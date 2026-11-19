Huỳnh Anh Tuấn sinh năm 1968 tại Vĩnh Long. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, nam diễn viên từng có thời gian sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ. Anh theo học ngành nghệ thuật tại Đại học Nghệ thuật Minneapolis, sau đó làm trong lĩnh vực chụp ảnh quảng cáo, từng đảm nhận vị trí giám đốc chi nhánh của một công ty. Sau đó, Huỳnh Anh Tuấn bén duyên với nghệ thuật thứ bảy một cách tình cờ khi trở về Việt Nam vào đầu thập niên 1990.

Tài tử đình đám một thời, sở hữu gia tài hơn 200 vai diễn

Cơ duyên đưa Huỳnh Anh Tuấn đến với phim ảnh bắt đầu khi anh về nước và được đạo diễn Lưu Huỳnh mời tham gia bộ phim Cơn Mưa Mùa Hạ. Sau đó, anh tiếp tục góp mặt trong Em Và Michael, đảm nhận vai chàng trai đạp xích lô. Những cơ hội diễn xuất liên tiếp đến với nam diễn viên, khiến anh quyết định ở lại Việt Nam thay vì quay về Mỹ tiếp tục công việc cũ.

Đầu thập niên 1990, Huỳnh Anh Tuấn nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của dòng phim thị trường. Sở hữu chiều cao nổi bật, gương mặt nam tính cùng phong thái lịch lãm, anh thường được giao những vai người đàn ông phong lưu, hào hoa, có địa vị. Thời kỳ này, nam diễn viên từng kết hợp với nhiều mỹ nhân nổi tiếng như Việt Trinh, Diễm Hương, Y Phụng, Trương Ngọc Ánh, tạo nên những cặp đôi màn ảnh được khán giả yêu thích.

Ngoại hình đẹp trai, lãng tử của Huỳnh Anh Tuấn thời trẻ

Sau đó, Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục khẳng định vị trí qua các dự án truyền hình. Anh góp mặt trong loạt tác phẩm như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Biển Động, Hương Phù Sa, Công Tử Bạc Liêu, Nữ Trinh Sát Đặc Nhiệm... Không đóng khung bản thân trong hình tượng nam chính hào hoa, tài tử còn thử sức với nhiều dạng nhân vật, từ chính diện đến phản diện, từ những người đàn ông giàu có, quyền lực đến các nhân vật có số phận phức tạp.

Công Tử Bạc Liêu

Hương Phù Sa

Với hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh Tuấn được ghi nhận có gia tài hơn 200 vai diễn ở cả điện ảnh lẫn truyền hình. Anh cũng thuộc số ít diễn viên cùng thế hệ vẫn duy trì hoạt động diễn xuất bền bỉ qua nhiều giai đoạn của phim Việt. Ngay cả khi đã bước qua thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, nam diễn viên vẫn đều đặn xuất hiện trong các dự án phù hợp với độ tuổi và kinh nghiệm của mình.

Vua Bảo Đại được khen đẹp nhất màn ảnh Việt, vai diễn để đời sau hơn 20 năm

Và khi nhắc đến Huỳnh Anh Tuấn, một trong những vai diễn được khán giả nhớ đến nhiều nhất là vua Bảo Đại trong Ngọn Nến Hoàng Cung. Tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Quốc Hưng đưa lên màn ảnh câu chuyện về những biến động trong giai đoạn cuối của triều Nguyễn, trong đó nhân vật Bảo Đại có nhiều diễn biến tâm lý phức tạp.

Khi được giao vai diễn này, Huỳnh Anh Tuấn đã dành thời gian tìm hiểu tư liệu về vị vua cuối cùng của triều Nguyễn, từ tính cách, phong thái đến cách sinh hoạt và giao tiếp. Nam diễn viên từng chia sẻ anh phải tăng khoảng 5 kg để có ngoại hình phù hợp hơn với nhân vật, đồng thời tập luyện cách nói năng, đi đứng và thể hiện thần thái của một vị quân vương.

Là vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh

Sau hơn hai thập kỷ, hình ảnh Huỳnh Anh Tuấn trong bộ long bào vẫn được nhiều khán giả nhắc lại. Anh thậm chí được ưu ái gọi là “vua Bảo Đại đẹp nhất màn ảnh Việt”. Huỳnh Anh Tuấn cũng rất có duyên với những vai diễn vua chúa. Trước Ngọn Nến Hoàng Cung, anh từng hóa thân thành vua Trần Quý Khoáng trong Trùng Quang Tâm Sử.

Ngọn Nến Hoàng Cung

Rời xa phim trường, về Tây Ninh làm vườn, sống trong căn nhà mái tranh 36m2

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Anh Tuấn dần thay đổi nhịp sống. Thay vì liên tục xuất hiện trên phim trường, nam diễn viên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và sở thích cá nhân. Từ khoảng năm 2023, anh bắt đầu cải tạo khu vườn rộng khoảng 6.000 m2 của gia đình ở Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh, để có không gian nghỉ ngơi và tận hưởng cuộc sống gần gũi thiên nhiên.

