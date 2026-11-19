Đông nhất là khu Chợ Đà Lạt và quảng trường Hòa Bình. Trên các bậc thềm nhìn xuống quảng trường, du khách ngồi sát nhau thành nhiều hàng, tay cầm ly nước và đồ ăn vặt, gần như không còn chỗ trống. Bên dưới, những hàng lều che đủ màu mọc san sát, xe tải chở hàng phải len từng chút giữa dòng người. Đám đông kéo dài đến tận các mặt tiền sáng đèn của Chợ Đà Lạt, khách sạn Sandals Flora và khu Colline phía xa. Giữa khung cảnh đó, một nghệ sĩ hóa trang tượng vàng, tay ôm cây đàn, đứng giữa dòng người đang dừng lại chụp ảnh.

Ảnh: Sài Gòn nhen

Tình trạng chen chúc lan ra cả lòng đường. Tại ngã giao gần chợ, người đi bộ chờ qua đường đứng kín gần hết mặt đường, buộc xe máy phải nhích chậm, có xe mang biển số Lâm Đồng. Trong con hẻm ẩm thực gần quán Hoa Sữa, khách ngồi ghế nhựa đỏ thấp san sát hai bên, chỉ chừa một lối đi hẹp ở giữa. Gần như ai cũng mặc áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ len, cho thấy không khí se lạnh cuối năm.

Ảnh: Sài Gòn nhen

Sự náo nhiệt đến sớm có lý do trực tiếp là kỳ nghỉ sắp tới. Năm nay, Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu là ngày nghỉ hưởng nguyên lương của người lao động, theo Nghị quyết 28/2026/QH16. Ngày 24/11 rơi vào thứ Ba. Bộ Nội vụ từng đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ liền bốn ngày, nhưng Chính phủ chọn phương án nghỉ đúng một ngày, không hoán đổi. Vì vậy, nhiều người chọn đi sớm vào cuối tuần hoặc xin nghỉ thêm để kéo dài chuyến đi.

Tuy nhiên, Đà Lạt đông không chỉ vì một kỳ nghỉ. Từ tháng 11 đến tháng 1, thành phố bước vào mùa đẹp nhất năm. Trời khô ráo, nắng nhẹ, ban đêm chỉ khoảng 15 đến 17 độ C, tháng 12 và tháng 1 là hai tháng lạnh nhất. Hoa cũng nở nối tiếp nhau: cỏ hồng nở từ đầu tháng 11 đến cuối tháng 12, dã quỳ rộ từ cuối tháng 11 sang đầu tháng 12, hoa cải nở chủ yếu vào tháng 12 và kéo dài đến tháng 1. Sau đó là mai anh đào, loài hoa báo xuân, mỗi năm chỉ nở một lần gần Tết Nguyên đán và thời điểm nở thay đổi theo thời tiết từng năm.

Sự kiện cũng góp phần giữ nhịp. Theo Lâm Đồng, tháng này có Lễ hội Nhạc Jazz Việt Nam dự kiến 6–8/11 và Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang dự kiến 13–15/11. Cuối năm còn có Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI dự kiến từ 19 đến 31/12, kế đến là Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán.

Con số các kỳ lễ trước cho thấy sức hút này. Dịp Tết Dương lịch 2026, du lịch Lâm Đồng đón hơn 650.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng. Dịp Tết Bính Ngọ, tỉnh đón gần 1 triệu lượt khách. Năm 2026, Lâm Đồng đặt mục tiêu 25,8 triệu lượt khách. Đi cùng đó là áp lực quá tải: khách sạn khu trung tâm thường kín phòng rất sớm vào cuối năm, người đến muộn phải chọn khu Trại Mát hoặc Xuân Trường, còn Quốc lộ 20 nối TP.HCM với Đà Lạt cũng thường xuyên đông phương tiện vào các kỳ nghỉ.

Áp lực quá tải đã hiện rõ ở khâu lưu trú và đi lại. Ghi nhận trưa 19/11, trong 6 cơ sở lưu trú khu trung tâm Đà Lạt được liên hệ, 5 nơi báo đã hết phòng cho các ngày 21–24/11. Những nơi còn phòng nằm cách trung tâm dưới 10 km, giá từ hơn 800.000 đồng đến gần 1 triệu đồng một đêm. Dịch vụ cho thuê xe máy cũng kín lịch trong ba ngày này; những nơi còn xe tăng giá gần gấp đôi so với mức 120.000–130.000 đồng thường ngày, lên 250.000 đồng một ngày, khiến nhiều du khách than trời.

Với du khách sắp lên, lời khuyên quen thuộc vẫn đúng: đặt phòng sớm, đi bộ khi vào khu chợ, tránh giờ cao điểm buổi tối và giữ vệ sinh nơi công cộng. Nếu cảnh tượng những ngày qua mới chỉ là màn khởi động, thì khi dòng khách tiếp theo lên tới, phố núi có thể còn nhộn nhịp hơn.

Nguồn tham khảo: VietnamPlus, Đại biểu Nhân dân, Báo Pháp Luật Việt Nam, Báo Văn hóa.