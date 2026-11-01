Vùng đất được ví như "Đà Lạt thứ hai" sắp có thêm điểm vui chơi xuyên đêm

Nhắc đến Măng Đen, nhiều du khách nghĩ ngay đến những con đường uốn lượn giữa rừng thông, những hồ nước phẳng lặng và bầu không khí mát mẻ đặc trưng của vùng cao nguyên. Nơi đây thường được ví như "Đà Lạt thứ hai", thu hút những người muốn rời xa sự ồn ào của đô thị để tìm về thiên nhiên.

Điểm hấp dẫn của Măng Đen không nằm ở các khu vui chơi sầm uất hay những tuyến phố mua sắm đông đúc. Du khách đến đây chủ yếu để ngắm cảnh, khám phá thác suối, thưởng thức ẩm thực địa phương và tận hưởng nhịp sống chậm giữa núi rừng.

Măng Đen được ví như "Đà Lạt thứ hai" nhờ khí hậu mát mẻ, rừng thông xanh và cảnh quan thiên nhiên đặc trưng của vùng cao nguyên. (Ảnh: FB)

Tuy nhiên, vùng đất này đang đứng trước cơ hội có thêm những trải nghiệm mới, đặc biệt là các hoạt động vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng dài ngày.

Ngày 23/11/2026, Tập đoàn Sun Group phối hợp với chính quyền tỉnh Quảng Ngãi chính thức khởi công Khu đô thị số 1 tại xã Măng Đen. Dự án có diện tích 264,4ha, tổng vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, được định hướng phát triển thành khu đô thị nghỉ dưỡng kết hợp thương mại, giải trí, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là kế hoạch hình thành phố thương mại, ẩm thực hoạt động xuyên đêm tại khu vực gần hồ Toong Đam.

Khu vực ven hồ dự kiến phát triển chuỗi công viên thể thao ngoài trời, các hoạt động thể thao dưới nước, tổ hợp giải trí 24/7 cùng tuyến phố thương mại và ẩm thực được định hướng hoạt động cả ngày lẫn đêm.

Nếu các hạng mục này được đưa vào khai thác, du khách đến Măng Đen sẽ có thêm lựa chọn sau một ngày tham quan rừng thông, hồ nước và những điểm đến tự nhiên.

Ngày 23/11/2026, Khu đô thị số 1 Măng Đen có quy mô hơn 264ha, tổng vốn gần 6.700 tỷ đồng chính thức được khởi công. (Ảnh: Sun Group)

Thay vì chỉ nghỉ ngơi tại khách sạn hoặc homestay vào buổi tối, du khách có thể đi dạo ven hồ, thưởng thức món ăn, mua sắm và tham gia các hoạt động giải trí. Đây cũng là cách để một điểm đến vốn nổi tiếng bởi sự yên bình có thể kéo dài thời gian lưu trú của khách mà không chỉ phụ thuộc vào hoạt động tham quan ban ngày.

Bên cạnh phố ẩm thực xuyên đêm, dự án còn dự kiến có công viên giải trí ngoài trời, quảng trường tổ chức sự kiện và các tuyến phố thương mại trải nghiệm. Những không gian này được kỳ vọng tạo thêm điểm hẹn cho cả du khách lẫn người dân địa phương.

Sự xuất hiện của các tiện ích mới cũng có thể giúp Măng Đen thu hút nhiều nhóm khách hơn. Ngoài những người yêu thích khám phá thiên nhiên, các gia đình có trẻ nhỏ, nhóm bạn hoặc du khách muốn kết hợp nghỉ dưỡng với vui chơi giải trí có thể có thêm lý do lựa chọn nơi đây.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, Măng Đen sở hữu khí hậu trong lành, rừng xanh, hệ thống hồ, thác và cảnh quan đặc trưng của vùng cao nguyên, nhưng tiềm năng du lịch vẫn chưa được khai thác tương xứng. Hệ thống dịch vụ, lưu trú và vui chơi giải trí còn những hạn chế so với lợi thế tự nhiên sẵn có.

Chính vì vậy, việc bổ sung các không gian thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng được kỳ vọng giúp địa phương đa dạng hóa sản phẩm du lịch, thay vì chỉ phát triển dựa trên cảnh quan thiên nhiên.

Nghỉ dưỡng giữa rừng thông, chăm sóc sức khỏe và cơ hội mới cho người dân

Không chỉ hướng đến những hoạt động vui chơi sôi động, Khu đô thị số 1 Măng Đen còn được quy hoạch để phục vụ nhu cầu nghỉ dưỡng, an dưỡng và chăm sóc sức khỏe.

Đáng chú ý, dự án dự kiến có tổ hợp y tế – trị liệu rộng hơn 16ha, gồm bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ trị liệu chuyên sâu.

Khu vực hồ Toong Đam dự kiến phát triển không gian vui chơi, thể thao và phố thương mại, ẩm thực hoạt động xuyên đêm. (Ảnh: Măng Đen Trip)

Với đặc điểm khí hậu mát mẻ, nhiều cây xanh và không gian yên tĩnh, Măng Đen được đánh giá có lợi thế để phát triển các mô hình nghỉ dưỡng dài ngày, đặc biệt dành cho người cao tuổi, các gia đình hoặc những người muốn kết hợp du lịch với chăm sóc sức khỏe.

Theo định hướng được công bố, khu vực này còn có thể phát triển mô hình làng an dưỡng, dưỡng lão và các dịch vụ phục hồi sức khỏe.

