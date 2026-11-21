Mới đây, đoạn video ghi lại màn tương tác giữa ca sĩ Mỹ Tâm và một khán giả nhí tại buổi soundcheck trước thềm concert See The Light Day 2 của nữ ca sĩ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhân vật đặc biệt này chính là Polo Huỳnh, con trai của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Polo Huỳnh xuất hiện tại buổi soundcheck của ca sĩ Mỹ Tâm ngày 20/11. Video: Polo Huỳnh

Trong video được chia sẻ, Polo xuất hiện với trang phục giản dị gồm áo polo sọc xanh lá - trắng, đội mũ lưỡi trai và đứng giữa đám đông khán giả theo dõi Mỹ Tâm trên sân khấu. Đáng chú ý, khi phát hiện sự có mặt của cậu bé, nữ ca sĩ lập tức gọi tên và trò chuyện qua micro.

Biết cậu bé có mặt từ buổi soundcheck, Mỹ Tâm không giấu được sự ngạc nhiên: "Được đi soundcheck luôn hả?".

Nữ ca sĩ tiếp tục dành những lời nhận xét đầy trìu mến cho vị khán giả nhỏ tuổi. Trước khi tiếp tục chương trình, Mỹ Tâm còn gửi lời cảm ơn riêng đến con trai Đàm Vĩnh Hưng: "Rồi bây giờ, cảm ơn con đã đến nha!".

Thực tế, đây không phải lần đầu Polo Huỳnh thể hiện tình cảm dành cho Mỹ Tâm. Dù mới 7 tuổi, con trai Đàm Vĩnh Hưng đã có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với giọng ca Họa mi tóc nâu. Đàm Vĩnh Hưng cho biết tiết lộ khi mới 3 tuổi, Polo đã có hành động đáng yêu là hôn Mỹ Tâm qua màn hình tivi khi nhìn thấy nữ ca sĩ biểu diễn. Nam ca sĩ cũng thường xuyên gửi hình ảnh, video của con trai từ khi bé mới một, hai tuổi để chia sẻ với người đồng nghiệp thân thiết.

Nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng từng chia sẻ khoảnh khắc đưa Polo đến thăm Mỹ Tâm. Nam ca sĩ mang bánh trung thu làm quà cho nữ ca sĩ và gia đình. Đáng chú ý, anh tiết lộ con trai vừa hết sốt đã chủ động đề nghị đến thăm cô. “Vừa hết sốt là báo: ‘Cô ơi! Con muốn ghé thăm cô và tặng bánh trung thu cô và gia đình luôn ạ!’. Con còn biết cô chỉ thích bánh dẻo thôi. Cô tặng lại nước hoa mới phát hành của cô liền!”, Đàm Vĩnh Hưng viết.

Khoảnh khắc tình cảm giữa ca sĩ Mỹ Tâm và con trai của Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: Đàm Vĩnh Hưng

Polo Huỳnh sinh năm 2019, là con trai ruột của Đàm Vĩnh Hưng. Tháng 10/2022, nam ca sĩ lần đầu công khai con trai trong liveshow The Portrait, sau ba năm giữ kín thông tin về cậu bé.

Kể từ đó, Polo thường xuyên xuất hiện trong những hình ảnh đời thường được bố chia sẻ trên mạng xã hội. Đàm Vĩnh Hưng cũng lập trang riêng cho con trai và thực hiện loạt video Nhật ký làm cha để ghi lại quá trình trưởng thành của bé.

Sinh ra trong gia đình có bố là ca sĩ nổi tiếng, Polo sớm được tiếp xúc với âm nhạc. Theo chia sẻ của Đàm Vĩnh Hưng, ngay từ khi còn nhỏ, cậu bé đã biết nhún nhảy, đánh nhịp theo tiếng đàn và giọng hát của bố. Năm 2025, Polo còn xuất hiện cùng bố trong MV Đừng hỏi anh như thế.

Buổi soundcheck mà cậu bé Polo tham dự diễn ra trước thềm concert See The Light – Day 2 của Mỹ Tâm tại TP.HCM vào tối 21/11. Đây là đêm diễn tiếp nối chương trình See The Light – Day 1 từng được nữ ca sĩ tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 12/2025. Chương trình lần này dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả.