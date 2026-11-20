Ngày 18/11/2026, một nghi thức thưởng thức cà phê đặc biệt của Việt Nam đã xuất hiện trong chương trình ngoại giao tại New York (Mỹ). Thay vì chỉ thưởng thức một tách cà phê thông thường, các đại sứ và đại diện ngoại giao quốc tế được trực tiếp trải nghiệm Thiền Cà Phê, phương pháp kết hợp giữa nghệ thuật thưởng thức cà phê và sự tĩnh tại trong tâm trí.

Theo thông tin đăng tải trên website Trung Nguyên Legend, sự kiện đánh dấu thêm một bước tiến trong hành trình đưa triết lý Cà Phê Đạo do ông Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend, sáng tạo đến với cộng đồng quốc tế.

Thiền Cà Phê được giới thiệu đến các đại sứ, nhà ngoại giao và đại diện phái đoàn các nước tại Liên Hiệp Quốc (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Nhiều đại sứ quốc tế trực tiếp trải nghiệm Thiền Cà Phê Việt Nam tại Mỹ

Theo Trung Nguyên Legend, hoạt động diễn ra ngày 18/11 theo lời mời của Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, trong khuôn khổ chương trình hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam với chủ đề "Một tách cà phê Việt Nam – Cà phê, Văn hóa và Kết nối". Chương trình đồng thời kết hợp khai trương "Góc Cà Phê Việt Nam" tại văn phòng Phái đoàn Thường trực Việt Nam ở New York.

Đại sứ Đỗ Hùng Việt, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, cùng phu nhân đã tham gia giới thiệu trải nghiệm tới các khách mời quốc tế. Trong số những người trực tiếp thưởng thức Thiền Cà Phê có Đại sứ François Ayodele Jackman của Barbados, Đại sứ Thongphane Savanphet của Lào, Đại sứ Pa'olelei Luteru của Samoa và Đại sứ Ibrahim Olabi của Syria.

Đáng chú ý, Đại sứ Kuwait Tareq Albanai đã bày tỏ sự cảm kích trước trải nghiệm, đồng thời đánh giá cao cơ hội gặp gỡ, kết nối những đại diện ngoại giao đến từ nhiều quốc gia. Trong khi đó, Giáo sư John Phan thuộc Đại học Columbia nhận định Thiền Cà Phê là sự hội tụ của nhiều yếu tố văn hóa và bản sắc Việt Nam, tạo thêm cơ hội giới thiệu các giá trị văn hóa Việt tới thế giới.

Các đại sứ, đại biểu ngoại giao quốc tế ấn tượng với những trải nghiệm đặc sắc của Thiền Cà Phê trong chương trình hưởng ứng Ngày văn hóa Việt Nam của văn phòng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Vậy Thiền Cà Phê có gì đặc biệt?

Khác với cách uống cà phê quen thuộc, Thiền Cà Phê kết hợp hương vị, âm thanh, nghi thức thưởng lãm và sự tập trung tinh thần. Người tham gia được hướng dẫn tạo tác, thưởng thức cà phê trong không gian tĩnh tại, hướng đến sáu giá trị gồm Hòa – Kính – Thanh – Tịnh – Trách Nhiệm – Tôn Tạo.

Đây là phương pháp thực hành nền tảng của triết lý Cà Phê Đạo mà ông Đặng Lê Nguyên Vũ theo đuổi, với mục tiêu đưa cà phê từ một thức uống thông thường trở thành trải nghiệm mang giá trị văn hóa, nghệ thuật và tinh thần.

Phát biểu tại chương trình, Đại sứ Đỗ Hùng Việt nhấn mạnh: "Cà phê không chỉ là một thức uống". Theo ông, cà phê còn có thể tạo ra không gian để các quốc gia lắng nghe, tìm sự hòa hợp và cùng sáng tạo.

Trước Mỹ, Thiền Cà Phê từng ghi dấu tại Nhật Bản và Pháp

Sự kiện tại New York không phải lần đầu tiên Thiền Cà Phê được giới thiệu tới cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ngày 13/9/2026, Trung Nguyên Legend phối hợp Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka tổ chức phiên trải nghiệm Thiền Cà Phê trong khuôn khổ chương trình Viet Nam Day 2026 tại Nhật Bản.

Theo thông tin từ Trung Nguyên Legend, chương trình có sự tham gia của Thống đốc tỉnh Fukuoka, lãnh đạo hội đồng các tỉnh Saga, Kagoshima cùng đại diện các tổ chức và ngoại giao đoàn Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan. Những vị khách được hướng dẫn thưởng lãm cà phê theo nghi thức riêng, trong không gian đề cao sự tĩnh tại và tập trung.

