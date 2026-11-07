15.000 người đổ về Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt trong 1 buổi tối

Tối 6/11, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 chính thức khai màn tại Quảng trường Lâm Viên, Đà Lạt, thu hút khoảng 15.000 khán giả theo ước tính của Ban Tổ chức. Kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong nước và quốc tế, đưa công chúng qua hành trình âm nhạc đa sắc, từ Bossa Nova lãng mạn, Jazz/Soul ngẫu hứng đến Funk sôi động..

Từ những thanh âm Việt Nam đến cuộc hội ngộ âm nhạc quốc tế

Mở màn chương trình, Yellow Star Bigband đến từ Khoa Âm nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội mang đến hình ảnh đặc biệt của những nghệ sĩ – chiến sĩ trên sân khấu Jazz. Với các phần trình diễn Viet Fest, No More Love, Giao Sắc, In the Music Tonight và Say, tập thể nghệ sĩ trẻ tạo nên màn chào sân giàu năng lượng, kết hợp giữa hòa tấu Bigband cùng những giọng ca nội lực.

Tiếp nối là JKC, nhóm nhạc đến từ Hàn Quốc, đưa khán giả đến gần hơn với sự giao thoa giữa Jazz, R&B, Funk và Pop đương đại. Qua loạt ca khúc Summer For You, Diamond, Lily, Chit Chat, Golden Days và Happy Ending, các nghệ sĩ mang đến không khí trẻ trung, hiện đại, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đám đông.

Được mệnh danh là “Nữ hoàng Bossa Nova”, Lisa Ono mang đến quảng trường Lâm Viên những thanh âm ngọt ngào, phóng khoáng qua chất giọng ấm áp cùng lối hát và chơi guitar đầy duyên dáng. Nữ nghệ sĩ Nhật Bản đưa khán giả đi qua loạt ca khúc kinh điển như The Girl from Ipanema, Wave, Moon River, Fever, Que Sera Sera, Imagine và Mas Que Nada.

“Nữ hoàng Bossa Nova”, Lisa Ono

Đáng chú ý, Lisa Ono còn chinh phục khán giả khi đưa những giai điệu dân ca Việt Nam như Trống Cơm, Bèo Dạt Mây Trôi và Inh Lả Ơi vào không gian âm nhạc của mình. Qua cách thể hiện duyên dáng của nữ nghệ sĩ, Inh Lả Ơi – làn điệu dân ca Thái vùng Tây Bắc – được khoác lên sắc thái Bossa Nova phóng khoáng, tạo nên màn giao thoa văn hóa đầy thú vị. Những câu hát tiếng Việt vang lên giữa quảng trường nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ khán giả.

Raul Midón kỳ vọng nghệ sĩ trẻ Việt Nam tự tin tạo dấu ấn riêng

Sau màn trình diễn của Lisa Ono, Raul Midón tiếp tục mang đến diện mạo khác biệt của Jazz qua sự kết hợp giữa guitar, giọng hát và kỹ thuật trình diễn độc đáo. Là nghệ sĩ khiếm thị từ khi sinh ra, Raul Midón xây dựng thế giới âm nhạc của mình bằng khả năng cảm nhận âm thanh, nhịp điệu cùng tư duy sáng tạo đặc biệt.

Được mệnh danh là “One-Man Band”, nam nghệ sĩ người Mỹ có khả năng mô phỏng nhiều nhạc cụ bằng chính giọng hát, đặc biệt là âm thanh trumpet. Anh từng hai lần được đề cử Grammy liên tiếp ở hạng mục Album Jazz có giọng hát xuất sắc nhất, với các album Bad Ass and Blind và If You Really Want.

Trong set diễn gồm 11 tác phẩm, I Love The Afternoon, Pedal To The Metal, Suddenly, Sunshine (I Can Fly), Serendipity và State Of Mind là những điểm nhấn cho thấy sự linh hoạt giữa Jazz, Soul, R&B cùng âm hưởng Flamenco và Latin trong phong cách của anh.

Lần đầu đặt chân đến Việt Nam, Raul Midón có những cảm nhận thú vị về văn hóa bản địa. Khi được hỏi về âm thanh hoặc nét nhạc truyền thống khiến mình tò mò nhất, nam nghệ sĩ chia sẻ:

“Có hai âm thanh mang nét văn hóa rất đặc trưng ở Việt Nam khiến tôi khá ấn tượng. Đầu tiên là tiếng Việt, một ngôn ngữ có âm điệu rất đẹp, giàu chất thơ và có nhiều sắc thái tinh tế trong cách phát âm. Điều thứ hai có lẽ là tiếng còi xe! Tôi khá bất ngờ khi nghe thấy rất nhiều kiểu còi xe được biến tấu đầy sáng tạo trong lúc di chuyển ở Việt Nam”.

Với một nghệ sĩ khiếm thị, những âm thanh đời thường cũng có thể mở ra một cách khám phá văn hóa đầy khác biệt. Câu trả lời hóm hỉnh của Raul Midón mang đến góc nhìn thú vị về Việt Nam, nơi tiếng nói, nhịp sống đường phố đều có thể trở thành chất liệu cảm hứng.

Nam nghệ sĩ cũng kỳ vọng cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc của mình và khán giả Việt Nam sẽ tạo nên sự kết nối thông qua nhịp điệu guitar cùng giọng hát. Những trải nghiệm tại Đà Lạt lần này có thể trở thành chất liệu cho một sáng tác mới của anh trong tương lai, từ bản nhạc không lời, ca khúc đến một giai điệu được lưu giữ để phát triển sau này.

