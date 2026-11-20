Ngày 19/11 vừa qua, tại lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong đổi mới công tác giảng dạy, đào tạo và bồi dưỡng sinh viên theo định hướng chuyên sâu, chuẩn hóa kỹ thuật thanh nhạc gắn với hội nhập quốc tế.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, được trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Đây là phần thưởng cao quý, là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước đối với những nỗ lực, tâm huyết và đóng góp bền bỉ của cô trong lĩnh vực đào tạo nghệ thuật. Trên cương vị một nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời là một nhà giáo, nhà quản lý giáo dục, cô đã không ngừng nỗ lực để kết nối giá trị truyền thống với tư duy đào tạo hiện đại, chú trọng chuẩn hóa chuyên môn, nâng cao chất lượng giảng dạy và mở rộng cơ hội hội nhập cho các thế hệ nghệ sĩ trẻ. Phía sau những thành quả hôm nay là hành trình lao động nghệ thuật nghiêm túc, sự kiên trì trong nghiên cứu, giảng dạy và khát vọng không ngừng đổi mới để đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của nền thanh nhạc Việt Nam.

Với PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn, nghệ thuật và giáo dục chưa bao giờ là hai con đường tách biệt. Nếu sân khấu là nơi người nghệ sĩ gửi gắm tình yêu âm nhạc đến công chúng thì giảng đường chính là nơi cô tiếp tục trao truyền những giá trị ấy, vun đắp đam mê và chắp cánh cho những tài năng trẻ. Bởi vậy, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ không chỉ là niềm vinh dự cá nhân mà còn là sự động viên, khích lệ đối với những người đang miệt mài cống hiến cho sự nghiệp đào tạo, phát triển nghệ thuật nước nhà.

Sự kiện diễn ra đúng một năm sau khi Tân Nhàn được công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Nghệ thuật, ngày 19/11/2025.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, nữ nghệ sĩ cũng ra mắt MV Em là cô giáo vùng cao, kết hợp cùng người bạn thân gần 25 năm là Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà, hiện giữ chức Trưởng khoa Nghệ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn và Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà trong MV Em là cô giáo vùng cao

Ca khúc do nhạc sĩ Phan Huy Hà phổ thơ Hoàng Nghĩa Tự, kể về những cô giáo trẻ rời xa phố thị, vượt núi rừng để mang con chữ đến với trẻ em vùng cao. Thông qua sản phẩm, hai nghệ sĩ muốn gửi lời tri ân đến những giáo viên đang công tác tại các địa bàn khó khăn, đồng thời thể hiện tình yêu với nghề dạy học.

Trong MV do đạo diễn Anh Quân thực hiện, Tân Nhàn và Thu Hà hóa thân thành hai cô giáo trẻ, một người tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, người còn lại trưởng thành từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cả hai lựa chọn lên vùng cao dạy học, đối mặt với những khó khăn về địa hình, điều kiện sinh hoạt và việc vận động học sinh đến lớp.

Bằng sự kiên trì và tình yêu thương dành cho học trò, hai cô giáo từng bước vượt qua trở ngại, tìm cách đưa trẻ em đến trường.

Tiến sĩ, ca sĩ Thu Hà

MV sử dụng nhiều hình ảnh thiên nhiên miền núi như ruộng bậc thang, núi rừng, suối và những con đường quanh co dẫn đến bản làng. Trên nền giai điệu nhẹ nhàng, hai giọng ca theo đuổi dòng nhạc dân gian lựa chọn cách hát mộc mạc, chú trọng truyền tải cảm xúc thay vì phô diễn kỹ thuật thanh nhạc.

Tân Nhàn cho biết quá trình thực hiện MV, đặc biệt là những trải nghiệm cùng trẻ em vùng cao, giúp cô hiểu thêm về khó khăn của những giáo viên đang công tác tại đây.

"Là những người trực tiếp làm công tác giảng dạy, chúng tôi thấu hiểu những vất vả, khó khăn và cả những trăn trở của các thầy cô trên hành trình gieo chữ. Bởi vậy, chúng tôi càng trân trọng sự kiên trì, lòng tận tụy và những nỗ lực vượt qua mọi trở ngại để mang tri thức đến với các em nhỏ, đặc biệt là ở những vùng đất còn nhiều gian khó", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Theo Tân Nhàn, trải nghiệm này cũng giúp cô nhìn nhận sâu sắc hơn trách nhiệm của người làm giáo dục trong việc nuôi dưỡng ước mơ và tạo cơ hội phát triển cho học trò.

PGS.TS.NSƯT Tân Nhàn

Cùng chung cảm xúc, ca sĩ Thu Hà cho biết hình ảnh người giáo viên có ý nghĩa đặc biệt với cô bởi ngoài chuyên ngành biểu diễn thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, cô còn được đào tạo ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.

"Khi trực tiếp tham gia các cảnh quay cùng các em nhỏ vùng cao trong MV, cảm xúc của tôi không còn đơn thuần là của một người nghệ sĩ đang diễn xuất nữa. Được gặp gỡ, trò chuyện, đứng lớp, vui chơi với các em trong quá trình quay đã giúp tôi cảm nhận rõ hơn cuộc sống cũng như những khó khăn của giáo viên nơi đây", Thu Hà nói.