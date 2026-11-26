Thế nhưng, phía sau những sân khấu lớn, nữ ca sĩ vẫn giữ thói quen trở về quán cơm gà của gia đình, tất bật phụ bố mẹ phục vụ khách.

Từ cô bé Giọng hát Việt nhí đến thủ khoa Nhạc viện

Muộii, tên thật Hồ Võ Thanh Thảo, sinh năm 2002 tại TP.HCM. Trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua những chương trình âm nhạc, cô đã có hành trình theo đuổi nghệ thuật từ khá sớm.

Năm 2014, khi mới 12 tuổi, Thanh Thảo tham gia Giọng hát Việt nhí và trở thành thành viên đội huấn luyện viên Lam Trường. Dù không tiến sâu đến những vòng cuối, chương trình là một trong những trải nghiệm đầu tiên giúp cô làm quen với sân khấu truyền hình và môi trường biểu diễn chuyên nghiệp.

Sở hữu chiều cao 1,76 m, gương mặt thanh tú cùng phong cách trình diễn tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý. Ảnh: Vietnam Idol.

Đến năm 2020, Muộii tiếp tục gây ấn tượng khi đỗ thủ khoa đầu vào hệ trung cấp, chuyên ngành Thanh nhạc nhạc nhẹ của Nhạc viện TP.HCM. Đây là thành quả sau nhiều năm được gia đình đầu tư cho việc học âm nhạc.

Không chỉ có giọng hát, nữ ca sĩ còn có khả năng chơi nhiều nhạc cụ như piano, guitar, guitar bass và trống. Cô cũng sớm thử sức với sáng tác, từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ trẻ có thể tự hát, tự đàn và kể câu chuyện của mình thông qua âm nhạc.

Bước ngoặt lớn hơn đến vào năm 2023, khi Muộii tham gia Vietnam Idol. Sở hữu chiều cao 1,76 m, gương mặt thanh tú cùng phong cách trình diễn tự tin, cô nhanh chóng trở thành một trong những thí sinh được chú ý.

Trong chương trình, tiết mục Nhé anh của Muộii nhận được nhiều lời khen từ ban giám khảo. Mỹ Tâm và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đều nhận xét nữ thí sinh có ngoại hình nổi bật, phù hợp thử sức ở các cuộc thi hoa hậu. Riêng Mỹ Tâm còn dành lời khen cho phong thái trình diễn và tiềm năng trở thành một thần tượng thế hệ mới.

Nữ ca sĩ có mặt trong Top 5 của Vietnam Idol 2023. Ảnh: Vietnam Idol.

Dù được gợi ý về khả năng thử sức ở lĩnh vực sắc đẹp, Muộii vẫn lựa chọn tập trung cho âm nhạc. Cô khép lại Vietnam Idol 2023 với vị trí Top 5 chung cuộc.

Năm 2025, nữ ca sĩ tiếp tục góp mặt tại Em Xinh Say Hi. Đây là sân chơi giúp cô thể hiện thêm những màu sắc khác trong âm nhạc, từ giọng hát, khả năng sáng tác đến trình diễn và vũ đạo. Qua chương trình, Muộii tiếp tục được khán giả trẻ biết đến rộng rãi hơn.

Rời ánh đèn sân khấu, trở về phụ bố mẹ bán cơm gà

Nếu trên sân khấu, Muộii gây chú ý với hình ảnh một nữ nghệ sĩ trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật và phong cách biểu diễn năng động, thì ngoài đời, cô lại có một cuộc sống khá gần gũi.

Gia đình Muộii kinh doanh quán cơm gà tại TP.HCM. Đây cũng là nguồn thu nhập chính để bố mẹ cô trang trải cuộc sống và nuôi hai người con trưởng thành. Từng chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, Muộii cho biết bố mẹ đã dành rất nhiều công sức để con gái có thể theo đuổi đam mê âm nhạc. Có những thời điểm, hai người phải chắt chiu từng khoản tiền nhỏ, gom cả những tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng, 5.000 đồng để đóng học phí cho con.

Về nhà vẫn tất bật bưng cơm gà phụ quán cho bố mẹ. Ảnh: FBNV.

Bố cô, ông Hồ Văn Đạt, từng làm công việc liên quan đến kiến trúc nhưng sau đó gác lại công việc để có thời gian đưa đón con gái đi học nhạc. Sự hy sinh ấy trở thành điều Muộii luôn ghi nhớ trong hành trình trưởng thành.

Không chỉ được bố mẹ chăm lo, hai anh em Muộii từ nhỏ cũng đã quen với việc phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình. Những việc tưởng chừng đơn giản như dọn bàn, lấy nước chấm, chuẩn bị nguyên liệu hay phục vụ khách đã trở thành một phần ký ức tuổi thơ của nữ ca sĩ.

Ngay cả khi bắt đầu có tên tuổi, Muộii vẫn không ngại trở về quán ăn phụ bố mẹ mỗi khi có thời gian. Hình ảnh nữ ca sĩ ăn mặc giản dị, tất bật bưng bê, phục vụ khách tại quán cơm gà từng được chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm.

Đặc biệt, sau khi xuất hiện tại Em Xinh Say Hi, quán cơm gà của gia đình Muộii được nhiều khán giả biết đến hơn. Một bộ phận người hâm mộ tìm đến quán để thưởng thức món ăn, đồng thời ủng hộ bố mẹ thần tượng. Có thời điểm, lượng khách tăng mạnh khiến công việc kinh doanh của gia đình trở nên bận rộn hơn.

Ước mơ lớn nhất là mua nhà cho bố mẹ

Đằng sau hình ảnh vui vẻ, hoạt bát trên sân khấu, Muộii từng có những chia sẻ khá xúc động về hoàn cảnh gia đình. Nữ ca sĩ không giấu việc bản thân đôi lúc chạnh lòng khi nhìn thấy bố mẹ vẫn phải chật vật với cuộc sống, trong khi nhiều năm qua, họ đã dành phần lớn công sức và tiền bạc để nuôi dưỡng đam mê của con.

Muộii đang từng bước xây dựng con đường riêng trong âm nhạc. Ảnh: Vie Channel.

Trong một lần tham gia Em Xinh Say Hi, khi được hỏi về mong muốn lớn nhất, Muộii không nhắc đến danh tiếng hay một sản phẩm âm nhạc thành công. Điều cô mong mỏi là có thể xây được một căn nhà để bố mẹ không còn phải sống cảnh thuê trọ.

Với nữ ca sĩ, đó không đơn thuần là mục tiêu vật chất mà còn là cách đáp lại những năm tháng bố mẹ vất vả vì mình. Ước mơ ấy cũng phần nào lý giải vì sao Muộii luôn trân trọng công việc kinh doanh nhỏ của gia đình và không ngần ngại phụ giúp mỗi khi có dịp.

Từ cô bé từng đứng trên sân khấu Giọng hát Việt nhí, trở thành thủ khoa Nhạc viện, lọt Top 5 Vietnam Idol rồi tiếp tục thử sức ở Em Xinh Say Hi, Muộii đang từng bước xây dựng con đường riêng trong âm nhạc. Nhưng dù sự nghiệp có thêm những dấu mốc mới, hình ảnh cô gái trở về quán cơm gà, phụ bố mẹ bưng từng phần ăn vẫn là một lát cắt đời thường khiến nhiều khán giả nhớ đến.

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