưa các gương mặt và sản phẩm âm nhạc trở lại sân khấu cho thấy tham vọng phát triển một thương hiệu giải trí có nhiều lớp nội dung, thay vì chỉ phụ thuộc vào một mùa gameshow.

Với DatVietVAC, lợi thế cạnh tranh nằm ở khả năng tạo ra một thương hiệu đủ sức để khán giả tiếp tục chờ đợi sau mỗi mùa chương trình. Đây là bài toán quan trọng của ngành công nghiệp biểu diễn: Làm thế nào để một sản phẩm truyền hình có thể phát triển thành tài sản giải trí dài hạn?

Nếu DatVietVAC chú trọng mở rộng vòng đời của một thương hiệu giải trí, Yeah1 cho thấy khả năng chuyển sức hút của chương trình truyền hình thành nhu cầu tham dự concert. Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, hai mùa Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Tân Binh Toàn Năng đã giúp đơn vị xây dựng những cộng đồng người hâm mộ có mức độ gắn kết cao. Những người hâm mộ này tiếp tục theo dõi nghệ sĩ sau khi chương trình kết thúc, tham gia các hoạt động của fandom và trở thành lực lượng khán giả quan trọng cho những đêm diễn tiếp theo.

Tâm điểm của năm 2026 là chuỗi Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Sau hai đêm diễn tại TP.HCM ngày 17-18/10, chương trình tiếp tục tổ chức Day 3 và Day 4 vào ngày 5-6/12 tại Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên. Toàn bộ 100.000 vé cho hai đêm diễn đã được bán hết trong 88 phút mở bán công khai ngày 4/11.

Đây là một trong những con số nổi bật nhất của thị trường concert năm nay. Với nhà sản xuất, bán vé cho một sự kiện quy mô lớn trong thời gian ngắn đòi hỏi nhiều yếu tố cùng hội tụ: sức hút nghệ sĩ, mức độ gắn kết của người hâm mộ, sức hấp dẫn của chương trình và khả năng tổ chức một sự kiện đủ thuyết phục để khán giả sẵn sàng chi tiền.

Không dừng ở hiệu ứng fandom, các chương trình của Yeah1 còn tạo dấu ấn bằng cách xây dựng nội dung biểu diễn, sức sống của các tiết mục mang chất liệu văn hóa truyền thống vượt ra ngoài khuôn khổ chương trình. Ở mùa đầu tiên năm 2024, “Trống cơm”, “Mẹ yêu con”, “Mưa trên phố Huế”, “Chiếc khăn Piêu”, “Đào Liễu” hay “Dạ cổ hoài lang” được phối khí, dàn dựng theo ngôn ngữ âm nhạc hiện đại và nhanh chóng trở thành những màn trình diễn được khán giả chú ý.

Từ "Trống cơm" đến "Tiếng ru cội nguồn", những chất liệu tưởng như xa lạ với sân khấu giải trí đại chúng lại trở thành điểm nhấn trong các màn trình diễn được hàng triệu người hát vang.

Đến mùa 2026, mạch nội dung này tiếp tục với loạt ca khúc mới như “Trên đất mình”, “Đại khải hoàn”, “Chim sáo ngày xưa”, “Lý ngựa ô Huế”, “Tích tịch tình tang” và “Tiếng ru cội nguồn”. Đáng chú ý, “Tiếng ru cội nguồn” vừa được NSND Tự Long cùng OSAD, Cheng và Đông Hùng trình diễn tại concert “Muôn sắc Việt Nam” chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Đây là hướng tiếp cận giúp các yếu tố truyền thống xuất hiện trong một không gian biểu diễn hiện đại, trước nhóm khán giả đông đảo, trong đó có nhiều người trẻ.

Không chỉ tại “quốc nội”, năm 2026, Yeah1 cũng đưa V-Beyond Concert đến Honda Center, California (Mỹ) vào ngày 21/11. Chương trình quy tụ gần 30 nghệ sĩ với 32 tiết mục, kết nối nhiều gương mặt bước ra từ các chương trình giải trí của đơn vị. Từ sức hút của những cộng đồng người hâm mộ trong nước đến hoạt động biểu diễn tại Mỹ, Yeah1 đang cho thấy tham vọng mở rộng quy mô thị trường cho các sản phẩm âm nhạc của mình.

