Trong showbiz Việt, Minh Hằng là một trong những mỹ nhân luôn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ nhan sắc trẻ trung và phong cách ngày càng cuốn hút. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, mặn mà và đằm thắm ở tuổi U40. Dù đã là mẹ một con, cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh nhan sắc, gu thời trang của Minh Hằng cũng là điểm cộng đáng chú ý. Trên Instagram cá nhân với hơn 2 triệu người theo dõi, Minh Hằng thường xuyên khiến dân tình thích thú mỗi lần đăng ảnh mới. Không chỉ gây chú ý bởi visual trẻ trung, rạng rỡ, nữ ca sĩ còn chiêu đãi người hâm mộ bằng loạt outfit đẹp mắt, biến hóa đa dạng từ nữ tính, thanh lịch đến cá tính, thời thượng. Đặc biệt, dù lựa chọn phong cách nào, cô cũng biết cách tạo điểm nhấn và khéo léo tôn lên vóc dáng, mang đến nhiều công thức mặc đẹp mà chị em hoàn toàn có thể học hỏi.

Đúng chuẩn mẹ 1 con sành điệu của Vbiz, Minh Hằng Minh Hằng khiến chị em xuýt xoa với màn lên đồ đẹp mắt trong chuyến vi vu trời Tây, chứng minh phong độ thời trang chưa bao giờ hạ nhiệt. Nữ ca sĩ ghi điểm tuyệt đối với bản phối đồ đông cực nịnh mắt: áo khoác dáng lửng màu kem nhã nhặn mix cùng quần ống rộng xám đậm và sneaker trắng năng động. Điểm đắt giá nhất giúp tổng thể thoát khỏi sự đơn điệu chính là chi tiết layer vạt ren đen bất đối xứng lấp ló bên trong, tạo hiệu ứng vừa cá tính lại vừa quyến rũ khó rời mắt. Đây đích thị là công thức phối đồ mùa lạnh siêu "hack" dáng mà hội chị em nên ghim ngay để nâng tầm phong cách dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác - Quần

Minh Hằng tiếp tục gợi ý cho hội chị em một công thức lên đồ mùa lạnh vừa ấm áp vừa sang chảnh: đừng nên thiếu một chiếc áo khoác lông trong tủ đồ. Thiết kế này không chỉ giữ nhiệt tốt mà còn giúp diện mạo thăng hạng sành điệu tức thì. Để tổng thể hài hòa và không bị "dừ", chị em có thể mix cùng áo trắng cổ cao ôm sát bên trong, kết hợp với quần ống suông hoặc chân váy đều hợp cạ. Đừng quên nhấn nhá thêm một chiếc mũ nồi đen và kính râm như Minh Hằng, đảm bảo vừa giữ ấm hiệu quả vừa giúp visual thêm phần thời thượng khi dạo phố.

Gợi ý mua sắm: Áo khoác lông - Áo cổ cao

Minh Hằng cân đẹp mọi phong cách, từ bảng màu trung tính nhã nhặn đến những gam màu nổi bật. Trong một bản phối đầy trẻ trung, nữ ca sĩ lựa chọn mẫu áo dài tay dáng ôm tông hồng ngọt ngào, gây ấn tượng với chất liệu xuyên thấu cùng họa tiết trái tim đan xen bắt mắt. Để tạo sự tinh tế và tăng điểm cuốn hút, việc mix thêm bra hoặc áo hai dây croptop bên trong là gợi ý cực kỳ lý tưởng. Thiết kế mang nét nữ tính này đặc biệt hợp cạ khi kết hợp cùng quần jeans ống suông năng động, đi kèm phụ kiện túi bucket và sneaker hồng đồng điệu để hoàn thiện tổng thể vừa năng động lại vừa thời thượng.

Gợi ý mua sắm: Tại đây

Luôn nắm bắt nhanh nhạy mọi xu hướng thời trang, Minh Hằng tất nhiên không thể đứng ngoài cơn sốt đồ lụa phối ren đang làm mưa làm gió. Nữ ca sĩ khéo léo chọn một thiết kế váy hai dây chất liệu lụa mềm mại, nhấn nhá bằng chi tiết viền ren ở cổ và vạt bất đối xứng đầy tinh tế. Để cân bằng nét gợi cảm của chất liệu lụa và tránh sự rườm rà, cô khoác ngoài chiếc blazer đen đứng phom và phối cùng quần jeans, tạo nên lối layer vừa phóng khoáng lại vừa thời thượng. Hoàn thiện set đồ bằng túi xách và kính râm đồng điệu tông đen, Minh Hằng mang đến một tổng thể thanh lịch, sang chảnh mà vẫn giữ được nét trẻ trung, hiện đại.

Gợi ý mua sắm: Blazer - Váy lụa phối ren

Minh Hằng gợi ý cho hội chị em một bản phối đơn giản nhưng cực kỳ tôn dáng: áo hai dây dáng corset đứng phom kết hợp cùng quần jeans ống rộng rách gối đầy cá tính. Thiết kế corset với hàng khuy chạy dọc và phần gấu vạt nhọn khéo léo khoe vòng eo thon gọn, trong khi phom quần jeans phóng khoáng lại giúp tổng thể thêm phần bụi bặm và "hack" chân hiệu quả. Chị em theo đuổi gu ăn vận sành điệu hoàn toàn có thể áp dụng ngay công thức này cho những buổi dạo phố. Không tốn nhiều thời gian mix match cầu kỳ nhưng set đồ vẫn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hút mắt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần