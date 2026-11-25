Trưa 25/11, Sơn Tùng M-TP chính thức công bố thông tin về sản phẩm âm nhạc mới sau nhiều ngày liên tục úp mở trên các nền tảng mạng xã hội. Động thái mới nhất của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý, khiến cộng đồng mạng cũng như người hâm mộ đứng ngồi không yên trước màn trở lại được mong chờ.

Cụ thể, trong bài đăng mới nhất, Sơn Tùng M-TP xác nhận sản phẩm sắp tới mang tên SUPERCAR, dự kiến ra mắt vào ngày 3/12/2026 lúc 20h theo giờ Việt Nam, tương ứng 8h sáng theo giờ EST (Mỹ). Đây là những thông tin cụ thể đầu tiên về dự án, sau chuỗi động thái nhá hàng khiến người hâm mộ liên tục đưa ra nhiều dự đoán về màn trở lại lần này.

Sơn Tùng M-TP xác nhận sản phẩm sắp tới mang tên SUPERCAR, dự kiến ra mắt vào ngày 3/12/2026 lúc 20h theo giờ Việt Nam

Đáng chú ý, poster quảng bá cho sản phẩm cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý với hình ảnh Sơn Tùng xuất hiện trong trang phục mang đậm phong cách hip-hop, đầu quấn khăn, thoải mái ngồi trên một chiếc xích lô, tay cầm ly trà đá. Đáng chú ý, bao quanh nam ca sĩ không phải khung cảnh đường phố quen thuộc mà là loạt siêu xe thể thao với những gam màu nổi bật như xanh, xám và vàng. Hình ảnh đối lập giữa chiếc xích lô bình dân, ly trà đá quen thuộc với dàn siêu xe đắt đỏ tạo nên sự tương phản thú vị, đồng thời gợi lên tinh thần có phần ngông nghênh, phóng khoáng của poster.

Không chỉ hình ảnh quảng bá, dòng trạng thái đi kèm của Sơn Tùng cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nam ca sĩ viết: "Lần này không hẹn ở Hồ Gươm rồi vòng sang Hồ Tây nữa đâu". Cách nói đầy ẩn ý này lập tức khiến người hâm mộ tò mò về địa điểm cũng như hình thức xuất hiện trong dự án mới.

Sơn Tùng đổi avatar đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh chiếc xích lô

Không chỉ dừng lại ở poster, chuỗi động thái nhá hàng của Sơn Tùng M-TP những ngày qua cũng cho thấy hình ảnh chiếc xích lô đang giữ vai trò đặc biệt trong chiến dịch quảng bá SUPERCAR. Nam ca sĩ từng thay đổi ảnh đại diện trên các nền tảng mạng xã hội bằng hình ảnh chiếc xích lô này. Đáng chú ý, một chiếc xích lô có kích thước lớn cũng được dựng tại khu vực Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người qua đường.

Chiếc xích lô vừa qua cũng xuất hiện tại Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh

Cùng với đó, chi tiết ly trà đá trên tay Sơn Tùng trong poster cũng khiến khán giả chú ý. Trước đây, trong một đêm diễn tại Hà Nội vào cuối tháng 11/2024, nam ca sĩ từng bất ngờ rủ người hâm mộ đi uống trà đá vỉa hè. Không lâu sau, anh đăng tải hình ảnh bản thân ngồi tại một quán trà đá trên phố Bà Triệu. Khoảnh khắc đời thường này nhanh chóng tạo nên hiệu ứng lớn, kéo theo làn sóng người hâm mộ tìm đến địa điểm check-in, thậm chí trào lưu ghép ảnh uống trà đá cùng thần tượng cũng nở rộ.

Sơn TÙng nhiều lần úp mở với fan về các cuộc hẹn trà đá và đi xích lô quanh Hồ Tây trước đó

Việc những hình ảnh xích lô và trà đá quen thuộc cùng xuất hiện trong chiến dịch quảng bá lần này khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời đặt ra nhiều tò mò về ý tưởng mà Sơn Tùng muốn truyền tải qua SUPERCAR.

Bên cạnh đó, tên gọi SUPERCAR cũng khiến khán giả đặt nhiều giả thuyết về màu sắc âm nhạc trong lần trở lại này. Với loạt chi tiết như xích lô, trà đá xuất hiện trong chiến dịch quảng bá lần này, một số dự đoán cho rằng nam ca sĩ có thể tiếp tục khai thác chất liệu bản địa theo cách hiện đại. Đồng thời, tên gọi SUPERCAR cũng làm dấy lên khả năng đây sẽ tiếp tục là một ca khúc tiếng Anh, nối tiếp hướng đi từng được Sơn Tùng thể hiện qua COME MY WAY.

Với hàng loạt chi tiết được hé lộ liên tiếp, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi sản phẩm mới của Sơn Tùng M-TP

Chỉ còn khoảng một tuần nữa, SUPERCAR sẽ chính thức ra mắt. Với hàng loạt chi tiết được hé lộ liên tiếp, người hâm mộ đang nóng lòng chờ đợi Sơn Tùng M-TP bật mí những thông tin cuối cùng và đặc biệt là sản phẩm âm nhạc lần này sẽ mang đến màu sắc bất ngờ nào.