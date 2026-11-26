Sau khi giành danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, cái tên Lê Phương Khánh Như tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả trong nước. Cùng với những hình ảnh trên sân khấu chung kết, các đoạn clip ghi lại phần thể hiện của người đẹp tại cuộc thi cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Lê Phương Khánh Như xinh đẹp và tự tin trong phần thuyết trình. Ảnh: FBNV.

Clip phần thuyết trình của Lê Phương Khánh Như. Nguồn: Phạm Kim Dung.

Trong đó, phần thuyết trình khoảng 45 giây về phát triển bền vững và dự án cộng đồng Digital Wings của Khánh Như đang thu hút sự chú ý. Điểm khiến phần thể hiện của Khánh Như nhận được nhiều lời khen là cách cô truyền tải thông điệp tự nhiên, rõ ràng và có điểm nhấn. Cụ thể, Khánh Như chia sẻ bằng tiếng Anh: “When we talk about sustainable development, we often talk about the future. We talk about what we leave for the next generation, but I do believe that we should also talk about the opportunities we give them today.

My project, Digital Wings, is dedicated entirely to bridging the digital divide through education and technology. Through this project, I came to realize that a computer, which may seem ordinary to us, can be a door that opens up a new future for a child.

And I do believe that sustainable development should not be measured by how far humanity can go, but also by how many people we bring along the way. I know that we cannot individually achieve all the 17 goals of sustainable development, but we can take individual action to make it a global solution.”

(Tạm dịch: “Khi nói về phát triển bền vững, chúng ta thường nói về tương lai. Chúng ta nói về những gì sẽ để lại cho thế hệ tiếp theo, nhưng tôi tin rằng chúng ta cũng nên nói về những cơ hội mà mình có thể trao cho họ ngay từ hôm nay.

Dự án Digital Wings của tôi hướng đến mục tiêu thu hẹp khoảng cách số thông qua giáo dục và công nghệ. Qua dự án này, tôi nhận ra rằng một chiếc máy tính, thứ có thể rất đỗi bình thường đối với chúng ta, lại có thể trở thành cánh cửa mở ra một tương lai mới cho một đứa trẻ.

Tôi tin rằng phát triển bền vững không nên chỉ được đo lường bằng việc nhân loại có thể tiến xa đến đâu, mà còn bằng việc chúng ta có thể đưa bao nhiêu người cùng tiến về phía trước. Tôi biết rằng không một cá nhân nào có thể tự mình hoàn thành cả 17 Mục tiêu Phát triển bền vững, nhưng mỗi chúng ta đều có thể thực hiện những hành động riêng để góp phần tạo nên một giải pháp mang tính toàn cầu.”

Kết thúc phần trình bày, Khánh Như gửi lời cảm ơn bằng tiếng Anh, sau đó nói câu tiếng Nhật “Kokoro kara arigatou gozaimasu” (tạm dịch: “Xin chân thành cảm ơn từ tận đáy lòng”).

Đoạn clip nhanh chóng nhận về nhiều lời khen từ cư dân mạng. Không ít người chú ý đến chất giọng nhẹ nhàng, trong trẻo, cách phát âm rõ ràng và phong thái tự tin của đại diện Việt Nam. Dù trình bày bằng tiếng Anh hay chuyển sang tiếng Nhật ở phần kết, cô vẫn giữ được nhịp nói tự nhiên, không tạo cảm giác lúng túng. Đặc biệt, phần nói tiếng Nhật cũng được nhiều khán giả nhận xét là dễ nghe, phát âm tốt. Một số bình luận còn cho rằng giọng nói và cách truyền đạt của Khánh Như rất phù hợp với công việc dẫn chương trình.

