Một số phương tiện truyền thông quốc tế đã đưa ra những nhận định đáng chú ý về cặp đấu giữa U17 Việt Nam và U17 Bỉ trong khuôn khổ lượt trận mở màn bảng G, VCK U17 World Cup 2026 (diễn ra ngày 20/11).

Đáng chú ý là những bình luận từ trang Goal.com có trụ sở tại nước Anh. Bài viết của Goal cho rằng Bỉ đang có hàng công rất mạnh tuy nhiên họ vẫn có thể gặp khó khăn nếu như U17 Việt Nam có những chiến thuật phòng ngự hợp lý và giữ được sự kỷ luật.

Goal nhận định: “Đội tuyển U17 Bỉ và U17 Việt Nam sẽ gặp nhau ở bảng G của Giải vô địch thế giới U17, và đội tuyển Bỉ đang có phong độ rất tốt sau chiến dịch vòng loại châu Âu đầy ấn tượng.

Bỉ bước vào trận đấu với tư cách là đội đầu bảng ở vòng loại châu Âu, sau khi giành chiến thắng ba trận liên tiếp tại vòng loại. Kết quả gần nhất của họ là chiến thắng 1-0 trước Croatia U17, và họ đã thể hiện sự sắc bén và tổ chức tốt trong suốt chuỗi trận đó.

Trong khi đó, chúng tôi không có nhiều dữ liệu về phong độ gần đây của đội tuyển U17 Việt Nam, điều này khiến việc đánh giá họ trở nên khó khăn trước trận đấu này.

Khả năng tấn công của đội tuyển Bỉ trong những tuần gần đây rất đáng chú ý. Chiến thắng hủy diệt 8-1 trước đội U17 Kosovo và chiến thắng 4-1 trước đội U17 Latvia cho thấy một đội hình có khả năng ghi bàn dễ dàng ở cấp độ này.

U17 Việt Nam cần phải có kỷ luật phòng ngự vững chắc để kiềm chế một đội tuyển Bỉ thường xuyên ghi bàn. Cách U17 Việt Nam bố trí đội hình khi không có bóng sẽ quyết định cơ hội của họ trong trận đấu này”.

Goal cho rằng U17 Việt Nam cần bố trí đội hình phòng ngự thật chặt chẽ khi gặp Bỉ.

Trong khi đó, trang Asia Sport cũng đưa ra những nhận định trước trận trong một bài viết có tiêu đề: “U17 Bỉ: Ghi 17 bàn thắng, liệu Việt Nam có thực sự đáng lo ngại?”. Theo bài viết này thì dù Bỉ đang có phong độ rất cao ở giải châu Âu song U17 Việt Nam không cần phải quá lo lắng. Lý do xuất phát từ việc đội hình mà Bỉ dự vòng loại châu Âu không hoàn toàn trúng khớp với lực lượng tham dự World Cup.

Asia Sport viết: “U17 Bỉ đã ghi được 17 bàn thắng chỉ trong ba trận đấu, nhưng liệu Việt Nam có thực sự cần phải lo lắng? Trước cuộc đối đầu vào ngày 20 tháng 11, con số này cần được xem xét kỹ lưỡng: những cầu thủ tạo nên các chiến thắng đó không hoàn toàn trùng khớp với đội hình mà Bỉ đang chuẩn bị cho World Cup 2026.

Đội hình U17 Bỉ tham gia vòng loại Giải vô địch U17 châu Âu 2027 đã giành chiến thắng 8-1 trước Kosovo, 4-1 trước Latvia và trước đó là 5-1 trước Hà Lan. Tổng cộng, họ đã ghi được 17 bàn thắng sau ba trận, đạt hiệu suất gần sáu bàn mỗi trận. Những kết quả này cho thấy sức mạnh trong công tác đào tạo trẻ của Bỉ, đồng thời đặt ra một câu hỏi cho Việt Nam trước cuộc chạm trán sắp tới: nên đánh giá con số này như thế nào?

Câu trả lời nằm ở sự khác biệt giữa nhóm cầu thủ tạo ra những kết quả đó và đội hình mà Bỉ hướng tới cho World Cup 2026. Số bàn thắng chỉ phản ánh màn trình diễn trong các trận đấu cụ thể, chứ không phải bức tranh chính xác về đội hình mà Việt Nam sẽ đối đầu”.

Theo Asia Sport thì U17 Việt Nam không cần quá lo ngại trước hàng công thăng hoa của Bỉ trong những trận gần đây.

Trang Asia Sport tiếp tục đưa ra lời khuyên cho U17 Việt Nam:

“Điểm mấu chốt không nằm ở tổng số bàn thắng của Bỉ, mà ở chính những cá nhân đã ghi các bàn thắng đó. Nhóm cầu thủ ghi được 17 bàn thắng này không hoàn toàn là lực lượng mà Bỉ đang xây dựng cho World Cup 2026. Do đó, nếu chỉ nhìn vào ba tỷ số này, chúng ta không thể có đánh giá chính xác về đối thủ sẽ gặp Việt Nam.

Thành tích ghi bàn cho thấy sức mạnh của hệ thống đào tạo trẻ, nhưng nó chưa phản ánh đúng đội hình sẽ ra sân vào ngày 20 tháng 11. Sự phân biệt này rất quan trọng khi chuyển từ việc đánh giá công tác đào tạo trẻ của Bỉ sang đánh giá đối thủ cụ thể này.

Đối thủ của Việt Nam hiện cũng đang thiếu vắng một số cầu thủ tài năng do các câu lạc bộ chủ quản không đồng ý nhả người. Điều này rất đáng lưu tâm khi so sánh chuỗi trận ghi nhiều bàn thắng vừa qua với đội hình sẽ tham dự World Cup 2026. Những khác biệt về nhân sự cho thấy các kết quả mà đội U17 Bỉ đạt được tại vòng loại Giải vô địch châu Âu 2027 cần được nhìn nhận trong bối cảnh cụ thể, thay vì coi đó là bức tranh phản ánh chính xác đội hình sẽ ra sân vào ngày 20 tháng 11. Việc thiếu vắng các cầu thủ đó là một phần của bối cảnh này, bên cạnh sự khác biệt giữa hai nhóm đội hình khác nhau.

Đối với Việt Nam, nhiệm vụ đặt ra là phải phân biệt được sức mạnh trong công tác đào tạo trẻ của Bỉ với chính nhóm cầu thủ cụ thể mà họ sẽ đối đầu. Những chiến thắng với tỷ số 8-1, 4-1 và 5-1 dù rất ấn tượng, nhưng không làm thay đổi thực tế về sự khác biệt nhân sự giữa hai nhóm đội hình này”.

Theo thể thức tại VCK U17 World Cup, các đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ tiến vào vòng knock-out. Với thể thức đó, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể hy vọng tạo bất ngờ và vượt qua vòng bảng ngay trong lần đầu tiên góp mặt ở World Cup.

Tại World Cup, thầy trò HLV Cristiano Roland sẽ lần lượt gặp Bỉ (ngày 20/11), New Zealand (23/11) và Mali (26/11).

Tiểu Lâm Mộc