Thiếu gia miền Tây xuống sắc sau 2 năm kết hôn với mỹ nhân phim giờ vàng

Mới đây, hình ảnh Nguyễn Tiến Phát - chồng thiếu gia của Quỳnh Lương tiếp tục nhận được sự chú ý trên mạng xã hội. Trong những khoảnh khắc đời thường được vợ chia sẻ, thiếu gia quê Vĩnh Long xuất hiện với diện mạo khá khác lạ so với trước đây. Không còn vẻ ngoài bóng bẩy, chỉn chu thường thấy, Tiến Phát hiện tại chủ yếu diện áo phông, quần đùi, để tóc dài, làn da ngăm đen vì thường xuyên hoạt động ngoài trời.

Nếu từng theo dõi Tiến Phát từ thời điểm anh tham gia chương trình hẹn hò và được biết đến rộng rãi, nhiều người hẳn sẽ nhận ra sự thay đổi khá rõ rệt này. Trước đây, chồng Quỳnh Lương thường xuất hiện với những bộ vest, sơ mi được chăm chút kỹ lưỡng, phong cách lịch lãm, bảnh bao. Hình ảnh của anh cũng thường gắn với những chiếc xe sang, cuộc sống đủ đầy và diện mạo của một thiếu gia.

Diện mạo hiện tại của Tiến Phát khiến nhiều người bất ngờ

Thế nhưng sau khi kết hôn, Tiến Phát dường như đã chuyển sang một phong cách hoàn toàn khác. Thay vì dành nhiều thời gian chăm chút vẻ ngoài, anh thường xuyên xuất hiện trong bộ dạng chân lấm tay bùn, trực tiếp làm những công việc tại khu nhà vườn kết hợp nghỉ dưỡng của gia đình ở miền Tây.

Từ tưới cây, cuốc đất, chăm sóc cảnh quan đến tìm hiểu các loại phân bón, cây cảnh, Tiến Phát đều tỏ ra khá tâm huyết. Thậm chí, anh còn hào hứng quay video giới thiệu những sản phẩm mình sử dụng để chăm sóc vườn. Có lần, Quỳnh Lương tiết lộ chồng chỉ có đúng một chiếc quần ngố chuyên mặc làm vườn, hôm trước mặc xong thì giặt để hôm sau tiếp tục sử dụng.

Sự thay đổi này cũng khiến chính Quỳnh Lương nhiều lần phải lên tiếng trêu chồng. Cô từng hài hước chia sẻ hình ảnh hai vợ chồng đứng cạnh nhau với dòng trạng thái: "Được cái 2 vợ chồng không ai giống ai. Chồng mặc như thợ còn vợ thì mặc như khách". Sự đối lập này trở thành điểm thú vị trong những khoảnh khắc đời thường của cặp đôi.

Quỳnh Lương cũng nhiều lần làm content về ngoại hình thay đổi của chồng

Nam thiếu gia luôn xuất hiện với hình ảnh chân lấm tay bùn

Tuy nhiên, đằng sau diện mạo có phần xuề xòa ấy là sự thay đổi trong nhịp sống của Tiến Phát. Được biết, anh dành rất nhiều thời gian cho công việc, từ quản lý, sắp xếp đến trực tiếp tham gia xây dựng và phát triển khu nghỉ dưỡng rộng khoảng 12.000m2. Anh cũng là người tự tay lo liệu nhiều đầu việc thay vì chỉ đứng ở vai trò quản lý.

Nguyễn Tiến Phát (SN 1997) và Quỳnh Lương (SN 1995) bén duyên sau khi cùng tham gia chương trình Người ấy là ai. Sau chương trình, cả hai nhanh chóng công khai mối quan hệ, thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau. Tiến Phát cũng không ngần ngại thể hiện tình cảm và sự quan tâm dành cho Quỳnh Lương.

Dù từng có những ý kiến trái chiều xoay quanh chuyện tình cảm, khoảng cách tuổi tác cũng như quá khứ của cả hai, Quỳnh Lương và Tiến Phát vẫn lựa chọn tiếp tục đồng hành. Đến năm 2025, cặp đôi chính thức về chung một nhà. Cũng trong năm này, gia đình nhỏ đón thêm thành viên mới khi Quỳnh Lương sinh con gái chung vào tháng 8/2025. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên chuyển về sinh sống cùng chồng tại miền Tây, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và chăm sóc các con.

Trước khi về chung một nhà, Tiến Phát luôn lộ diện với vẻ ngoài bảnh bao, điển trai

Hiện tại, vợ chồng Quỳnh Lương chủ yếu sinh sống tại khu nhà vườn rộng khoảng 12.000m2 ở Vĩnh Long (Trà Vinh cũ). Không gian sống kết hợp nghỉ dưỡng với nhiều cây xanh, cảnh quan rộng rãi cũng trở thành nơi gắn bó với cuộc sống thường ngày của cả gia đình.

Quỳnh Lương sau khi sinh con không còn hoạt động nghệ thuật dày đặc như trước. Cô vẫn duy trì công việc riêng, kinh doanh online, livestream và làm nội dung trên mạng xã hội. Trong khi đó, Tiến Phát tập trung vào công việc kinh doanh, phát triển khu nghỉ dưỡng và chăm sóc gia đình.