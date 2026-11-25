Anh trai là giọng ca từng được nhiều phòng trà Sài Gòn săn đón, trong khi em gái đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam năm 1993, khi mới 18 tuổi. Sau nhiều năm rẽ hướng kinh doanh, người em gái này hiện trở lại với lĩnh vực ẩm thực và tiếp tục xuất hiện trên truyền hình trong vai trò giám khảo chương trình nấu ăn.

Gia đình có ba anh em cùng yêu nghệ thuật

Nhắc đến Thu Phương, khán giả thường nhớ đến giọng ca cá tính của làng nhạc Việt qua những ca khúc như Dòng sông lơ đãng , Chưa bao giờ , Có phải em mùa thu Hà Nội hay Đêm nằm mơ phố . Tuy nhiên, ít người biết nữ ca sĩ còn có một người anh trai theo nghiệp ca hát và em gái từng đăng quang một cuộc thi sắc đẹp.

Quang Minh trong Tình Bolero hoan ca năm 2017. Ảnh: BTC.

Anh trai Thu Phương là ca sĩ Quang Minh, còn em gái cô là Nguyễn Thị Kim Oanh. Cả ba lớn lên tại Hải Phòng trong một gia đình có truyền thống yêu văn nghệ. Theo những chia sẻ của Thu Phương, bố là người yêu ca hát và thường khuyến khích các con biểu diễn mỗi khi gia đình có khách. Những buổi hát hò thời thơ ấu cũng góp phần nuôi dưỡng niềm đam mê nghệ thuật của ba anh em.

Dù cùng có năng khiếu nghệ thuật, mỗi người lại lựa chọn một hướng đi riêng. Thu Phương theo đuổi ca hát chuyên nghiệp và trở thành giọng ca nổi bật của nhạc Việt. Quang Minh gắn bó với các sân khấu phòng trà, trong khi Kim Oanh sau danh hiệu Hoa khôi Thể thao lại chuyển hướng sang kinh doanh.

Trong ba anh em, Quang Minh là người ít xuất hiện trước công chúng nhất hiện nay. Tuy nhiên, vào thập niên 1990, anh từng là giọng ca quen thuộc tại nhiều phòng trà ở Sài Gòn.

Quang Minh được một số nhạc sĩ như Hà Dũng, Quốc Bảo và Bảo Phúc đánh giá cao về chất giọng nam tính, trữ tình. Thời kỳ hoạt động sôi nổi, anh từng được khán giả yêu mến đến mức thường xuyên được người hâm mộ vây quanh xin chữ ký sau các buổi biểu diễn.

Trong một lần chia sẻ trên chương trình Tình Bolero hoan ca năm 2017, Quang Minh kể về thời điểm các phòng trà thường kín chỗ từ sớm mỗi khi anh biểu diễn. Tại phòng trà Đồng Dao, nam ca sĩ từng hát đến mức mồ hôi ướt đẫm người, trong khi nhiều khán giả nữ chờ đợi để xin chữ ký, thậm chí dùng son môi đưa anh ký tên.

Trong ba anh em, Quang Minh là người ít xuất hiện trước công chúng nhất hiện nay. Ảnh: BTC.

Không theo đuổi con đường showbiz sôi nổi như em gái, Quang Minh dần giảm tần suất biểu diễn để dành thời gian chăm lo cho gia đình. Sau nhiều năm ít xuất hiện, anh bất ngờ trở lại trong chương trình Tình Bolero hoan ca năm 2017.

Sự trở lại này nhận được sự ủng hộ từ hai người em. Thu Phương từng bày tỏ sự yêu thích với giọng hát của anh trai, cho rằng Quang Minh là người không quá tham vọng, không chạy theo showbiz nên vẫn giữ được chất giọng tự nhiên, giàu cảm xúc. Trong khi đó, Kim Oanh cũng nhận xét anh trai có nhiều năng khiếu nghệ thuật từ nhỏ, không chỉ hát hay mà còn biết đàn và vẽ.

Con đường đi khác biệt của cô em gái

Nếu Thu Phương và Quang Minh đều gắn bó với âm nhạc, Kim Oanh lại có hành trình sự nghiệp khác biệt. Năm 1993, khi mới 18 tuổi, cô đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam đầu tiên.

Thời điểm đó, Kim Oanh là vận động viên thể dục nhịp điệu tại Hải Phòng. Cơ duyên đến với cuộc thi khá tình cờ khi cô được giáo viên nhờ tham gia thay một người khác không thể đến dự. Không đặt nặng chuyện thắng thua, cô gái 18 tuổi bất ngờ giành ngôi vị cao nhất.

Năm 1993, khi mới 18 tuổi, Kim Oanh đăng quang Hoa khôi Thể thao Việt Nam đầu tiên. Ảnh: NVCC

Danh hiệu sắc đẹp không khiến Kim Oanh lựa chọn bước vào showbiz như anh chị. Cô chuyển hướng sang kinh doanh, đặc biệt là lĩnh vực ẩm thực - niềm đam mê được nuôi dưỡng từ chính gia đình. Từ nhỏ, Kim Oanh đã phụ mẹ chuẩn bị các món ăn sáng để bán, tham gia nhiều công đoạn như xay bột, làm bánh cuốn, chuẩn bị phở và bún. Bà ngoại cô cũng từng kinh doanh quán cơm tại Hải Phòng.

