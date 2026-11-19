Vé phổ thông biến mất đúng những ngày cần nhất

Tết Đinh Mùi 2027 rơi vào thứ Bảy 6/2/2027 (mùng 1). Công chức, viên chức nghỉ 7 ngày liên tục từ 4/2 đến hết 10/2/2027, tức từ 28 tháng Chạp đến mùng 5. Lịch nghỉ được công bố sớm khiến nhu cầu về quê dồn vào khoảng 25–29 tháng Chạp, đúng những ngày dòng người rời TP.HCM đông nhất.

Hệ quả thấy rõ trên các chặng về Bắc Trung Bộ. Với chuyến bay ngày 31/1/2027 từ TP.HCM đi Thanh Hóa, hệ thống bán vé chỉ còn hạng thương gia. Chặng TP.HCM – Chu Lai cùng thời điểm cũng chỉ còn hạng này, giá 3,9–5 triệu đồng một chiều, trong khi năm ngoái vé phổ thông khoảng 2,4–2,6 triệu đồng. Với các chuyến ngày 1–2/2/2027 (25–26 tháng Chạp), một số khung giờ đẹp không còn hạng phổ thông, các hạng còn lại dao động 3,6–5,3 triệu đồng.

Trên trục TP.HCM – Hà Nội, ngày 4/2/2027 (28 tháng Chạp), vé một chiều của Vietjet khoảng 3,2–3,4 triệu đồng; Vietnam Airlines và Sun PhuQuoc Airways khoảng 3,7 triệu đồng. Các chặng đi Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Quảng Ninh có vé Vietjet quanh 3,3 triệu đồng, Vietnam Airlines 3,6–4 triệu đồng.

Giá tăng dần theo từng tuần

So với đợt mở bán đầu, giá nhiều chặng đã nhích thêm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng mỗi vé; theo khảo sát của các đại lý, mặt bằng giá tăng khoảng 10–20% so với cuối tháng 8. Chặng TP.HCM – Hà Nội của Vietjet tăng khoảng 400.000 đồng chỉ trong một tháng.

Với gia đình đông người, mức chênh nhân lên rất nhanh. Một tính toán cho chuyến khứ hồi TP.HCM – Thanh Hóa của gia đình bốn người cho thấy tổng chi phí từ khoảng 23 triệu đồng hồi đầu tháng 10 đã lên khoảng 38 triệu đồng chưa đầy một tháng sau, mỗi vé khứ hồi đắt thêm gần 4 triệu đồng. Một ví dụ khác từ báo chí: gia đình bốn người mua muộn có thể phải trả thêm khoảng 8 triệu đồng so với mua sớm.

Đáng chú ý, không phải chặng nào cũng đắt. Vé TP.HCM – Đà Nẵng ngày 4/2/2027 còn quanh 2–2,3 triệu đồng, thậm chí giảm khoảng 300.000 đồng so với tháng trước. Chênh lệch này là lý do nhiều người tìm đến phương án vòng.

Vì sao nguồn cung tăng mà giá vẫn cao?

Các hãng không thiếu chỗ. Vietnam Airlines Group mở bán gần 3,7 triệu chỗ, tăng 11% so với Tết 2026; Vietjet mở sớm 3,1 triệu vé, tăng 6%. Tổng số chỗ và vé các hãng mở bán dịp Tết Đinh Mùi khoảng 6,8 triệu. Riêng chặng TP.HCM – Hà Nội tăng 15,4% chỗ, TP.HCM – Đà Nẵng tăng 7%, TP.HCM đi Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế tăng 6–13%.

Nhưng thêm chỗ không đồng nghĩa thêm vé rẻ. Có ba lý do chính:

Thứ nhất là giá bán theo hạng: các hạng giá thấp hết trước, ai đến sau chỉ còn hạng cao. Thứ hai là nhu cầu lệch chiều: trước Tết, khách đi một chiều từ TP.HCM về quê còn chiều ngược lại nhiều ghế trống, sau Tết thì đảo ngược, nên hãng phải bay rỗng một chiều và tính chi phí đó vào giá chiều đông khách. Thứ ba là lịch nghỉ chốt sớm: khi mốc nghỉ rõ ràng từ giữa năm, người dân đặt sớm và dồn vào vài ngày cao điểm.

Bối cảnh chi phí khai thác cũng không nhẹ: năm 2026, giá nhiên liệu bay biến động mạnh khiến nhiều hãng phải điều chỉnh mạng bay và chịu áp lực lên giá vé.

