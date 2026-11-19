Khởi đầu với 3 chiếc máy cũ, gây dựng công ty doanh thu nghìn tỷ

Hơn 30 năm trước, một cặp vợ chồng tại TP.HCM bắt đầu hành trình kinh doanh bằng việc tiếp quản xưởng sản xuất nhựa nhỏ của một gia đình người Hoa ở Chợ Lớn chuẩn bị ra nước ngoài định cư. Tài sản ban đầu chỉ gồm 3 chiếc máy thổi túi nilon và sản xuất can nhựa, cùng kinh nghiệm kinh doanh còn hạn chế. Hai vợ chồng trong câu chuyện được nhắc đến là ông Phạm Văn Mười và bà Trần Thị Bạch, hai nhà sáng lập Công ty TNHH Nhựa Long Thành.

Thời điểm ấy, ngành sản xuất nhựa đã có nhiều cơ sở gia đình hoạt động lâu năm. Những người mới bước chân vào thị trường không chỉ phải cạnh tranh về giá, mà còn đối mặt với khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng và tích lũy vốn.

Tuy nhiên, thay vì mở rộng bằng mọi giá, hai vợ chồng ông Mười, bà Bạch lựa chọn cách kinh doanh thận trọng. Người chồng tập trung tìm kiếm đối tác và phát triển sản xuất, còn người vợ quản lý tài chính, kiểm soát các khoản thu chi. Phần lớn số tiền tích lũy được tiếp tục dùng để mua máy móc, đất đai và mở rộng nhà xưởng.

Một nguyên tắc được gia đình áp dụng là hạn chế tối đa hao hụt nguyên liệu. Trong ngành nhựa, nguyên liệu chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm, vì vậy việc tiết kiệm từng phần nguyên liệu có thể tác động đáng kể đến hiệu quả kinh doanh.

Từ những sản phẩm nhựa đơn giản ban đầu, Nhựa Long Thành từng bước trở thành nhà cung ứng pallet, sóng nhựa và các sản phẩm phục vụ nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước (Ảnh Nhựa Long Thành)

Sau một khoảng thời gian kinh doanh, từ vài căn nhà nhỏ ở khu vực quận 6 cũ, cơ sở sản xuất từng bước mở rộng quy mô, hình thành hệ thống nhà xưởng tại Bình Tân, TP.HCM.

Bước ngoặt quan trọng đến vào giữa thập niên 1990, khi doanh nghiệp có cơ hội hợp tác với một tập đoàn bia lớn. Năm 1996, cuộc gặp giữa chủ xưởng và lãnh đạo Heineken Việt Nam mở ra cơ hội cung cấp két nhựa đựng chai bia.

Để đáp ứng những đơn hàng có yêu cầu cao về chất lượng, doanh nghiệp phải đầu tư thêm máy móc, cải tiến quy trình sản xuất và nâng cấp hệ thống quản lý. Từ đó, hoạt động kinh doanh dần chuyển từ các sản phẩm nhựa gia dụng đơn giản sang cung ứng sản phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp.

Nhựa Long Thành phát triển thành nhà cung ứng sản phẩm nhựa cho nhiều thương hiệu lớn như Heineken, Coca-Cola, Pepsi và Bia Sài Gòn. Hai nhóm sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp là pallet nhựa và sóng nhựa, phục vụ hoạt động lưu trữ, vận chuyển hàng hóa trong nhà máy, kho bãi và các lĩnh vực như may mặc, thủy sản, logistics. Đáng chú ý, doanh thu của doanh nghiệp năm 2022 được Forbes ước tính đạt khoảng 1.000 tỷ đồng.

Trong quá trình phát triển, Nhựa Long Thành còn tham gia cung ứng linh kiện nhựa kỹ thuật cao cho Samsung tại Thủ Đức. Từ vị trí một trong 16 nhà cung ứng ban đầu, doanh nghiệp từng bước trở thành nhà cung ứng lớn nhất và duy nhất trong mảng linh kiện vỏ, đế tivi LCD tại nhà máy này. Tuy nhiên, mối hợp tác kết thúc sau vài năm do những thay đổi trong chính sách của hai bên.

Từ chối những lời đề nghị mua lại, con trai duy nhất tiếp tục phát triển công ty

Khi hoạt động kinh doanh mở rộng, Nhựa Long Thành nhận được sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài. Điều đáng chú ý là gia đình sáng lập không lựa chọn bán doanh nghiệp, dù có những lời đề nghị được đánh giá rất hấp dẫn.

