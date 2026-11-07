Thanh niên SN 1994 ăn mì tôm chơi game ở quán net giờ đang xây biệt thự ở Gia Lai, thu nhập ước tính 9 chữ số

Mới đây, Lộc Fuho thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh cách đây 10 năm trên fanpage Công ty Lộc Fuho. Trong ảnh, nam YouTuber đang ngồi chơi game tại một quán net, và đang ăn mì tôm. “Đây là Lộc Fuho của 10 năm trước”, anh chia sẻ. Lúc này, Lộc Fuho khoảng 21 tuổi.

Lộc Fuho 10 năm trước ở quán net đang ăn mì tôm.

“Góc hoài niệm” của hiện tượng mạng này nhanh chóng thu hút nhiều sự quan tâm, đặc biệt khi đặt cạnh cuộc sống hiện tại của nam YouTuber. Từ một chàng trai từng làm phụ hồ, Lộc hiện có nhiều nguồn thu nhập từ hoạt động trên mạng xã hội, và đang xây dựng một căn biệt thự quy mô lớn tại Gia Lai.

Lộc Fuho tên thật là Phạm Văn Lộc, sinh năm 1994, quê Khánh Hòa. Anh được biết đến với những video, livestream xoay quanh công việc phụ hồ, xây dựng và các câu chuyện đời thường. Phong cách nói chuyện hài hước, cách tương tác với người xem khá đặc trưng cũng giúp Lộc trở thành một trong những hiện tượng mạng được chú ý trong giai đoạn 2021.

Trước khi nổi tiếng, Lộc từng làm công việc phụ hồ. Khoảng năm 2018, anh bắt đầu được cộng đồng mạng biết đến qua Facebook nhờ những bình luận hài hước, nội dung chia sẻ về cuộc sống. Thời điểm đó, nam YouTuber từng cho biết mình làm việc từ sáng đến tối với tiền công khoảng 300.000 đồng/ngày.

Anh nổi tiếng với content về nghề phụ hồ.

Sau khi có lượng người theo dõi nhất định, Lộc bắt đầu phát triển nội dung trên nhiều nền tảng. Năm 2019, anh lập kênh YouTube, sau đó tiếp tục hoạt động trên Facebook và TikTok. Nội dung chủ yếu xoay quanh công việc xây dựng, cuộc sống gia đình, những câu chuyện thường ngày và các buổi livestream giải trí. Hiện tại, Lộc sở hữu hàng triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Ngoài việc đăng tải video về công việc và gia đình, anh còn duy trì hoạt động livestream, sản xuất nội dung trên Facebook, YouTube và TikTok.

Sau nhiều năm làm nội dung, các nền tảng mạng xã hội trở thành nguồn thu nhập đáng kể của Lộc Fuho. Trong đó, YouTube là một trong những kênh mang lại doanh thu cho anh từ khá sớm.

Năm 2022, Lộc từng chia sẻ trong một video rằng sau khoảng 4 năm làm YouTube, anh đã để dành được 1,6 tỷ đồng. Nam YouTuber cũng cho biết thu nhập từ nền tảng này không cố định, có thời điểm đạt khoảng 40-50 triệu đồng/tháng.

Đến tháng 1/2023, Lộc tiếp tục công khai bảng thống kê doanh thu YouTube, cho thấy khoản tiền nhận được là 652 USD (khoảng 15 triệu đồng) vào thời điểm đó. Anh giải thích tháng này quay ít video nên doanh thu không cao. Trước đó, Lộc cũng từng chia sẻ một tháng nhận khoảng 30 triệu đồng từ YouTube nhưng phải chi trả cho người hỗ trợ quay video, sinh hoạt và các hoạt động làm nội dung.

Bên cạnh YouTube, Facebook cũng là nền tảng mang lại nguồn thu cho nam YouTuber. Mới đây, trên fanpage Công ty Lộc Fuho hiện có khoảng hơn 740N người theo dõi, anh đăng tải ảnh chụp thống kê thu nhập từ Facebook. Theo hình ảnh được chia sẻ, nền tảng hiển thị khoản thu nhập ước tính 26.357,04 USD trong 6 tháng đầu năm 2026 (khoảng 672 triệu đồng). Tính trung bình, con số này vào khoảng hơn 112 triệu đồng/tháng. Đây là khoản thu nhập ước tính do Facebook hiển thị, chưa phải số tiền thực nhận sau khi trừ thuế, phí và các khoản chi phí liên quan. Dù vậy, con số trên cũng cho thấy hoạt động sáng tạo nội dung trên Facebook đang mang lại nguồn doanh thu đáng kể cho Lộc.

