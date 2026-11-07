Đúng trưa ngày 7/11, khu du lịch Đại Nam của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng phát đi thông báo đặc biệt

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Khu du lịch Đại Nam (TP.HCM) thông báo về việc triển khai chương trình tặng vé tham quan biển, vườn thú và xe lửa miễn phí cho giáo viên trong 5 ngày, từ 20/11 đến 24/11/2026.

Theo thông báo đăng tải trên fanpage Đại Nam Văn hóa Du lịch Thể thao, chương trình áp dụng đối với tất cả giáo viên. Để nhận vé, thầy cô cần mang theo thẻ giáo viên đến Trung tâm Dịch vụ Du lịch để làm thủ tục.

Vé tặng được sử dụng trong ngày, chỉ có giá trị một lần và dành cho một người. Khi tham quan biển và vườn thú, giáo viên cần xuất trình cả thẻ giáo viên và vé được cấp theo chương trình.

Ngoài ưu đãi dành riêng cho giáo viên, khu du lịch còn thông báo miễn phí vé vào cổng đến hết năm 2026.

Đáng chú ý, chương trình tri ân giáo viên diễn ra cùng thời điểm Đại Nam tổ chức chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo thông báo, từ ngày 21/11 đến 24/11, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động giải trí tại khu du lịch, gồm:

- Biểu diễn cồng chiêng Tây Nguyên và nhảy sạp vào các ngày 21, 22 và 24/11.

- Biểu diễn flyboard, bay ván nước và ca nô nước từ ngày 21/11 đến 24/11, dự kiến trong khung giờ 12h-13h tại khu vực biển.

- Phố ẩm thực với hơn 200 món ăn, hoạt động trong 4 ngày từ 21/11 đến 24/11.

- Đua chó Greyhound vào lúc 10h và 14h các ngày 21-24/11 tại vườn thú.

- Đua ngựa vào lúc 10h và 14h ngày 24/11 tại vườn thú.

Như vậy, ngoài việc miễn phí vé vào cổng cho khách tham quan theo chính sách áp dụng đến hết năm 2026, Đại Nam tiếp tục đưa ra các ưu đãi và hoạt động trải nghiệm nhằm thu hút du khách trong dịp cuối năm. Cần lưu ý, miễn phí vé vào cổng không đồng nghĩa với việc miễn phí toàn bộ dịch vụ bên trong khu du lịch.

Theo đó khu du lịch Đại Nam là một trong những công trình du lịch có quy mô lớn tại khu vực phía Nam, gắn với tên tuổi của ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng.

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức của khu du lịch, công trình được khởi công xây dựng từ năm 1999, với tổng kinh phí đầu tư khoảng 6.000 tỷ đồng, trước khi chính thức mở cửa đón khách vào ngày 11/9/2008.

Với quy mô khoảng 450 ha, Đại Nam được phát triển thành quần thể kết hợp nhiều loại hình du lịch, từ văn hóa, tâm linh đến vui chơi giải trí và thể thao. Một số hạng mục nổi bật tại đây gồm Kim Điện (đền thờ Đại Nam), dãy núi Bảo Sơn, biển nhân tạo, vườn bách thú mở và trường đua Đại Nam.