Tối 19/11, diễn viên Khả Như và Huỳnh Phương đồng loạt thông báo tin vui. Theo đó, Huỳnh Phương đã "chốt đơn" thành công Khả Như. Nữ diễn viên khoe chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ở ngón áp út và hạnh phúc chia sẻ: "Chúc anh trong tay có tất cả! Trong lòng có em".

Dựa vào những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy tiệc cầu hôn của Huỳnh Phương và Khả Như đã diễn ra cách đây ít hôm nhưng đến nay cả hai mới công bố hỷ sự. Cặp đôi diện trang phục trắng đồng điệu, thoải mái thể hiện những cử chỉ tình cảm trước ống kính.

Buổi tiệc cầu hôn này cũng chính là sinh nhật của Huỳnh Phương, có nhiều sao Việt như Tiến Luật - Thu Trang, Quang Tuấn, Liêu Hà Trinh, Hữu Đằng, BB Trần tham dự. Nhiều người đồng loạt chúc mừng hạnh phúc của cặp đôi.

Huỳnh Phương chính thứ cầu hôn bạn gái Khả Như

Khả Như gây sốt khi khoe cận chiếc nhẫn kim cương lấp lánh

Nhiều sao Việt góp mặt và chứng kiến màn cầu hôn đặc biệt của Huỳnh Phương và Khả Như ngay tại tiệc sinh nhật đàng trai

Khả Như lộ hint song hỷ, cô bị soi dấu hiệu như phụ nữ đang có tin vui khi xuất hiện trong tiệc cầu hôn

Khả Như hơn Huỳnh Phương 5 tuổi, cả hai bị đồn hẹn hò từ khi diễn chung vở kịch ở sân khấu Thế Giới Trẻ. Nhiều lần sau đó, khán giả phát hiện chuyện cả hai có tương tác thân mật. Đáng chú ý, đa phần những hint yêu đương của cặp đôi này là do đồng nghiệp, đặc biệt là vợ chồng Thu Trang - Tiến Luật để lộ. Bên cạnh đó, nhiều người còn phát hiện Khả Như và Huỳnh Phương có "tín vật định tình". Trên tay phải của cả hai cùng đeo một chiếc vòng màu đen có kiểu dáng và kích cỡ na ná nhau, như kiểu vòng đôi.

Sau nhiều lần úp úp mở mở, cuối cùng cả hai cũng công khai mối quan hệ

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, khi hỏi về chuyện đẹp lên nhờ có tình yêu, Khả Như nói: "Tôi nghĩ một người có tình yêu sẽ đẹp lên thì chưa chính xác nhưng một người có hạnh phúc thì chắc chắn sẽ trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều năng lượng hơn. Chỉ cần tìm được chìa khóa cho sự hạnh phúc, bên cạnh ai cũng được, không bên cạnh ai cũng được, ít hay nhiều tiền cũng được.

Mình hạnh phúc, mình hài lòng với nó, không trông đợi, hy vọng và thất vọng, không có quá nhiều sân si trong người, tự nhiên người mình thoáng hơn rất nhiều. Tôi thấy sự buông bỏ muộn phiền xung quanh rất hay, tôi cũng tập buông bỏ theo kiểu không quan tâm quá nhiều cuộc sống xung quanh, quan tâm người thân của mình thôi. Cuộc sống giờ nhẹ nhàng lắm, đến điện thoại cũng không chơi nhiều, tôi cũng chỉ tìm hiểu những mảng liên quan đến công việc của mình thôi. Tôi thấy điều đó rất hay, nó làm cho tâm trí của mình rất thoải mái, cuộc sống đầy tích cực".

Cặp đôi đã gắn bó suốt vài năm gần đây

Huỳnh Phương là diễn viên trụ cột của FAPtv - một nhóm hài làm phim chiếu mạng rất được giới trẻ yêu thích. Trong mấy năm gần đây, Huỳnh Phương hay đóng các phim điện ảnh do Thu Trang - Tiến Luật diễn xuất. Trước khi vướng tin yêu đương với Khả Như, Huỳnh Phương từng có thời gian hẹn hò cùng Sĩ Thanh.

Về chuyện sắp kết hôn, Khả Như từng tiết lộ úp mở: "Tôi rất cảm ơn mọi người vì luôn quan tâm tôi. Thật sự hiện tại tôi không muốn chia sẻ về những điều cá nhân vì tôi muốn mọi người tập trung vào dự án của mình. Tôi sẽ tiết lộ sau đó đi vì chuyện gì nói trước bước không qua".

Gần đây, Khả Như còn lộ dấu hiệu đang mang thai con đầu lòng nhưng cô chưa lên tiếng

Hạ Anh