Năm 23 tuổi, Kim Oanh rời quê nhà để lập nghiệp. Sau đó, cô sáng lập thương hiệu nhà hàng Wrap & Roll, chuyên phục vụ các món cuốn và món ăn truyền thống Việt Nam. Thương hiệu phát triển thành chuỗi nhà hàng, từng mở rộng hoạt động tại Hà Nội, TP.HCM và thị trường quốc tế.

Cuối năm 2016, Kim Oanh hoàn tất thương vụ bán 70% cổ phần Wrap & Roll cho quỹ đầu tư Mekong Capital. Sau khi chuyển giao, cô tiếp tục giữ vai trò điều hành một thời gian ngắn, sau đó phụ trách phát triển nhượng quyền quốc tế. Năm 2020, nữ doanh nhân rời hoạt động điều hành RedWok, đơn vị sở hữu Wrap & Roll cùng các thương hiệu Quán Ụt Ụt và Bia Craft, nhưng vẫn tham gia hội đồng quản trị.

Kim Oanh từng là giám khảo trong các chương trình về ẩm thực như Top Chef Vietnam, MasterChef Vietnam - Vua đầu bếp. Ảnh: MasterChef Vietnam.

Theo chia sẻ với Nhịp sống thị trường tháng 11/2025, trong hai năm trước đó, Kim Oanh đã hoàn tất việc thoái phần cổ phần còn lại, khép lại hành trình khoảng 15 năm gắn bó với Wrap & Roll.

Sau khoảng 5 năm gần như rời xa ngành F&B, Kim Oanh quyết định trở lại với nhà hàng mới mang tên One River, đặt tại trung tâm TP.HCM. Khác với mô hình chuỗi trước đây, One River được định vị theo phong cách premium casual dining, có khoảng 70 chỗ ngồi trên diện tích xấp xỉ 600 m².

Lấy cảm hứng từ dòng sông Mekong, nhà hàng xây dựng thực đơn kết nối ẩm thực Lào, Campuchia và miền Tây Nam Bộ. Kim Oanh dành khoảng 3 năm nghiên cứu văn hóa, ẩm thực bản địa tại các khu vực này để phát triển ý tưởng. Không gian nhà hàng cũng được thiết kế theo cảm hứng dòng chảy, với khu vườn trồng cây gia vị vùng Mekong, bếp mở và những chi tiết gợi nhắc đến đời sống sông nước.

Bên cạnh thực đơn chính, One River còn bổ sung các lựa chọn món chay, mở rộng trải nghiệm cho thực khách. Nhà hàng cũng xuất hiện trong những hoạt động đồng hành cùng Top Chef Vietnam 2026 - Đầu bếp thượng đỉnh , chương trình mà Kim Oanh đảm nhận vai trò giám khảo chính.

Tại mùa giải năm 2026, cô ngồi ghế giám khảo chính cùng nghệ nhân văn hóa ẩm thực Alain Nguyễn. Đây cũng là dịp Kim Oanh tiếp tục thể hiện vai trò của một người làm kinh doanh ẩm thực, không chỉ ở góc độ vận hành nhà hàng mà còn trong việc đánh giá, kết nối và lan tỏa những giá trị của ẩm thực Việt Nam.

Trước đó, năm 2014, cô từng tham gia MasterChef Vietnam - Vua đầu bếp mùa thứ hai với vai trò giám khảo, ngồi cùng đầu bếp Phạm Tuấn Hải và Luke Nguyễn. Như vậy, sau hơn một thập kỷ, Kim Oanh vẫn tiếp tục gắn bó với các chương trình truyền hình về ẩm thực, bên cạnh hoạt động kinh doanh riêng.

Dù lựa chọn những con đường sự nghiệp khác nhau, ba anh em vẫn có chung tình yêu với âm nhạc. Tối 22/10/2013, trong liveshow Mùa thu của Phương tại Hà Nội, Thu Phương có dịp hội ngộ và đứng chung sân khấu với anh trai Quang Minh cùng em gái Kim Oanh.

Đến tháng 9/2015, cả ba tiếp tục tái ngộ trong liveshow của Thu Phương tại Hải Phòng. Họ cùng thể hiện ca khúc Thành phố hoa phượng đỏ như một cách tri ân quê hương.

Cả ba từng đứng chung trên sân khấu liveshow của Thu Phương và hát Thành phố hoa phượng đỏ như một cách tri ân quê hương. Ảnh: Liveshow Thu Phương.

Kim Oanh từng chia sẻ cô hạnh phúc khi ba anh em có dịp đoàn tụ trên sân khấu, bởi sau chương trình, Thu Phương sẽ trở về Mỹ và cả nhà không có nhiều cơ hội gặp nhau.

Từ một gia đình có truyền thống yêu văn nghệ tại Hải Phòng, ba anh em đã có những lựa chọn sự nghiệp riêng. Thu Phương trở thành giọng ca nổi tiếng của nhạc Việt, Quang Minh từng được khán giả phòng trà yêu mến, còn Kim Oanh ghi dấu ấn từ danh hiệu Hoa khôi Thể thao đến hành trình kinh doanh ẩm thực.

Dù không cùng đi một con đường, nghệ thuật vẫn là điểm khởi đầu và sợi dây gắn kết đặc biệt giữa các thành viên trong gia đình.

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