Tối 13/11, thương hiệu xa xỉ Montblanc tổ chức sự kiện khai trương cửa hàng mới tại trung tâm thương mại Saigon Centre, TP.HCM. Không chỉ giới thiệu một không gian mua sắm mới, sự kiện còn đưa khách tham dự đến gần hơn với nghệ thuật viết chữ, kỹ nghệ thủ công và những trải nghiệm sáng tạo mang dấu ấn riêng.

Điểm nhấn của buổi tối là sự góp mặt của nhiều gương mặt nổi tiếng trong lĩnh vực âm nhạc, điện ảnh và thời trang. Bên cạnh đó, những hoạt động trải nghiệm với giấy dó truyền thống, nghệ thuật gấp giấy origami và các tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam cũng thu hút sự chú ý.

Đây là hoạt động mới nhất của Montblanc tại Việt Nam trong năm thương hiệu đánh dấu cột mốc 120 năm kể từ khi hình thành vào năm 1906.

Dàn sao Việt hội tụ tại sự kiện của thương hiệu xa xỉ 120 năm tuổi

Sự kiện khai trương diễn ra vào tối 13/11 với sự tham dự của khách hàng thân thiết, đại diện thương hiệu, giới truyền thông cùng nhiều nghệ sĩ Việt Nam.

Trong số các khách mời nổi bật có ca sĩ Isaac, Hoàng Dũng, Thỏ (Da LAB), Thái Lê Minh Hiếu, Thảo Nhi Lê, Thiên Minh, Nguyễn Lâm Thảo Tâm, Công Dương, Ngọc Xuân, Khương Lê, Vinh Đỗ, Mea Minh Anh và Trần Việt Bảo Hoàng.

Buổi tối mở đầu bằng tiệc cocktail đón khách, tiếp nối là nghi thức cắt băng khánh thành cửa hàng mới. Tham gia nghi thức có ông Jean-Sebastien Gerondeau, Chủ tịch Montblanc khu vực Nam Á; bà Nguyễn Jacqueline Tiên Thảo Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thời trang Duy Anh (DAFC), cùng ông Nguyễn Thuận Đạt, Giám đốc điều hành DAFC.

Sau nghi thức khai trương, các khách mời được giới thiệu không gian mới và tham gia những hoạt động sáng tạo xoay quanh nghệ thuật viết chữ.

Thay vì chỉ tập trung vào việc trưng bày sản phẩm, sự kiện dành một phần đáng kể cho những trải nghiệm thủ công, nơi người tham dự có thể trực tiếp tạo nên các vật phẩm mang dấu ấn cá nhân.

Sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, đem đến trải nghiệm độc đáo cho khách mời

Đáng chú ý, một trong những hoạt động được giới thiệu là cá nhân hóa chiếc bookmark (thẻ đánh dấu trang sách) Montblanc bằng giấy dó truyền thống của Việt Nam.

Đây là chất liệu giấy thủ công đã có lịch sử hàng thế kỷ, gắn liền với đời sống văn hóa, nghệ thuật và hoạt động lưu giữ tri thức của người Việt. Việc đưa giấy dó vào một sự kiện của thương hiệu quốc tế tạo nên sự kết nối giữa nghệ thuật viết chữ và những giá trị thủ công bản địa.

Ngoài ra, khách tham dự còn được tự tay trang trí bưu thiếp bằng những bông hoa anh đào do Nguyễn Nam Sơn, nghệ nhân gấp giấy origami từng đạt nhiều giải thưởng, chế tác. Những trải nghiệm này góp phần thể hiện chủ đề xuyên suốt của sự kiện: nghệ thuật viết không chỉ nằm ở nét chữ mà còn ở cách mỗi người lưu giữ cảm xúc, kỷ niệm và thể hiện dấu ấn cá nhân.

Không gian mới kết hợp nghệ thuật thư pháp và những dấu ấn văn hóa Việt

Không chỉ gây chú ý bởi dàn khách mời nổi tiếng, cửa hàng Montblanc mới tại Saigon Centre còn được thiết kế theo tinh thần chiến dịch "Let's Write" của thương hiệu, lấy niềm vui sáng tạo và nghệ thuật viết chữ làm cảm hứng chủ đạo.

Bước vào bên trong, khách hàng có thể bắt gặp không gian nội thất sử dụng sắc gỗ trầm ấm, kết hợp những chi tiết trang trí gợi nhắc lịch sử chế tác thủ công của Montblanc.

Trên các bức tường, họa tiết thư pháp được sử dụng như một điểm nhấn, tạo sự liên kết với những sản phẩm bút viết vốn đã làm nên tên tuổi thương hiệu. Khu vực trưng bày quà tặng cũng được bố trí trong tổng thể không gian, hướng đến nhu cầu lựa chọn những món quà mang tính cá nhân.

Một chi tiết đáng chú ý khác là sự hiện diện của tác phẩm nghệ thuật nguyên bản do nữ họa sĩ Việt Nam Mifa thực hiện.

Tác phẩm sử dụng cảnh sắc và ngôn từ Việt Nam để kể câu chuyện về chữ viết, di sản và sự kết nối. Những yếu tố văn hóa bản địa được đặt trong một không gian mang tinh thần thiết kế quốc tế, tạo nên nét riêng cho cửa hàng tại TP.HCM.

Không gian cửa hàng

Được hình thành từ năm 1906, Montblanc là thương hiệu gắn liền với các sản phẩm bút viết cao cấp. Trải qua 120 năm phát triển, thương hiệu mở rộng sang nhiều lĩnh vực như đồng hồ, đồ da, phụ kiện và sản phẩm công nghệ.

Dù danh mục sản phẩm ngày càng đa dạng, nghệ thuật viết vẫn là một phần quan trọng trong câu chuyện thương hiệu. Năm 2022, Montblanc khai trương MONTBLANC HAUS tại Hamburg (Đức), không gian được xây dựng nhằm giới thiệu di sản thương hiệu và truyền cảm hứng cho hoạt động viết chữ.

Tinh thần này tiếp tục được thể hiện trong cửa hàng mới tại Việt Nam, nơi hoạt động mua sắm được kết hợp với những yếu tố nghệ thuật và trải nghiệm sáng tạo.