Không phát triển concert từ một chương trình truyền hình thực tế, SpaceSpeakers lại bước vào cuộc đua bằng một lợi thế khác. Đó là thương hiệu âm nhạc mang đậm dấu ấn riêng được xây dựng qua 15 năm hoạt động của một tập thể nghệ sĩ và producer với các dòng nhạc Hip-hop, Rap và R&B tại Việt Nam. Vì vậy, concert của nhóm không đơn thuần là cuộc hội ngộ của các nghệ sĩ từng xuất hiện trong một chương trình truyền hình, mà còn là dịp giới thiệu một phong cách âm nhạc và hành trình sáng tạo đã được định hình qua nhiều năm.

(Ảnh: Viết Thanh)

Năm 2026, SpaceSpeakers kỷ niệm 15 năm thành lập bằng chuỗi hoạt động riêng. Mở đầu là SpaceSpeakers 15th Anniversary Fan Meeting, nơi các thành viên gặp gỡ người hâm mộ và công bố những dự án âm nhạc trong năm.

Tâm điểm là KOSMIK Live Concert 2026 tại Las Vegas. Hai đêm diễn ngày 4-5/7 tại PH Live, Planet Hollywood Resort & Casino kéo dài hơn 6 tiếng, với hơn 30 tiết mục.

Việc đưa KOSMIK đến Las Vegas cho thấy SpaceSpeakers lựa chọn một hướng đi khác: đưa thương hiệu âm nhạc của chính mình đến với khán giả quốc tế, thay vì dựa vào sức hút của một chương trình truyền hình có sẵn.

Với SpaceSpeakers, thương hiệu concert bắt đầu từ thương hiệu âm nhạc, từ những con người và phong cách sáng tạo đã gắn bó với nhau suốt nhiều năm.

Sau Las Vegas, SpaceSpeakers dự kiến tổ chức KOSMIK Live Concert 2026: Homecoming tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, ngày 12/12. Đêm diễn mang ý nghĩa trở về nơi khởi nguồn, đồng thời quy tụ nhiều thế hệ nghệ sĩ gắn bó với hành trình của nhóm.

Từ một "tổ đội Hip-hop", SpaceSpeakers đang bước vào cuộc chơi của những nhà sản xuất concert quy mô lớn. Hai đêm KOSMIK tại Las Vegas và kế hoạch Homecoming ở Hà Nội cho thấy tham vọng đưa thương hiệu âm nhạc do chính mình xây dựng tiến xa hơn, thay vì chỉ dừng ở những sản phẩm thu âm hay sân khấu trong nước.

(Ảnh: Viết Thanh)

Cái tên nào sẽ dẫn đầu cuộc đua tại FChoice Awards 2026?

Ba “ông lớn”, ba cách tiếp cận, nhưng cùng cho thấy thị trường concert Việt đang mở rộng về quy mô và tham vọng. Đặt lên bàn cân, số lượng khán giả hay tốc độ bán vé là những thước đo dễ nhận diện, nhưng chưa thể phản ánh toàn bộ năng lực của một nhà sản xuất. Tầm vóc của một đơn vị còn nằm ở quy mô và chất lượng chương trình, khả năng tạo ra sản phẩm có bản sắc, sức hút với công chúng và đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Đó cũng là câu chuyện được đặt ra tại hạng mục Nhà sản xuất sự kiện giải trí/âm nhạc của năm tại FChoice Awards 2026: Nơi vinh danh những đơn vị tiên phong trong việc kiến tạo các chương trình âm nhạc quy mô lớn, tạo dấu ấn trên thị trường giải trí, chinh phục đông đảo khán giả và góp phần nâng tầm ngành công nghiệp biểu diễn Việt Nam.

Cuộc bình chọn mở từ 0h ngày 26/11 đến 23h59 ngày 12/12/2026 ngay tại ĐÂY. DatVietVAC, Yeah1 hay SpaceSpeakers, cái tên nào sẽ là nhà sản xuất được khán giả lựa chọn cho danh hiệu năm nay?