Trong cuộc phỏng vấn với Forbes Việt Nam được đăng năm 2023, gia đình ông Phạm Văn Mười cho biết nhiều đối tác đến từ Thái Lan, Singapore và Nhật Bản từng đề nghị mua lại toàn bộ công ty hoặc sở hữu cổ phần.

Đặc biệt, lời đề nghị từ phía Nhật Bản vào năm 2020 được ông Phạm Trần Nhật Minh, con trai của hai nhà sáng lập, đánh giá là có sức hấp dẫn lớn. Theo ông, việc hợp tác có thể mang lại không chỉ nguồn vốn mà còn cả khách hàng mới và kinh nghiệm quản trị. Tuy nhiên, ông Mười và bà Bạch cuối cùng vẫn quyết định từ chối. Gia đình muốn duy trì quyền chủ động trong hoạt động kinh doanh và dành cơ hội kế nghiệp cho con trai.

Lựa chọn này gắn liền với cách vận hành đã được duy trì trong nhiều thập kỷ. Thay vì phụ thuộc vào nguồn vốn đầu tư bên ngoài, gia đình chú trọng tích lũy lợi nhuận để tái đầu tư. Ông Mười phụ trách phát triển quan hệ đối tác, trong khi bà Bạch kiểm soát dòng tiền và các hợp đồng.

Năm 2023, gia đình ông Mười nắm giữ khoảng 97% vốn doanh nghiệp. Đến tháng 10/2026, cơ cấu sở hữu được công bố, cho thấy ông Mười nắm 40%, bà Bạch nắm 30% và ông Minh sở hữu 30% vốn tại Nhựa Long Thành.

Nhựa Long Thành đẩy mạnh đầu tư máy móc, ứng dụng công nghệ tự động hóa vào sản xuất và kho vận nhằm nâng cao năng suất, đáp ứng nhu cầu của khách hàng (Ảnh FB Phạm Trần Nhật Minh)

Dù sở hữu cơ ngơi lớn, hai vợ chồng vẫn được mô tả là duy trì lối sống giản dị. Ông Mười thường xuất hiện trong trang phục áo thun, quần ngắn và ít tham gia các hoạt động truyền thông. Cả hai cũng giữ thói quen đến nhà máy làm việc nhiều giờ mỗi ngày, kể cả ngày nghỉ.

Trái ngược với hình ảnh kín tiếng của cha mẹ, người con trai duy nhất của gia đình lại được công chúng biết đến rộng rãi nhờ sở thích sưu tập siêu xe. Đó là doanh nhân Phạm Trần Nhật Minh, thường được gọi là Minh Nhựa.

Dù lớn lên trong gia đình kinh doanh, ông Minh không bắt đầu công việc ở vị trí lãnh đạo. Từ khi còn là thiếu niên, ông đã được cha mẹ cho làm quen với hoạt động sản xuất, trong đó có công việc tại kho hàng. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngoại thương, ông chính thức tham gia quản trị doanh nghiệp gia đình, từng bước tiếp cận các bộ phận sản xuất và điều hành.

Nếu thế hệ sáng lập đặt trọng tâm vào tích lũy vốn và mở rộng sản xuất, thế hệ kế nghiệp lại quan tâm nhiều hơn đến công nghệ, tự động hóa và cải tiến phương thức vận hành. Theo chia sẻ của ông Minh, doanh nghiệp đã đầu tư hệ thống nhà xưởng bán tự động và trung tâm phân phối ứng dụng robot vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu. Ông cho biết một trung tâm có diện tích 10.000 m² có thể vận hành với lượng nhân công chỉ bằng khoảng một phần mười so với trước đây. Tự động hóa được xem là một hướng phát triển của doanh nghiệp trong bối cảnh chi phí lao động, yêu cầu giao hàng và cạnh tranh trên thị trường ngày càng lớn.

Từ xưởng sản xuất chỉ có 3 chiếc máy nhựa cũ, gia đình ông Phạm Văn Mười đã phát triển một doanh nghiệp hoạt động hơn ba thập kỷ, tham gia chuỗi cung ứng của nhiều thương hiệu lớn. Điều đáng chú ý là sau những năm mở rộng kinh doanh, gia đình vẫn lựa chọn duy trì quyền kiểm soát thay vì bán lại công ty cho các đối tác nước ngoài. Trong khi đó, thế hệ kế nghiệp tiếp tục phát triển hoạt động sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ, tạo nên sự tiếp nối giữa kinh nghiệm kinh doanh truyền thống và cách quản trị mới.

Nguồn: Nhựa Long Thành