Hàng chục nghìn cây tre được tuyển chọn khắt khe

Tọa lạc tại quảng trường trung tâm Grand World, thuộc quần thể du lịch Phú Quốc United Center của Vingroup, Huyền thoại Tre (Bamboo Legend) là một trong những công trình kiến trúc có phương pháp thi công đặc biệt tại Việt Nam.

Huyền thoại Tre (Bamboo Legend) thuộc quần thể du lịch Phú Quốc United Center. Ảnh: Vinpearl

Hoàn thành năm 2021, công trình cao gần 15m, rộng 700m2 được tạo nên từ khoảng 42.000 cây tre tầm vông. Đứng sau công trình này là kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, người từng giành hơn 130 giải thưởng quốc tế tính đến năm 2021, cùng kiến trúc sư Nguyễn Tất Đạt và các cộng sự.

Để tạo nên công trình, đội ngũ thực hiện đã lựa chọn tre tầm vông có nguồn gốc từ Tây Ninh. So với nhiều loại tre khác, tầm vông có thân tương đối thẳng, đặc ruột, độ đàn hồi và khả năng chịu lực tốt, phù hợp để sử dụng làm vật liệu xây dựng.

Công trình hoàn thiện trong khoảng 10 tháng. Ảnh: Archdaily

Tuy nhiên, không phải cây tre nào cũng đáp ứng được yêu cầu của đội ngũ thiết kế. Những cây được tuyển chọn phải đạt độ tuổi từ 4-5 năm, cao 6-7 m, đường kính thân từ 3-5 cm.

Trước khi được đưa vào sử dụng, hàng chục nghìn cây tre phải trải qua quá trình xử lý kéo dài nhiều tháng bằng phương pháp truyền thống, không sử dụng hóa chất.

Sau khi cắt bỏ gốc và ngọn, tre được ngâm dưới bùn khoảng 6 tháng nhằm hạn chế nguy cơ bị mối mọt tấn công, đồng thời tăng độ dẻo của vật liệu. Tiếp đó, tre được đưa vào lò hun khói trong 3 tuần để làm khô và tạo màu đặc trưng.

Các cây tre sử dụng cho công trình nay đều được ngâm bùn 6 tháng. Ảnh: Archdaily

Không sử dụng đinh, ốc vít để liên kết 42.000 cây tre

Bên cạnh bài toán vận chuyển một lượng lớn vật liệu từ đất liền ra đảo, một trong những thách thức lớn nhất đối với đội ngũ thực hiện là tìm ra phương pháp liên kết hàng chục nghìn cây tre để tạo thành một hệ kết cấu có khả năng chịu lực.

Điều đặc biệt là thay vì sử dụng đinh, ốc vít hay các mối nối kim loại thường thấy trong xây dựng, đội ngũ thi công sử dụng chốt tre kết hợp với dây dù.

Mỗi chốt có chiều dài khoảng 30-40 cm, được đục xuyên qua các thân tre cần liên kết. Toàn bộ chốt được vót thủ công nhằm giữ lại lớp cật tre, đảm bảo độ bền và độ dẻo. Ước tính, hàng chục nghìn chốt như vậy đã được sử dụng để hoàn thiện công trình.

Đội ngũ thi công sử dụng chốt tre kết hợp với dây dù để liên kết các thanh tre. Ảnh: Archdaily

Bên ngoài các điểm liên kết, đội ngũ thi công sử dụng loại dây dù được đặt dệt riêng để gia cố, giúp duy trì sự ổn định của kết cấu.

Về mặt kỹ thuật, Huyền thoại Tre kết hợp ba hệ kết cấu khác nhau gồm vòm, mái vòm và lưới. Việc kết hợp đồng thời nhiều hệ kết cấu trong một công trình đòi hỏi độ chính xác cao tại những vị trí giao nhau.

Để đảm bảo sự ổn định của toàn bộ công trình, hệ kết cấu tre được neo giữ xuống nền bê tông bằng 786 chân thép.

Mặc dù được tạo nên từ hàng chục nghìn thân tre đan xen, công trình vẫn duy trì được không gian mở. Các khoảng trống giữa những lớp tre và phần mái cho phép ánh sáng, không khí tự nhiên lưu thông. Nhờ đó, công trình không cần sử dụng hệ thống điều hòa nhiệt độ, đồng thời hạn chế việc sử dụng đèn chiếu sáng vào ban ngày.

Các khoảng trống giữa những lớp tre và phần mái cho phép ánh sáng, không khí tự nhiên lưu thông. Ảnh: Archdaily

Bên trong công trình "giấu" hai biểu tượng văn hóa Việt Nam

Nhìn từ bên ngoài, Huyền thoại Tre có hình dáng tựa một chiếc vương miện khổng lồ. Thiết kế này giúp công trình có thể được tiếp cận từ nhiều hướng khác nhau, phù hợp với vị trí nằm giữa quảng trường.

Tuy nhiên, điểm độc đáo của công trình chỉ được hé lộ khi du khách bước vào bên trong.

Giữa hệ thống tre đan xen dày đặc, hai biểu tượng quen thuộc trong văn hóa Việt Nam là hoa sen và trống đồng được tạo hình theo phương pháp điêu khắc âm bản. Trong đó, hình trống đồng cao 10,5 m, hình hoa sen cao 9,5 m.

Thay vì dựng hai mô hình riêng biệt rồi đặt vào bên trong công trình, các kiến trúc sư đã tạo hình trực tiếp trong hệ kết cấu tre. Nhờ cách tổ chức không gian này, hình ảnh hoa sen và trống đồng gần như được giấu kín khi quan sát từ bên ngoài.

Không chỉ được ghi nhận là công trình nhà tre lớn nhất Việt Nam khi ra mắt, Huyền thoại Tre còn có ba năm liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng kiến trúc quốc tế.

Năm 2023, công trình giành danh hiệu Best of Best tại Architecture MasterPrize (AMP). Năm 2024, Huyền thoại Tre tiếp tục được vinh danh tại International Architecture Awards (IAA).

Đến năm 2025, công trình giành giải đặc biệt về tính bền vững tại ARCASIA Awards for Architecture, giải thưởng của Hội đồng Kiến trúc sư châu Á.

Từ một loại vật liệu quen thuộc trong đời sống người Việt, bằng phương pháp xử lý truyền thống kết hợp với kỹ thuật kết cấu hiện đại, các kiến trúc sư Việt Nam đã tạo nên một công trình có quy mô lớn, đồng thời đưa những biểu tượng văn hóa dân tộc đến với giới kiến trúc quốc tế.