Cần nói thêm là mức tăng so với cùng kỳ năm trước không quá đồng đều. Một đại lý tại Hà Nội nhận định giá vé Tết năm nay cao hơn khoảng 5–7% so với cùng kỳ. Cảm giác “giá gấp đôi” của người mua chủ yếu đến từ việc hạng phổ thông biến mất ở đúng ngày muốn bay, chứ không hẳn từ mức niêm yết chung.

Đổi kế hoạch: bay vòng, đi đường bộ, lệch ngày

Trước mặt bằng giá mới, nhiều gia đình điều chỉnh hành trình:

Cách đầu tiên là bay đến sân bay lân cận rồi đi đường bộ. Có hộ chuyển sang mua vé TP.HCM – Đà Nẵng, sau đó đi taxi về Quảng Ngãi thay vì bay thẳng Chu Lai, tính ra tiết kiệm khoảng 20 triệu đồng cho cả nhà. Cách này chỉ có lợi khi cộng đủ chi phí và thời gian di chuyển, nhất là với người lớn tuổi, trẻ nhỏ.

Cách thứ hai là đi một chiều bằng đường bộ: có gia đình tính đi xe khách chiều ra Bắc, đồng thời lùi ngày bay về để giảm tiền vé.

Cách thứ ba là chọn chiều ngược dòng. Chiều từ tỉnh vào TP.HCM trước Tết và chiều từ TP.HCM đi tỉnh sau Tết thường nhiều ghế trống. Vietnam Airlines công bố vé các chuyến ngược chiều cao điểm từ 888.000 đồng (Hà Nội – TP.HCM) và từ 666.000 đồng (TP.HCM với Đà Nẵng, Huế, Tuy Hòa, Quy Nhơn), đã gồm thuế phí. Với người có thể đi sớm hoặc về muộn, đây là khoản tiết kiệm đáng kể.

Cách thứ tư là bay đêm hoặc sáng sớm. Các chuyến từ 21h đến 5h sáng chiếm khoảng 17% tổng số chuyến Tết, giá thường mềm hơn.

Cũng có không ít gia đình bỏ hẳn máy bay để tự lái xe về quê. Người có xe máy chạy thẳng quãng đường dài từ TP.HCM ra miền Trung, miền Bắc; người có ô tô gia đình chở cả nhà đi theo quốc lộ và cao tốc. Với hộ đã có sẵn xe, đây là cách tránh được khoản tiền vé lẫn tiền thuê xe khi về quê, và chủ động giờ giấc, không phải chen chúc ở sân bay. Một so sánh chi phí đường Nam – Bắc trên báo ước tính các gia đình có sẵn xe cá nhân có thể tiết kiệm khoảng 10–20 triệu đồng tiền thuê xe.

Cái giá phải trả là sức khỏe và thời gian. Một người lao động ở TP.HCM từng tự lái khoảng 1.500 km về Nghệ An, mất hai ngày một đêm, tiết kiệm khoảng 9 triệu đồng tiền vé nhưng về đến nhà thì kiệt sức. Nếu cộng thêm tiền xăng, phí cao tốc, ăn uống, nghỉ dọc đường và rủi ro hỏng xe, khoản chênh có thể mỏng đi đáng kể, thậm chí có người tính ra gần bằng tiền vé máy bay. Vì vậy, người đi xe nên kiểm tra xe kỹ trước khi lên đường, chia hành trình thành nhiều chặng và nghỉ đủ, nhất là khi chở người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc đi xe máy đường dài.

Lời khuyên cho người chưa mua vé

Các đại lý và hãng bay thống nhất một số điểm:

Đừng chờ sát ngày với hy vọng giá giảm, vì giai đoạn cao điểm thường diễn biến ngược lại và một số chặng có thể tăng thêm 10–20%. Hãy linh hoạt ngày giờ bay, lệch khỏi 25–29 tháng Chạp, chọn khung giờ đêm hoặc sáng sớm. Khi so sánh, cần đặt các hãng cạnh nhau cùng ngày, cùng điều kiện hành lý và phụ thu, kể cả phương án bay sang chặng lân cận. Chỉ nên mua qua kênh chính thức của hãng hoặc đại lý ủy quyền và kiểm tra kỹ mã đặt chỗ. Nếu đi vòng, nhớ tính đủ chi phí đường bộ, thời gian chờ và rủi ro trễ chuyến nối.