Việc Thiền Cà Phê xuất hiện tại Nhật Bản mang ý nghĩa đặc biệt bởi quốc gia này vốn nổi tiếng với truyền thống Trà đạo lâu đời.

Thống đốc tỉnh Fukuoka và phu nhân (bên phải), Chủ tịch Hội đồng tỉnh Kagoshima và phu nhân (bên trái) ấn tượng với trải nghiệm Thiền cà phê trong chương trình “Viet Nam Day 2026” tại Nhật Bản (Ảnh Trung Nguyên Legend)

Chỉ hơn một tháng sau, Thiền Cà Phê tiếp tục có thêm dấu mốc tại Pháp.

Cụ thể, trong khuôn khổ công bố quan hệ hợp tác toàn cầu giữa UNESCO và Sofitel Legend tại Paris ngày 26/10, Thiền Cà Phê được lựa chọn giới thiệu như một trải nghiệm văn hóa đặc sắc của Việt Nam.

Hoạt động hợp tác giữa UNESCO và Sofitel Legend hướng tới đưa việc bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa vào trải nghiệm du lịch, qua đó giúp du khách quốc tế tiếp cận gần hơn với bản sắc của mỗi quốc gia.

Trước những dấu mốc này, Thiền Cà Phê cũng từng được giới thiệu tới các đại sứ, tổng lãnh sự và khách mời quốc tế tại Diễn đàn Di sản Cà phê Thế giới tổ chức ở Đắk Lắk. Ông Jonathan Baker, Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam, từng trực tiếp tham gia và chia sẻ rằng trải nghiệm giúp ông nhìn nhận cà phê theo một cách khác biệt.

Như vậy, chỉ trong vài tháng cuối năm 2026, Thiền Cà Phê đã được giới thiệu tại các hoạt động văn hóa, ngoại giao ở Nhật Bản, Pháp và Mỹ. Tuy nhiên, việc được UNESCO lựa chọn giới thiệu trong một chương trình hợp tác không đồng nghĩa với việc Thiền Cà Phê đã được tổ chức này chính thức ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể.

Người Việt có thể trải nghiệm Thiền Cà Phê ở đâu?

Dù được giới thiệu trước các đại sứ, nhà ngoại giao quốc tế, Thiền Cà Phê không phải trải nghiệm chỉ dành riêng cho những vị khách đặc biệt.

Ngay tại Việt Nam, du khách có thể đăng ký tham gia hoạt động này tại Bảo tàng Thế giới Cà phê ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.

Theo thông báo chính thức của Bảo tàng Thế giới Cà phê, trải nghiệm được tổ chức tại không gian Góc Tỉnh Thức, nơi kết hợp hương cà phê, âm nhạc và những thanh âm thiên nhiên. Tại đây, du khách không chỉ thưởng thức hương vị cà phê mà còn tham gia các nghi thức giúp tập trung vào từng thao tác, lắng nghe bản thân và cảm nhận sự tĩnh tại.

Đáng chú ý, bảo tàng công bố hai phiên trải nghiệm mỗi ngày vào lúc 8h30 và 15h30, với mức giá từ 499.000 đến 599.000 đồng/suất. Giá này bao gồm quà tặng và vé tham quan bảo tàng. Du khách có thể liên hệ số 0899 355 368 để đăng ký, xác nhận lịch trước khi đến.

Ngoài ra, Làng Cà phê Trung Nguyên tại Buôn Ma Thuột cũng từng là địa điểm đón tiếp các đoàn khách quốc tế trải nghiệm Thiền Cà Phê. Trung Nguyên Legend còn phát triển tour Cà Phê Thiền kéo dài 3 ngày 2 đêm, kết hợp tìm hiểu văn hóa cà phê với các hoạt động du lịch tại Tây Nguyên.

Ảnh Bảo tàng Thế giới Cà phê

Song song việc quảng bá văn hóa cà phê, Trung Nguyên Legend cũng đang đẩy mạnh mở rộng hệ thống tại Mỹ. Theo kế hoạch doanh nghiệp công bố, từ ngày 20–29/11/2026, thương hiệu dự kiến giới thiệu thêm 4 quán cà phê mới tại các bang Oregon, California và Texas, gồm 2 không gian Cà Phê Thế Giới Trung Nguyên Legend và 2 cửa hàng Trung Nguyên E-Coffee.