Bộ ảnh kết hợp trang phục truyền thống và tạo hình mang dấu ấn văn hóa dân tộc, hướng đến quảng bá Lễ hội Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo 2026. Với người đẹp, đây không chỉ là một hoạt động nghệ thuật mà còn là cơ hội để tiếp cận gần hơn với những giá trị văn hóa mà cô dành nhiều sự quan tâm.

Phan Thị Mơ cho biết cô cảm thấy vinh dự khi được lựa chọn đồng hành cùng chương trình. Đây là lần đầu tiên người đẹp tham gia một sự kiện dành cho cộng đồng Khmer Nam Bộ. Ngay khi nhận lời mời, cô chủ động tìm hiểu về phong tục, tín ngưỡng và những nét đặc trưng trong đời sống văn hóa của đồng bào Khmer để có sự chuẩn bị phù hợp.

Quá trình thực hiện bộ ảnh mang đến cho cô nhiều trải nghiệm mới. Người đẹp đặc biệt hào hứng khi được tiếp xúc với kiến trúc chùa Khmer, trang phục truyền thống và nghệ thuật tạo hình gắn với đời sống văn hóa của cộng đồng. Theo cô, mỗi hình ảnh trong bộ ảnh đều cần được chuẩn bị chỉn chu, không chỉ bảo đảm tính thẩm mỹ mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị văn hóa được truyền lại qua nhiều thế hệ.

Điều khiến Phan Thị Mơ ấn tượng hơn cả là ý nghĩa của lễ hội gắn liền với đời sống tinh thần và hoạt động sản xuất nông nghiệp của người dân. Óoc Om Bóc thể hiện lòng biết ơn đối với thiên nhiên, đất trời, đồng thời gửi gắm ước vọng về mùa màng thuận lợi, cuộc sống bình an, no đủ. Qua những hoạt động truyền thống, cô cảm nhận được sự gắn bó giữa văn hóa, tín ngưỡng và đời sống cộng đồng.

Hoa hậu cũng mong chờ được trực tiếp trải nghiệm hoạt động đua ghe Ngo, một trong những điểm nhấn của lễ hội. Theo cô, sức hấp dẫn của cuộc đua không chỉ nằm ở sự tranh tài mà còn ở tinh thần phối hợp và đồng lòng của các đội ghe. Hình ảnh hàng chục tay chèo cùng nhịp trên một chiếc ghe khiến cô liên tưởng đến ý nghĩa của sự hợp tác trong cuộc sống.

"Trên một chiếc ghe, không ai có thể chèo một mình để đi đến chiến thắng. Cũng như trong cuộc sống, không ai có thể thành công bền vững nếu thiếu sự đồng hành và hợp tác. Sức mạnh của cộng đồng luôn lớn hơn sức mạnh của một cá nhân đơn lẻ", cô chia sẻ.

Phan Thị Mơ sẽ xuất hiện trong lễ khai mạc vào tối 21/11 tại Cần Thơ, một trong những hoạt động quan trọng của sự kiện và được truyền hình trực tiếp. Cô cùng êkíp đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần xuất hiện này, kỳ vọng góp phần thu hút sự quan tâm của công chúng đối với lễ hội.

Với người đẹp, Óoc Om Bóc – Đua ghe Ngo không đơn thuần là một hoạt động thể thao mà còn phản ánh đời sống văn hóa, tín ngưỡng và tinh thần đoàn kết của đồng bào Khmer. Cô cho rằng những giá trị ấy cần được tiếp nối bằng sự quan tâm và chủ động tìm hiểu của các thế hệ hôm nay, đặc biệt là người trẻ.

"Mỗi lễ hội, mỗi điệu múa hay mỗi chiếc ghe Ngo đều kể một câu chuyện về lịch sử, niềm tin và bản sắc của cộng đồng Khmer. Khi người trẻ tự hào về văn hóa dân tộc, họ sẽ có thêm ý thức và trách nhiệm trong việc gìn giữ, giới thiệu những giá trị ấy đến bạn bè trong nước và quốc tế. Đừng để văn hóa truyền thống chỉ còn trong ký ức, hãy để những giá trị ấy tiếp tục sống trong trái tim và hành động của các thế hệ hôm nay và mai sau", cô nói.

Phan Thị Mơ sinh năm 1990, quê Tiền Giang, đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 tại Thái Lan. Sau cuộc thi, cô tham gia các hoạt động nghệ thuật, sự kiện văn hóa và chương trình quảng bá du lịch. Người đẹp kỳ vọng lần đồng hành này sẽ góp phần đưa những nét đẹp văn hóa Khmer đến gần hơn với công chúng, đồng thời quảng bá hình ảnh Cần Thơ như một điểm đến giàu bản sắc.