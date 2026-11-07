Xuất hiện khách sạn màu đỏ nổi bật bên hồ Xuân Hương, thành góc check-in mới ở Đà Lạt

Một khách sạn mới xuất hiện gần hồ Xuân Hương, Đà Lạt, đang thu hút sự chú ý nhờ diện mạo khác biệt. Thay vì những gam màu trắng, be thường thấy ở nhiều công trình lưu trú, M Village Premier Hotel Xuân Hương Lakeside khoác lên mình tông đỏ đậm, tạo điểm nhấn rõ rệt giữa khu phố.

Khách sạn nằm tại số 19 Lê Đại Hành, ngay khu vực trung tâm thành phố. Từ phía hồ Xuân Hương nhìn vào, công trình có mặt tiền màu đỏ trầm khá bắt mắt, đặc biệt khi đặt cạnh không gian xanh của khu vực công viên Ánh Sáng đối diện.

(Ảnh: ĐVCC)

Không chỉ khách đi ngang dừng lại ngắm nhìn, một số người còn chọn khách sạn làm chủ thể trong khung hình. Từ khoảng thảm cỏ xanh phía đối diện, du khách có thể lấy được góc chụp hướng thẳng về tòa nhà, tạo sự tương phản giữa màu đỏ của công trình và mảng xanh phía trước. Đây cũng là kiểu góc ảnh dễ nhận ra, khác với những khung hình quen thuộc chỉ tập trung vào hồ hoặc quảng trường.

(Ảnh: @g.huyyy)

(Ảnh:M Village Premier Hotel Xuân Hương Lakeside)

(Ảnh: @oniiiiiic)

Theo thông tin từ đơn vị vận hành, M Village Premier Hotel Xuân Hương Lakeside khai trương ngày 25/7/2026. Khách sạn thuộc dòng Premier của thương hiệu M Village, theo đuổi phong cách lưu trú kết hợp giữa tiện nghi hiện đại và trải nghiệm nghỉ dưỡng tại trung tâm đô thị.

Trên website chính thức, M Village giới thiệu công trình mang kiến trúc châu Âu hiện đại, sử dụng những gam màu trầm ấm. Một trong những lợi thế được khách sạn nhấn mạnh là tầm nhìn hướng hồ Xuân Hương, công viên Ánh Sáng và nhà thờ Chánh tòa Đà Lạt. Khách lưu trú có thể ngắm cảnh thành phố từ một số hạng phòng hoặc khu vực rooftop bar.

Hệ thống phòng nghỉ có nhiều lựa chọn như Deluxe, Premier, Deluxe City View, Deluxe Park View và Premier Park View with Balcony. Diện tích các phòng được giới thiệu dao động khoảng 20-30 m², phục vụ tối đa 2 người. Một số phòng có ban công riêng, hướng nhìn ra hồ Xuân Hương và công viên.

Ngoài phòng nghỉ, khách sạn còn có nhà hàng, khu vực làm việc chung, phòng gym, khu trò chơi, sân vườn và phòng giặt tự phục vụ. Rooftop bar cũng là một trong những tiện ích được giới thiệu, hướng đến trải nghiệm ngắm thành phố khi chiều xuống và lên đèn.

(Ảnh: ĐVCC)

(Ảnh: ĐVCC)

(Ảnh: ĐVCC)

Với vị trí gần hồ Xuân Hương, khách lưu trú có thể thuận tiện đi bộ đến nhiều địa điểm ăn uống, tham quan ở trung tâm Đà Lạt. Theo thông tin trên website, khách sạn cách tiệm bánh Liên Hoa khoảng 140 m, phở Lý Quốc Sư khoảng 180 m và một số nhà hàng trong khu vực chỉ vài trăm mét.

Sự xuất hiện của M Village Premier Hotel Xuân Hương Lakeside bổ sung thêm một lựa chọn lưu trú tại khu vực trung tâm Đà Lạt. Riêng mặt tiền đỏ trầm cùng góc nhìn từ khoảng xanh đối diện đang tạo nên một điểm nhấn mới trong những khung hình check-in quanh hồ Xuân Hương.