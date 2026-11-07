Nữ diễn viên phim giờ vàng lao đao sau biến cố chồng đại gia bị bắt: Bán hết nhà đất, nhan sắc đổi khác

Park Han Byul từng là nữ diễn viên đình đám của làng giải trí Hàn Quốc, nổi tiếng với các bộ phim giờ vàng trên sóng truyền hình. Thế nhưng, cuộc sống của cô bỗng thay đổi hoàn toàn sau khi ông xã - đại gia Yoo In Seok bị cuốn vào vụ bê bối Burning Sun năm 2019 với các cáo buộc tham ô, môi giới mại dâm và vi phạm luật kinh doanh hộp đêm. Người đàn ông này sau đó đã lĩnh án tù, để 1 mình Park Han Byul gồng gánh nuôi các con trong suốt thời gian dài.

Tới sáng 6/11, tờ News1 vừa gây xôn xao khi đăng tải bài báo hé lộ về cuộc sống của Park Han Byul ở thời điểm hiện tại. Theo đó, nữ diễn viên đã chịu tổn thương tinh thần nặng nề sau hàng loạt biến cố ập đến. Park Han Byul hiện tại “lao dốc nhan sắc không phanh”, trông tàn tạ héo hon tới mức khó lòng nhận ra.

Trong video vừa đăng lên kênh YouTube cá nhân, nữ minh tinh họ Park xót xa trải lòng: “Tôi bị căng thẳng rất nhiều vì tóc bạc. Nhìn những chỗ khác thì không thấy mấy, nhưng cứ ngay phần rẽ ngôi lại lộ ra cả đống tóc bạc, điều này khiến tôi vô cùng áp lực”. Được biết, hiện tại cô phải nhuộm tóc đều đặn để giấu đi những sợi tóc bạc trên đầu.

Park Han Byul lộ diện với gương mặt mệt mỏi, tàn tạ. Cô cho biết trên đầu mình đã xuất hiện nhiều sợi tóc bạc. Hiện nữ diễn viên phải dùng thuốc nhuộm để giữ màu tóc đẹp. Ảnh: Naver

Chưa dừng lại ở đó, Park Han Byul cũng lo lắng cho tình trạng rụng tóc của bản thân: “Vốn dĩ tôi là người có mái tóc rất dày. Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu có cảm giác tóc mình rụng đi khá nhiều. Vì lo lắng nên tôi đã tìm hiểu và được biết có rất nhiều nguyên nhân dẫn tới rụng tóc. Có thể là do di truyền, do căng thẳng hoặc vấn đề sức khỏe, ngoài ra nguyên nhân rụng tóc cũng đến từ sự thay đổi nội tiết tố hoặc do sinh nở”.

Ngoài ra, Park Han Byul còn đang trăn trở, suy tư về khả năng bản thân bị hói đầu: “Tóc rụng quá nhiều khiến tôi cứ lo sợ không biết mình có đang bị hói hay không nữa. Tôi đã thử ăn đậu đen - thực phẩm được cho là tốt cho người rụng tóc, cũng thử đắp mặt nạ ủ tóc và làm đủ mọi cách nhưng không mang lại hiệu quả là bao”.

Park Han Byul hiện tại (ảnh trái) trông héo hon xuống sắc, sụt cân nhiều so với thời điểm trước đây. Ảnh: Nate

Park Han Byul sinh năm 1984, vốn là hot girl huyền thoại ở Hàn Quốc, được nhiều khán giả châu Á biết đến nhờ những vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm giờ vàng ăn khách như Cặp Đôi Kỳ Lạ, My Fair Lady… Năm 2017, người đẹp họ Park bất ngờ tuyên bố kết hôn với đại gia Yoo In Suk - chủ tịch Yuri Holdings.

Cuộc hôn nhân của nữ diễn viên đối mặt với sóng gió vào năm 2019 khi chồng cô dính líu đến vụ bê bối Burning Sun cùng Seungri. Tới tháng 12/2020, Yoo In Suk bị tòa kết án 1 năm 8 tháng tù giam, 3 năm quản chế vì tội môi giới mại dâm và hối lộ.

Chồng nữ diễn viên là đồng sáng lập của Burning Sun - nơi dính líu tới nhiều hoạt động phi pháp. Ảnh: X

Thời điểm chồng bị bắt, Park Han Byul vẫn còn ở đỉnh cao sự nghiệp và đang trở lại với vai Yoon Ma Ri trong bộ phim giờ vàng Love in Sadness (Yêu Trong Đau Thương) của đài MBC. Park Han Byul đầu tư tâm huyết vào dự án, hy vọng đây sẽ là bước ngoặt giúp cô khẳng định vị thế diễn viên sau thời gian nghỉ ngơi làm mẹ.

Tuy nhiên, ngay khi tin tức về chồng lan truyền, dư luận liền quay lưng với Park Han Byul. Khán giả trên các diễn đàn như Naver và X dậy sóng, cáo buộc Park Han Byul “biết mà dung túng” cho hành vi phạm pháp của chồng. Dù cô 1 mực phủ nhận và khẳng định không liên quan, làn sóng tẩy chay vẫn ập đến. Nữ diễn viên bị nhiều khán giả yêu cầu cắt vai. Đài MBC và nhà sản xuất nhận được hàng loạt yêu cầu từ khán giả đòi loại Park Han Byul khỏi vai diễn. Họ lâm vào thế khó khi phim mới chỉ đi được 16 trên 40 tập. Việc cắt vai nữ chính của Park Han Byul sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến mạch phim và các vai diễn khác.

Ban đầu, ekip quyết định giữ nguyên thời lượng của Park Han Byul để hoàn thành bộ phim. Tuy nhiên sau đó, chính công ty quản lý của cô đã đề nghị phía nhà đài MBC giảm thiểu thời lượng diễn xuất. Cuối cùng, Park Han Byul phải cắt bỏ nhiều cảnh quay, giảm thời lượng xuất hiện trong phim Sự việc này không chỉ làm gián đoạn lịch phát sóng mà còn gây thiệt hại lớn về tài chính cho dự án. Công ty quản lý của Park Han Byul cũng thông báo tạm dừng mọi hoạt động của cô để “tránh ảnh hưởng tiêu cực”. Những dự án tiếp theo đang trong vòng thảo luận cũng bị hủy bỏ. Từ ngôi sao sáng giá và được săn đón, cô đã trở thành “người bị ruồng bỏ” trong mắt dư luận.

Trước sức ép dữ dội từ dư luận, cô buộc phải rời khỏi làng giải trí, bán hết bất động sản ở Seoul rồi cùng 2 con trai tới đảo Jeju sinh sống, ở ẩn nhằm tránh ánh nhìn soi mói của người đời. Mất đi nguồn thu nhập từ showbiz, nữ diễn viên quyết định mở quán cà phê tại đảo Jeju để kiếm từng đồng mưu sinh. Tuy nhiên không phải lúc nào việc kinh doanh cũng thuận lợi và cô từng phải chịu cảnh thua lỗ kéo dài.