Nếu được triển khai đầy đủ, đây sẽ là một loại hình dịch vụ khác với những trải nghiệm quen thuộc tại Măng Đen hiện nay. Du khách không chỉ đến để tham quan trong vài ngày mà còn có thể lựa chọn lưu trú dài hơn, dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe giữa thiên nhiên.

Một điểm nhấn khác là các khu nghỉ dưỡng và không gian ở sinh thái giữa rừng thông. Chủ đầu tư định hướng bố trí các công trình theo địa hình tự nhiên, xen kẽ giữa cây xanh, hồ nước và những khoảng không gian mở.

Toàn bộ dự án được chia thành bốn phân khu chức năng, với mật độ xây dựng tối đa 23,2%. Theo Sun Group, quy hoạch được nghiên cứu theo ý tưởng "Rừng trong thị trấn, thị trấn trong rừng", nhằm hạn chế tác động đến cảnh quan và giữ lại nét đặc trưng của vùng cao nguyên.

Các phân khu dự kiến được kết nối bằng hệ thống hạ tầng nội khu, trong đó có nhà ga tàu điện, bãi đỗ xe tập trung và những dải công viên sinh thái. Đây là các hạng mục theo quy hoạch được công bố, chưa phải những tiện ích đã hoàn thành.

Dự án nằm tại khu vực tiếp giáp Quốc lộ 24, gần trung tâm Măng Đen. Vị trí này được kỳ vọng tạo thuận lợi cho việc kết nối giữa các khu nghỉ dưỡng mới với những điểm tham quan và dịch vụ hiện hữu.

Không chỉ tác động đến hoạt động du lịch, dự án còn được kỳ vọng tạo thêm cơ hội sinh kế cho người dân địa phương.

Khi các khu lưu trú, nhà hàng, trung tâm thương mại và dịch vụ giải trí đi vào hoạt động, nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, bán lẻ, chăm sóc khách hàng và vận hành cơ sở nghỉ dưỡng có thể tăng lên.

Đối với những hộ dân đang kinh doanh dịch vụ ăn uống, lưu trú hoặc sản xuất đặc sản địa phương, lượng khách lưu trú dài ngày hơn cũng có thể mở ra thêm cơ hội tiêu thụ sản phẩm.

Măng Đen vốn có nhiều sản phẩm gắn với nông nghiệp, dược liệu và văn hóa bản địa. Việc phát triển thêm các không gian thương mại, nếu có sự tham gia của cộng đồng địa phương, có thể giúp những sản phẩm này tiếp cận nhiều du khách hơn.

Dự án dự kiến có tổ hợp chăm sóc sức khỏe hơn 16ha, hướng tới phát triển du lịch nghỉ dưỡng và an dưỡng dài ngày tại Măng Đen. (Ảnh: Sun Group)

Tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm nhấn mạnh dự án được kỳ vọng góp phần phát triển du lịch, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, nông nghiệp và dược liệu. Đồng thời, địa phương mong muốn dự án tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số.

Về phía chủ đầu tư, Sun Group cho biết sẽ phối hợp với chính quyền trong công tác hỗ trợ ổn định sinh kế, ưu tiên tuyển dụng và đào tạo lao động địa phương, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa đặc trưng của Măng Đen.

Dù vậy, sự phát triển của một khu đô thị nghỉ dưỡng quy mô lớn cũng đặt ra yêu cầu bảo vệ cảnh quan tự nhiên và đời sống cộng đồng.

Rừng thông, hồ nước, khí hậu mát mẻ cùng bản sắc văn hóa của người dân chính là những yếu tố khiến Măng Đen trở nên khác biệt. Bởi vậy, việc phát triển các công trình mới cần đi cùng bảo tồn thiên nhiên, tránh làm mất đi sự yên bình vốn là sức hút của vùng đất này.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, Măng Đen đặt mục tiêu đạt tiêu chí khu du lịch quốc gia vào năm 2030, hướng tới thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách mỗi năm. Đây là mục tiêu phát triển của toàn điểm đến, không phải lượng khách dự kiến riêng của Khu đô thị số 1.

Trong dài hạn, các định hướng hạ tầng như tuyến cao tốc Kon Tum – Quảng Ngãi và quy hoạch Cảng hàng không Măng Đen cũng được kỳ vọng cải thiện khả năng tiếp cận khu vực. Tuy nhiên, những công trình này vẫn có tiến độ và thủ tục triển khai riêng.

Hiện Khu đô thị số 1 Măng Đen đã chính thức khởi công, nhưng thời điểm hoàn thành toàn bộ dự án chưa được công bố cụ thể.

Với quy mô hơn 264ha và vốn đầu tư gần 6.700 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng mang đến những lựa chọn mới cho du khách, từ dạo chơi, thưởng thức ẩm thực xuyên đêm đến nghỉ dưỡng giữa rừng thông và chăm sóc sức khỏe dài ngày.

Nếu những tiện ích theo quy hoạch được hiện thực hóa, Măng Đen có thể không chỉ là nơi du khách tìm đến để ngắm cảnh, tận hưởng không khí trong lành trong một chuyến đi ngắn, mà còn trở thành điểm nghỉ dưỡng với nhiều hoạt động và dịch vụ hơn. Quan trọng hơn, sự thay đổi ấy được kỳ vọng tạo thêm cơ hội để người dân địa phương tham gia và hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ngãi