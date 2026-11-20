Mới đây, Chi Pu và Matthis tiếp tục khiến cư dân mạng đứng ngồi không yên khi loạt hình ảnh du lịch mới nhất của cả hai xuất hiện nhiều chi tiết trùng hợp. Lần này, địa điểm được nhắc đến là Nhật Bản.

Cụ thể, trên trang cá nhân, Matthis vừa đăng tải loạt ảnh check-in tại xứ sở hoa anh đào, trong đó có khung hình đứng tạo dáng trước núi Phú Sĩ. Ngay sau đó, cư dân mạng lập tức liên tưởng đến một video Chi Pu từng chia sẻ trên trang cá nhân, cũng ghi lại khoảnh khắc nữ ca sĩ vi vu tại Nhật Bản.

Matthis check-in khung hình cực chill tại núi Phú Sĩ

Trong video, Chi Pu diện áo khoác nâu, đứng giữa một con phố mang kiến trúc đặc trưng của Nhật Bản, ngước nhìn lên trời và nở nụ cười rạng rỡ. Nữ ca sĩ còn đính kèm dòng chú thích đầy ẩn ý: "Tạm biệt anh nhé, em phải đi Phú Sĩ đây".

Chưa dừng lại ở đó, phần bình luận dưới video của Chi Pu cũng trở thành tâm điểm. Matthis trực tiếp để lại lời khen: "Xinh thế nhở". Nữ ca sĩ cũng có động thái tương tác lại với chàng trai sinh năm 2004. Màn trò chuyện ngắn gọn nhưng đầy tự nhiên này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của cư dân mạng.

Đây không phải lần đầu Chi Pu và Matthis bị phát hiện check-in tại cùng một địa điểm trong những chuyến du lịch. Trước đó, cả hai từng nhiều lần khiến dân tình đặt nghi vấn khi người này vừa chia sẻ hình ảnh ở một nơi thì người kia cũng xuất hiện tại chính địa điểm ấy, dù thời điểm đăng tải có thể cách nhau. Từ Thái Lan, Pháp cho đến Nhật Bản, những điểm trùng hợp liên tiếp khiến cư dân mạng không khỏi tò mò về khả năng cả hai đang có mối quan hệ đặc biệt.

Chi Pu cũng chia sẻ hình ảnh du lịch tại Nhật cách đây không lâu

Cả hai còn tương tác thân thiết dưới bài đăng, khiến dân tình thêm bán tín bán nghi

Nghi vấn giữa hai người bắt đầu rộ lên từ những chuyến đi nước ngoài có nhiều điểm tương đồng, đặc biệt là tại Thái Lan và Pháp. Hồi cuối tháng 3/2026, Chi Pu có chuyến du lịch Bangkok cùng một người bạn thân. Cùng khoảng thời gian này, Matthis cũng được phát hiện đang có mặt tại Thái Lan. Khi đặt những hình ảnh của hai người cạnh nhau, cư dân mạng chú ý đến khoảnh khắc cả hai cùng check-in trên xe tuk-tuk với nhiều chi tiết trong khung cảnh khá tương đồng. Đáng chú ý hơn, trong một bài đăng của bạn thân Chi Pu, Matthis cũng xuất hiện trong chuyến đi. Nữ ca sĩ còn để lại bình luận “Quá đà”, khiến màn tương tác càng được chú ý.

Đến giữa tháng 7, cả hai tiếp tục bị soi những điểm trùng hợp trong chuyến du lịch Pháp. Chi Pu từng chia sẻ loạt ảnh tại các địa điểm nổi tiếng, trong khi Matthis cũng đăng tải hình ảnh check-in ở những không gian có kiến trúc, góc chụp tương tự. Từ nhà hàng, cách bài trí nội thất, chiếc đèn trên bàn ăn cho đến khung cảnh tại nhà hát Opera, nhiều chi tiết được cư dân mạng đặt cạnh nhau để tìm ra điểm chung.

Chi Pu và Matthis bị soi vi vu Thái Lan cùng nhau

Còn tại Pháp, những hint giữa cả hai càng rõ ràng, từ khung cảnh nhà hàng cho đến các địa điểm tham quan nổi tiếng tại Pháp mà cả hai đăng tải, dân tình khó mà không nghi vấn

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn ngỡ cả hai đang tạo "lovestagram" bởi vào trang cá nhân của Chi Pu và Matthis, những hình ảnh đăng tải không khác nhau là mấy

Dù liên tục bị réo tên vào nghi vấn tình cảm nhưng cả Chi Pu và Matthis đều giữ im lặng, không lên tiếng cũng chẳng phủ nhận

Ngược lại, Chi Pu và Matthis vẫn thoải mái tương tác với nhau trên mạng xã hội, mặc cho loạt hint du lịch ngày càng nhiều

Ảnh: IGNV