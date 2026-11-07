Hàm răng của Lương Mạnh Hải

Mới đây, Lương Mạnh Hải thu hút sự chú ý khi chia sẻ những hình ảnh khác lạ của mình. Không còn là gương mặt điển trai, chỉn chu với vẻ ngoài trẻ trung thường thấy, nam diễn viên khiến khán giả ngỡ ngàng bởi màn thay đổi diện mạo gần như hoàn toàn. Trong loạt ảnh được đăng tải, anh xuất hiện với chiếc áo nâu giản dị, khăn rằn quấn đầu, gương mặt sạm đi và đường nét có phần khắc khổ. Đáng chú ý nhất phải kể đến hàm răng được vàng ố, không đều màu, khác hẳn hàm răng trắng sáng cùng hình tượng lịch lãm vốn gắn liền với Lương Mạnh Hải.

Sự thay đổi này lập tức trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng. Nhiều người thừa nhận phải nhìn kỹ mới nhận ra đây chính là nam diễn viên từng được xem là một trong những mỹ nam đình đám của màn ảnh Việt.

(Ảnh: FBNV)

Hình ảnh khác lạ của Lương Mạnh Hải (Ảnh: FBNV)

Thực tế đây là hình ảnh đầu tiên của Lương Mạnh Hải tại phim trường Đặc Công Rừng Sác. Việc hóa trang để trông lam lũ là một trong những yếu tố quan trọng để người xem hình dung về thế giới nhân vật mà bộ phim đang xây dựng. Với một tác phẩm lấy bối cảnh chiến tranh, tạo hình càng có sự khác biệt so với vẻ ngoài đời thường của diễn viên càng dễ tạo ra cảm giác nhập vai.

Lương Mạnh Hải ở buổi cúng máy phim trước đó (Ảnh: FBNV)

Đặc Công Rừng Sác cũng chính là dự án đánh dấu màn trở lại màn ảnh rộng của Lương Mạnh Hải sau khoảng 9 năm vắng bóng. Trong phim, anh đảm nhận vai Hai Minh. Theo những thông tin từng được nam diễn viên chia sẻ, đây không phải một chiến sĩ đặc công trực tiếp chiến đấu như nhiều người có thể hình dung khi nghe tên phim. Những chi tiết cụ thể về nhân vật hiện vẫn được giữ kín, nhưng việc Lương Mạnh Hải lựa chọn trở lại với một vai diễn có màu sắc khác biệt đã đủ khiến khán giả đặt nhiều kỳ vọng.

Đặc Công Rừng Sác do đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thực hiện, biên kịch Châu Thổ chấp bút, lấy bối cảnh năm 1972 tại vùng Rừng Sác. Phim xoay quanh hành trình của các chiến sĩ Đoàn 10 Đặc công Rừng Sác trong nhiệm vụ đột nhập, phá hủy kho bom Thành Tuy Hạ và khống chế tuyến vận tải chiến lược trên sông Lòng Tàu. Bên cạnh những nhiệm vụ nguy hiểm giữa chiến trường, tác phẩm còn khai thác sự hy sinh, gian khổ và những cuộc đấu tranh nội tâm của con người trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Bộ phim khai máy ngày 25/10 tại Khu di tích Rừng Sác, Cần Giờ, TP.HCM, sau khoảng 3 năm chuẩn bị. Dàn diễn viên còn có Lê Xuân Tiền, Quốc Anh, Ma Ran Đô, Hoài Lâm, Phương Thanh cùng nhiều gương mặt khác.

(Ảnh: FBNV)

(Ảnh: FBNV)

Với Lương Mạnh Hải, đây là một dấu mốc đáng chú ý sau quãng thời gian dài không còn hoạt động diễn xuất thường xuyên. Anh từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, đặc biệt ghi dấu ấn sâu đậm với vai Bảo Nam trong Bỗng Dưng Muốn Khóc. Sau đó, anh tiếp tục xuất hiện trong Vừa Đi Vừa Khóc, Đẹp Từng Centimet, Hot Boy Nổi Loạn và Khi Con Là Nhà.

Tuy nhiên, từ năm 2017, Lương Mạnh Hải dần rút khỏi các hoạt động diễn xuất trên màn ảnh rộng. Dù vậy, anh không hoàn toàn biến mất khỏi sự chú ý của công chúng. Những video trò chuyện, chia sẻ quan điểm sống với phong cách vừa hài hước vừa có phần triết lý trên mạng xã hội vẫn giúp nam diễn viên duy trì sức hút riêng. Hình ảnh một Lương Mạnh Hải trẻ trung, dí dỏm và có phần bất cần cũng khiến nhiều người tò mò về ngày anh thực sự trở lại với điện ảnh.