Một hoa hậu đình đám sinh năm 1976 bị bắt vì ăn chặn tiền từ thiện

Từng được xem là một trong những hoa hậu nổi tiếng và tích cực hoạt động thiện nguyện tại Thái Lan, Panadda “Boom” Wongphudee bất ngờ trở thành tâm điểm của một vụ bê bối tài chính nghiêm trọng. Theo Khaosod English, người đẹp 50 tuổi bị bắt tại Bangkok vào sáng 6/11, sau khi Tòa án Hình sự Thái Lan phát lệnh bắt đối với cô và chồng là doanh nhân Atip Anantawan.

Cơ quan điều tra cáo buộc hai vợ chồng có liên quan đến những bất thường trong việc quản lý và sử dụng tiền quyên góp của Quỹ Do Good Organisation Foundation, tổ chức từ thiện do Panadda đứng đầu. Những khoản đóng góp vốn được kêu gọi để hỗ trợ người dân gặp thiên tai và các hoàn cảnh khó khăn đang bị nghi ngờ đã được sử dụng cho những mục đích cá nhân.

Cảnh sát bắt giữ Boom Panadda Wongphudee tại nhà riêng ở Bangkok vào sáng ngày 6/11

Trước khi bị đưa về trụ sở Cục Điều tra Trung ương Thái Lan để phục vụ thẩm vấn, Panadda đã cúi đầu chắp tay theo nghi thức truyền thống của người Thái và liên tục nói lời xin lỗi công chúng

Theo thông tin từ cảnh sát được Bangkok Post đăng tải ngày 5/11, hai vợ chồng đối diện với các cáo buộc liên quan đến lừa đảo công chúng, rửa tiền và vi phạm Đạo luật Tội phạm máy tính của Thái Lan.

Panadda Wongphudee sinh năm 1976, đăng quang Hoa hậu Thái Lan năm 2000. Sau cuộc thi, cô phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực diễn xuất, dẫn chương trình truyền hình và trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả xứ sở chùa vàng.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Panadda còn được biết đến rộng rãi nhờ những chương trình hỗ trợ cộng đồng. Cô thường xuyên xuất hiện tại các khu vực chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, trực tiếp trao nhu yếu phẩm, vận động quyên góp và tổ chức cứu trợ người dân.

Hình ảnh Hoa hậu Thái Lan 2000 trong một chuyến từ thiện

Quỹ Do Good Organisation Foundation do cô điều hành từng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người dân và nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Tuy nhiên, chính hoạt động gây quỹ này hiện trở thành tâm điểm của cuộc điều tra.

Theo South China Morning Post, tổng số tiền quyên góp mà cơ quan chức năng đang xem xét ước tính lên tới 1 tỷ baht (khoảng 30 triệu USD). Cảnh sát cũng đã phong tỏa 17 tài khoản ngân hàng có tổng số dư khoảng 60 triệu baht để phục vụ điều tra.

Một trong những tình tiết khiến vụ việc gây xôn xao là nghi vấn tiền quyên góp đã được chuyển vào các khoản chi không phục vụ hoạt động thiện nguyện, trong đó có những giao dịch liên quan đến việc xây dựng biệt thự hồ bơi tại Phuket.

Theo The Thaiger, cuộc điều tra bắt đầu mở rộng sau khi chồng Panadda bị phát hiện liên quan đến vụ việc lấn chiếm đất công. Cảnh sát sau đó phát hiện những khoản tiền từ tài khoản của quỹ từ thiện được chuyển cho nhà thầu xây dựng các biệt thự, thay vì thanh toán từ tài khoản cá nhân của hai vợ chồng.

Panadda “Boom” Wongphudee cùng luật sư ra khỏi nhà riêng

Cơ quan điều tra đang rà soát nguồn gốc tài sản của gia đình, bao gồm nhà cửa, đất đai, ô tô và nhiều món đồ xa xỉ. Tuy nhiên, cảnh sát chưa kết luận toàn bộ số tài sản này được mua bằng tiền quyên góp.

Đáng chú ý, vụ việc còn khiến nhiều nhà hảo tâm lên tiếng. Theo Bangkok Post, một số người đã trực tiếp gửi đơn khiếu nại, yêu cầu làm rõ số tiền họ đóng góp để hỗ trợ đồng bào gặp thiên tai. Trong đó, có người từng quyên góp 90.000 baht để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt tại Hat Yai và một nữ doanh nhân đóng góp 100.000 baht.

Vụ việc đang tạo ra làn sóng tranh luận lớn tại Thái Lan, đặc biệt về tính minh bạch trong hoạt động từ thiện của những người nổi tiếng.