Hình ảnh tài tử từng quen thuộc với những bộ vest lịch lãm, vai diễn quyền lực trên màn ảnh dần được thay thế bằng một Huỳnh Anh Tuấn rất khác: mặc quần áo giản dị, tự tay cuốc đất, trồng rau, chăm cây, thu hoạch trái trong vườn rồi vào bếp chế biến món ăn. Khu vườn có nhiều loại cây ăn trái như dừa, mít, sầu riêng, măng cụt, ổi cùng các loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Anh cũng cải tạo ao, thả cá và dành thời gian chăm sóc từng góc nhỏ, làm vlog chia sẻ về niềm vui mới của mình.

Trồng rau, nuôi cá ở vườn 6.000m2

Làm vlog chia sẻ cuộc sống "chill chill"

Một trong những không gian gắn liền với cuộc sống mới của nam diễn viên là căn nhà gỗ mái tranh rộng 36 m2. Trước đó, anh từng dựng một căn chòi lá để làm nơi nghỉ ngơi và quay video nấu ăn. Tuy nhiên, công trình cũ xuống cấp, thường xuyên bị dột và không đủ chắc chắn trước thời tiết mưa gió. Vì vậy, Huỳnh Anh Tuấn quyết định tháo dỡ, đầu tư gần 200 triệu đồng để làm căn nhà mới lấy cảm hứng từ những chòi lá miền Tây xưa. Từ căn bếp nhỏ này, Huỳnh Anh Tuấn bắt đầu chia sẻ những video nấu ăn dân dã, thu hút lượng lớn người xem.

Dù ít đóng phim hơn trước, Huỳnh Anh Tuấn từng khẳng định anh không có ý định giải nghệ. Nam diễn viên cho biết diễn xuất vẫn là đam mê lớn nhất, chỉ là ở độ tuổi gần 60, anh muốn chọn những tác phẩm phù hợp với sức khỏe và thời gian của bản thân. Năm 2024, anh vẫn góp mặt trong phim điện ảnh Domino Lối Thoát Cuối Cùng, đồng thời tham gia một số dự án truyền hình như Bí Mật Người Thừa Kế, Tình Yêu Bất Tử, Báo Thù, Tuổi Trẻ Giá Bao Nhiêu?.

Đột quỵ khi đang ghi hình, phải tạm dừng mọi hoạt động để phục hồi sức khỏe

Cuộc sống bình yên của Huỳnh Anh Tuấn bất ngờ đảo lộn vào tháng 7/2025. Khi đang ghi hình tại khu vực Vũng Tàu, nam diễn viên bị đột quỵ. Anh phải trải qua hơn 10 ngày điều trị tích cực trước khi sức khỏe dần ổn định và được xuất viện. Sau biến cố, Huỳnh Anh Tuấn bị ảnh hưởng một số chức năng cơ thể, gặp khó khăn trong việc di chuyển và phải tập vật lý trị liệu để phục hồi.

Tháng 8/2025, nam diễn viên được đưa về Cần Thơ để tiếp tục tập luyện cùng chuyên gia y tế. Các hoạt động phim ảnh lẫn kênh ẩm thực vì thế đều phải tạm hoãn. Đến tháng 4/2026, anh vẫn dành thời gian nghỉ ngơi, chưa trở lại đóng phim nhưng có những video nấu ăn được đăng tải trên mạng xã hội. Đến cuối tháng 8/2026, Huỳnh Anh Tuấn cùng quản lý trở lại căn bếp quen thuộc trong khu vườn ở Tây Ninh.

Dẫu vậy, Huỳnh Anh Tuấn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Theo người quản lý, hiện nam diễn viên sống tại TP.HCM để tiếp tục điều trị, phục hồi chức năng, sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu nên anh phải dừng toàn bộ hoạt động.

Từ một tài tử từng có hàng trăm vai diễn, nhiều năm phủ sóng màn ảnh Việt, Huỳnh Anh Tuấn giờ đây dành phần lớn thời gian cho hành trình hồi phục sau biến cố sức khỏe. Căn nhà gỗ mái tranh 36 m2 giữa khu vườn Tây Ninh từng là nơi anh tìm thấy niềm vui trong cuộc sống mới, cũng là không gian lưu giữ hình ảnh một nam diễn viên yêu lao động, thích nấu nướng và gần gũi với khán giả. Sau cơn đột quỵ, căn bếp đã có dịp sáng đèn trở lại, nhưng con đường để Huỳnh Anh Tuấn có thể trở về với nhịp sống và công việc trước đây vẫn cần thêm thời gian.