Gửi lời đến các nghệ sĩ trẻ Việt Nam đang tìm kiếm con đường riêng, anh chia sẻ: “Tôi hy vọng khi xem và lắng nghe âm nhạc của mình, các nghệ sĩ trẻ Việt Nam sẽ nhận ra rằng họ hoàn toàn có thể tự tạo nên con đường riêng. Họ có thể thử kết hợp những nét truyền thống của âm nhạc Việt Nam với những âm thanh, phong cách mà họ từng nghe và yêu thích để tạo nên màu sắc âm nhạc của chính mình”.

Hà Trần và Hoài Sa làm mới những giai điệu quen thuộc bằng tinh thần Jazz

Một trong những phần trình diễn được mong đợi nhất đêm khai mạc là cuộc hội ngộ giữa diva Trần Thu Hà và nhạc sĩ Hoài Sa. Thay vì lựa chọn những sáng tác hoàn toàn mới, cả hai quyết định làm mới các ca khúc đã gắn bó với khán giả qua nhiều năm, đặt chúng trong không gian Jazz Fusion với cách hòa âm giàu tính ngẫu hứng.

Các tác phẩm Tình Ca, Cầu Vồng Đêm Mưa, Mùa Thu Trắng, Mùa Đông Sẽ Qua, Fever, Cứ Chill Thôi và Ô Kìa Nắng lần lượt được giới thiệu với diện mạo khác biệt. Đồng hành cùng hai nghệ sĩ là dàn nhạc gồm guitar San Trịnh, bass David Siman, keyboard Minh Đại, Gia Tuệ và tay trống Gerry.

Đặc biệt, Cứ Chill Thôi của nhóm Chillies trở thành một trong những khoảnh khắc tương tác sôi nổi nhất chương trình. Với bản phối được Hoài Sa đẩy nhịp độ lên nhanh hơn, Hà Trần hài hước giới thiệu rằng lần này mình “thực sự sẽ hát rap”, trước khi khiến khán giả bất ngờ bằng cách xử lý mới mẻ. Nhiều người phía dưới sân khấu hào hứng hát theo, tạo nên bầu không khí gần gũi giữa nghệ sĩ và công chúng.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn là khi Hà Trần bất ngờ thể hiện Mùa đông sẽ qua – ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Huy Tuấn – như một món quà đặc biệt dành tặng người anh đồng nghiệp thân thiết. Nữ ca sĩ tiết lộ đây là món quà được giữ kín đến phút cuối, khiến chính tác giả cũng không hề hay biết cho đến buổi chạy chương trình ngay trước giờ biểu diễn. Chứng kiến sáng tác của mình vang lên qua giọng hát của Hà Trần, Huy Tuấn hài hước thổ lộ anh “suýt nữa ngất”. Sự bất ngờ nhanh chóng nhường chỗ cho niềm vui khi anh hào hứng nhún nhảy, hòa theo từng nhịp nhạc. Khoảnh khắc ngẫu hứng ấy đã mang đến một điểm chạm gần gũi, đầy tình cảm giữa những người nghệ sĩ.

Nik West khép lại đêm khai màn bằng nguồn năng lượng Funk bùng nổ

Khép lại hơn 5 giờ biểu diễn là Nik West – nữ bassist người Mỹ được giới âm nhạc quốc tế chú ý bởi kỹ thuật chơi bass mạnh mẽ cùng phong cách trình diễn giàu năng lượng. Dù đã trải qua nhiều phần trình diễn trước đó, đông đảo khán giả vẫn ở lại Quảng trường Lâm Viên để chờ đón sự xuất hiện của cô.

Với loạt tác phẩm Catch Me If You Can, Thumpahlenha, Forbidden Fruit, Nothin To It, Cotton Candy, Say Something, liên khúc We Want The Funk & Flashlight, Come Together và Proud Mary, Nik West đưa không gian âm nhạc chuyển sang sắc thái Funk, Disco đầy cuốn hút.

Những màn solo bass liên tiếp, sự phối hợp ăn ý giữa các thành viên ban nhạc cùng phong thái làm chủ sân khấu của nữ nghệ sĩ khiến nhiều khán giả không thể ngồi yên. Hàng loạt tràng pháo tay, tiếng reo hò và những bước nhảy ngẫu hứng đã khép lại đêm mở màn trong bầu không khí phấn khích.

Tiếp nối hành trình Jazz tại trung tâm Đà Lạt vào tối 7/11

Với khoảng 15.000 khán giả tham dự, đêm khai mạc đã tạo nên dấu ấn đáng chú ý cho mùa đầu tiên của Vietnam Jazz Heritage Festival. Từ những nghệ sĩ trẻ Việt Nam, các ban nhạc Hàn Quốc đến những tên tuổi quốc tế như Lisa Ono, Raul Midón và Nik West, chương trình mở ra bức tranh đa dạng về Jazz, đồng thời cho thấy sức hấp dẫn của những cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa.

Không dừng lại ở sân khấu bên hồ Xuân Hương, hành trình âm nhạc sẽ tiếp tục lúc 17h30 ngày 7/11 tại quảng trường phía trước Rạp Hòa Bình, khu Hòa Bình, thuộc khu vực Chợ Đà Lạt. Đêm diễn thứ hai tiếp tục mở cửa tự do, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho người dân địa phương và du khách.

Từ không gian quảng trường rộng mở đến nhịp sống sôi động của khu trung tâm, Vietnam Jazz Heritage Festival 2026 tiếp tục đưa Jazz đến gần hơn với cộng đồng, để mỗi khán giả đều có cơ hội khám phá dòng nhạc này theo cách riêng.