Lộc Fuho không ngần ngại công khai thu nhập và thuế cá nhân.

Ngoài ra, nam YouTuber còn hoạt động trên TikTok, chủ yếu thông qua video và các buổi livestream, PK. Với lượng người theo dõi lớn, đây cũng là một kênh có thể mang lại doanh thu từ quà tặng của người xem và các hoạt động hợp tác thương mại.

Không chỉ công khai thu nhập, Lộc Fuho còn từng khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ khoản thuế đã nộp. Tháng 8/2026, anh đăng tải hình ảnh giao dịch thành công trên ứng dụng eTax Mobile với số tiền 3.068.074.344 đồng, cho biết đây là khoản thuế đã đóng trong năm 2025. Anh cũng cho biết hiện tại mình đóng thuế theo chu kỳ 3 tháng/lần. Tuy nhiên, không thể lấy hơn 3,068 tỷ đồng tiền thuế để tính ngược ra thu nhập của Lộc là bao nhiêu. Mức thuế phải nộp còn phụ thuộc vào loại thu nhập, phương pháp tính thuế và các yếu tố liên quan. Dù vậy, con số này vẫn cho thấy sự thay đổi đáng kể trong hành trình của Lộc Fuho: từ một người làm phụ hồ với thu nhập vài trăm nghìn đồng mỗi ngày đến khi có hoạt động tạo thu nhập trên mạng xã hội ở quy mô lớn.

Sự thay đổi về kinh tế của Lộc Fuho còn được thể hiện qua những tài sản anh từng công khai trong vài năm qua.

Cuối năm 2021, nam YouTuber đăng tải hình ảnh căn nhà mới hoàn thiện. Đến tháng 3/2022, Lộc cùng vợ đi nhận chiếc Mitsubishi Xpander Cross có giá khoảng 700 triệu đồng. Năm 2023, anh tiếp tục thông báo thành lập Công ty TNHH Xây dựng Lộc Fuho.

Lộc mở công ty, song hiện tại không rõ tình trạng hoạt động của công ty này.

Mới đây, Lộc Fuho tiếp tục gây chú ý khi liên tục đăng tải hình ảnh căn biệt thự đang được xây dựng tại Gia Lai. Nam YouTuber giới thiệu đây là công trình được thực hiện sau khoảng 9 năm làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Theo chia sẻ của Lộc, căn biệt thự được xây trên khu đất gần 500m², có giá khoảng 4,3 tỷ đồng, riêng diện tích xây dựng gần 200m². Tổng chi phí dự kiến cho cả tiền đất và xây dựng vượt 10 tỷ đồng.

Hình ảnh gần đây nhất của căn biệt thự.

Công trình được thiết kế theo phong cách cổ điển, gồm 1 trệt, 2 lầu, sân thượng và phần chóp mái. Bên trong có lắp đặt thang máy, bố trí phòng khách, khu vực bếp, phòng ngủ, các phòng master, phòng thờ, phòng làm việc kiêm livestream và khu vực tập gym.

Theo nam YouTuber, công trình đã thi công khoảng 4 tháng và dự kiến hoàn thiện vào dịp Tết. Hiện tại, nhiều hạng mục bên trong và bên ngoài vẫn đang được triển khai.

Như vậy, sau khoảng 10 năm kể từ những hình ảnh ngồi chơi game, ăn mì tôm ở quán net, Lộc Fuho hiện đã có công việc sáng tạo nội dung riêng, sở hữu nhiều nguồn thu nhập từ mạng xã hội, mua ô tô và đang xây dựng căn biệt thự trị giá hơn 10 tỷ đồng tại Gia Lai. Từ một chàng trai từng làm phụ hồ với tiền công khoảng 300.000 đồng/ngày, cuộc sống của nam YouTuber hiện đã có nhiều thay đổi.

Ảnh: FBNV.