Cô nàng thuyết trình mượt mà, vibe xinh xắn. Ảnh: FBNV. _

Một số bình luận của cư dân mạng: “Trình bày mượt như sunsilk luôn chị ơi, giỏi”, Trời ơi, nó dịu dàng nhẹ nhàng mà nó đẹp, phát âm hay nữa, tự hào quá”, “Giọng nhẹ nhàng trong trẻo, phát âm rõ, truyền cảm nghe hay quá”, “Bạn này làm MC hả, giọng nghe hay và sang nha”, “Cái phần nói tiếng Nhật ổn á”, “Bạn này nhìn kiểu nhẹ nhàng, ngọt ngào ha mà ăn nói khéo léo quá nè”,...

Thực tế, khả năng ngoại ngữ và cách diễn đạt tự tin không phải điều quá bất ngờ với Khánh Như. Trước khi được biết đến rộng rãi tại Miss International 2026, cô đã có thời gian hoạt động với vai trò MC song ngữ Anh - Việt. Đây cũng là một trong những thế mạnh giúp người đẹp thể hiện tốt ở các phần giao lưu, thuyết trình tại cuộc thi.

Tại Miss International 2026, phần thuyết trình về Digital Wings nằm trong vòng thi dành cho Top 10. Sau phần thể hiện này, Khánh Như tiếp tục được gọi tên vào Top 5 và bước vào phần thi ứng xử. Trước câu hỏi về việc lựa chọn một trong 17 Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc nếu trở thành Miss International, cô chọn SDG 4 - Giáo dục có chất lượng.

Trong câu trả lời, người đẹp chia sẻ bản thân lớn lên trong một gia đình có điều kiện kinh tế khiêm tốn, nhưng bố mẹ luôn cố gắng tạo điều kiện để con gái được học hành đầy đủ. Từ trải nghiệm cá nhân, cô mong muốn mang máy tính đến với trẻ em ở những khu vực còn khó khăn, giúp các em có thêm cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ. Khép lại đêm chung kết ngày 25/11 tại Nhật Bản, Lê Phương Khánh Như được xướng tên ở vị trí Á hậu 4 Miss International 2026.

Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 4 tại cuộc thi Hoa hậu Quốc tế (Miss International 2026) diễn ra tại Nhật Bản vào tối 25/11/2026.

Lê Phương Khánh Như sinh năm 2004, quê Khánh Hòa, hiện là sinh viên ngành Du lịch, Đại học Kinh tế TP.HCM. Trước khi đến với đấu trường quốc tế, cô từng giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Người đẹp cũng sở hữu loạt thành tích trong lĩnh vực dẫn chương trình như Quán quân cuộc thi tìm kiếm tài năng MC MicZ 2023, Quán quân Én Vàng UEF 2024 và Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Bên cạnh các danh hiệu, Khánh Như còn được biết đến với vai trò MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TP.HCM và dẫn dắt nhiều sự kiện. Cô sở hữu IELTS 7.0, từng nhận học bổng hỗ trợ học tập xuất sắc tại Đại học Kinh tế TP.HCM.

Cô nàng từng là MC của nhiều chương trình. Ảnh: FBNV

Người đẹp xinh xắn, tài năng. Ảnh: FBNV.

Khánh Như từng có khoảng thời gian phụ giúp bố mẹ kinh doanh quán bún riêu nhỏ trong một con hẻm ở Khánh Hòa. Cô chia sẻ những công việc như bưng bê, phục vụ khách từ khi còn nhỏ đã giúp bản thân học cách giao tiếp, ứng xử và trở nên nhanh nhẹn hơn. Với người đẹp, quán ăn của gia đình không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là một phần ký ức gắn với quá trình trưởng thành.

Từ một nữ sinh theo đuổi công việc MC song ngữ, từng bước ghi dấu tại các cuộc thi trong nước, đến danh hiệu Á hậu 4 Miss International 2026, hành trình của Khánh Như đang tiếp tục nhận được sự quan tâm. Và với phần thuyết trình vừa qua, nhiều khán giả cũng có thêm lý do để chú ý đến khả năng ngoại ngữ cùng phong thái dẫn dắt của người đẹp sinh năm 2004.