Dương Thái Ngọc (SN 1992) hoạt động trong làng giải trí Hoa ngữ với nhiều vai trò như diễn viên, người mẫu và ca sĩ. Tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, cô gây chú ý nhờ nhan sắc xinh đẹp, đằm thắm, kết hợp giữa nét ngọt ngào và vẻ đẹp cổ điển. Người đẹp được truyền thông xứ Trung gọi là "bản sao Lưu Diệc Phi", không chỉ bởi ngoại hình và khí chất có nhiều điểm tương đồng mà còn xuất phát từ việc cô từng hẹn hò với tỷ phú Trần Kim Phi - người vốn được biết đến rộng rãi là cha nuôi và từng nâng đỡ sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Sau mối tình này, Dương Thái Ngọc tiếp tục gây chú ý khi hẹn hò với thiếu gia Trương Hướng Vinh, cháu trai chủ tịch Tập đoàn Kim Lộc. Giữa năm 2025, nữ diễn viên đã sinh quý tử đầu lòng cho thiếu gia tập đoàn, bước vào cuộc sống hào môn đầy giàu sang, xa hoa.

Vừa có sự nghiệp riêng, vừa nhận được sự hậu thuẫn vững chắc từ bạn đời, không mấy khó hiểu khi Dương Thái Ngọc sở hữu tài sản khủng, trong đó có nhiều bất động sản hạng sang. Nổi bật nhất trong số đó phải kể đến cơ ngơi tại Bắc Kinh. Từng hé lộ khá chi tiết về không gian sống, nữ diễn viên giúp công chúng có dịp chiêm ngưỡng một trong những tổ ấm sang trọng, tiện nghi và thể hiện rõ gu thẩm mỹ của mình.

Phòng khách

Cơ ngơi tại Bắc Kinh của Dương Thái Ngọc gây ấn tượng với không gian rộng rãi, sang trọng và được chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết. Phòng khách mang vẻ đẹp thanh lịch, ấm cúng nhờ cách lựa chọn ánh sáng tông vàng làm chủ đạo, tạo cảm giác dễ chịu và thư thái. Do bố cục tổng thể căn nhà có phần vuông vức nên nữ diễn viên khéo léo đưa các đường cong, đường uốn lượn vào nội thất để tạo sự mềm mại, tránh cảm giác cứng nhắc. Chiếc sofa với thiết kế cong nhẹ là một trong những điểm nhấn nổi bật. Bên cạnh đó, cạnh hệ cửa kính rộng, Dương Thái Ngọc còn bố trí một góc nhỏ dành riêng cho sở thích hội họa. Vị trí này vừa có nguồn sáng tự nhiên dồi dào, vừa mang đến cảm hứng sáng tạo để cô thỏa sức vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật.

Phòng ăn

Khu vực bếp và phòng ăn của Dương Thái Ngọc có diện tích rộng rãi, được bài trí đẹp mắt và thể hiện rõ gu thẩm mỹ của gia chủ. Khu bếp nấu nổi bật với hệ tủ bếp lớn cùng bàn đảo tiện nghi, tất cả đều sử dụng tông màu trắng chủ đạo, tạo cảm giác sáng sủa và thanh lịch. Trong khi đó, bàn ăn lại gây ấn tượng bởi thiết kế cầu kỳ với nhiều họa tiết trang trí bắt mắt. Để không gian thêm phần sinh động, nữ diễn viên còn khéo léo điểm xuyết những bình hoa tươi xinh xắn, mang đến cảm giác ấm cúng và đầy sức sống cho khu vực dùng bữa.

Phòng đọc sách

Từ khu vực phòng khách có thể dễ dàng nhìn ra góc đọc sách được Dương Thái Ngọc dành một diện tích khá rộng rãi. Khác với vẻ sáng sủa, mềm mại của phòng khách, không gian này mang cảm giác trầm lắng, ấm cúng hơn nhờ chất liệu gỗ được sử dụng xuyên suốt, từ hệ tủ lưu trữ đến bàn làm việc. Dương Thái Ngọc từng chia sẻ cô thường ngồi tại đây để viết lách, đọc sách và nghiên cứu kịch bản. Có thể nói, bên cạnh khu vực sofa tiếp khách, góc đọc sách chính là một trong những nơi được nữ diễn viên yêu thích và sử dụng thường xuyên nhất trong nhà.

Phòng tắm

Không gian phòng tắm được Dương Thái Ngọc đầu tư thiết kế chỉn chu, đẹp chẳng kém gì khách sạn 5 sao. Căn phòng có diện tích rộng rãi, bố trí cửa kính lớn giúp đón ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác thoáng đãng và dễ chịu. Khu vực lavabo nổi bật với thiết kế đôi gồm 2 bồn rửa tiện nghi, bên cạnh đó là bồn tắm rộng và khu vực vòi sen riêng biệt. Tất cả mang đến một không gian thư giãn sang trọng, nơi gia chủ có thể thoải mái tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Phòng ngủ

Phòng ngủ là một trong những không gian mang đậm dấu ấn cá nhân và cũng là góc thư giãn yêu thích của Dương Thái Ngọc. Không quá cầu kỳ hay có nhiều chi tiết trang trí, căn phòng vẫn ghi điểm nhờ cách bài trí tinh tế, tạo cảm giác nhẹ nhàng và dễ chịu. Nổi bật nhất là chiếc giường màu xanh lá đúng với sở thích của nữ diễn viên. Đặc biệt, ngay cạnh hệ cửa kính đón ánh sáng tự nhiên, cô còn bố trí thêm một góc sofa êm ái, vừa có thể ngồi đọc sách, ngắm cảnh, vừa thuận tiện nghỉ ngơi và tận hưởng những khoảng thời gian riêng tư.

Phòng thay đồ

Để thuận tiện, Dương Thái Ngọc dành riêng một không gian rộng rãi làm khu vực thay đồ và lưu trữ trang phục, phụ kiện. Căn phòng được thiết kế đẹp mắt chẳng khác nào một showroom thời trang thu nhỏ, với hệ tủ lớn trưng bày quần áo, túi xách cùng nhiều ngăn lưu trữ tiện lợi. Đặc biệt, nữ diễn viên còn bố trí riêng bàn đựng trang sức và phụ kiện, giúp việc lựa chọn, phối đồ trở nên dễ dàng hơn. Không chỉ gây ấn tượng bởi số lượng trang phục, túi xách và phụ kiện đồ sộ, cách sắp xếp ngăn nắp, có tính thẩm mỹ cũng cho thấy sự chỉn chu và gu sống tinh tế của gia chủ.