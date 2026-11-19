Ngày 19/11, Hồ Ngọc Hà có buổi ra mắt album quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt như Trấn Thành, Suboi, Noo Phước Thịnh... Trong dịp đặc biệt của Hồ Ngọc Hà đương nhiên không thể thiếu ông xã Kim Lý, và khoảnh khắc tình tứ của cặp đôi trên thảm đỏ nhanh chóng thu hút ống kính truyền thông.

Xuất hiện tại sự kiện, Hồ Ngọc Hà lựa chọn chiếc đầm đen ôm dáng với chất liệu xuyên thấu ở phần tay, khoe vẻ quyến rũ và vóc dáng nổi bật. Mái tóc nâu uốn sóng buông tự nhiên, lối trang điểm sắc sảo càng làm tôn lên thần thái sang trọng của nữ ca sĩ. Trong khi đó, Kim Lý diện áo thun tối màu đơn giản, kết hợp kính râm, mang đến vẻ ngoài nam tính, phong độ.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý tình tứ trên thảm đỏ

Cùng lựa chọn trang phục mang tông màu trầm, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trông đồng điệu, xứng đôi. Đặc biệt, nam diễn viên còn chủ động vòng tay ôm eo bà xã, trong khi Hồ Ngọc Hà thoải mái tựa sát vào người chồng, khoác tay qua vai anh và tạo dáng đầy tình cảm.

Ở một khoảnh khắc khác, nữ ca sĩ còn chu môi, áp sát má Kim Lý như muốn trao một nụ hôn. Nam diễn viên cũng đáp lại bằng nụ cười đầy tình tứ. Những cử chỉ thân mật được cả hai thể hiện tự nhiên trước ống kính, không hề có cảm giác ngại ngùng dù xung quanh là đông đảo khách mời và người hâm mộ.

Sau nhiều năm bên nhau, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn giữ được sự tình tứ mỗi khi xuất hiện chung. Từ ánh mắt, nụ cười đến cách ôm eo, tựa vai, cả hai khiến người chứng kiến không khỏi xuýt xoa vì độ đẹp đôi.

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý thoải mái tình tứ trên thảm đỏ

Visual đẹp đôi sáng cả khung hình của hai vợ chồng

Sự xuất hiện của Kim Lý tại buổi ra mắt album lần này cũng không quá bất ngờ. Nam diễn viên vốn thường xuyên đồng hành cùng bà xã trong những dấu mốc quan trọng của sự nghiệp, từ các buổi ra mắt sản phẩm âm nhạc, sự kiện thời trang đến những chuyến công tác nước ngoài. Anh cũng luôn dành sự ủng hộ cho các hoạt động nghệ thuật của Hồ Ngọc Hà.

Chuyện tình của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bắt đầu từ năm 2017, sau khi cả hai hợp tác trong MV Cả Một Trời Thương Nhớ. Từ những tương tác ăn ý trên màn ảnh, cặp đôi dần công khai tình cảm và trở thành một trong những chuyện tình được quan tâm của showbiz Việt. Năm 2020, cả hai đăng ký kết hôn, đồng thời chào đón cặp song sinh Lisa và Leon.

Sau khi xây dựng tổ ấm, Kim Lý vẫn thường xuyên xuất hiện bên cạnh vợ trong các sự kiện. Không chỉ đồng hành trên thảm đỏ, nam diễn viên còn cùng Hồ Ngọc Hà đưa các con đi du lịch, chăm sóc gia đình và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường. Nữ ca sĩ nhiều lần dành lời ngọt ngào cho ông xã, xem anh là người luôn ủng hộ và tạo cho cô cảm giác an tâm trong cuộc sống.