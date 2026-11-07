Xuất hiện trai đẹp lai Việt - Mỹ SN 2004 vừa ra sân đã gây sốt, dân tình liền réo tên Đình Bắc

V-League mùa giải 2026/2027 đang diễn ra với sự góp mặt của 14 CLB. Bên cạnh những diễn biến chuyên môn trên sân cỏ, các cầu thủ cũng trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội nhờ ngoại hình, phong cách và những câu chuyện bên lề.

Mới đây, một đoạn clip ghi lại hình ảnh một cầu thủ tại sân Yên Việt, Bắc Ninh bất ngờ thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Sở hữu làn da trắng, gương mặt điển trai và vóc dáng cao ráo, nam cầu thủ nhanh chóng gây chú ý dù không phải là cái tên quá quen thuộc với khán giả bóng đá Việt Nam. Chủ nhân đoạn clip còn xếp Reece ở vị trí "top 2 đẹp trai V-League" năm nay. Vừa ra sân, cậu bạn này đã được nhiều người chú ý, không ít khán giả đến xem xin chụp hình, chữ ký. Netizen xem qua màn hình cũng ấn tượng với visual của nam cầu thủ trẻ này.

Reece Minh-Kai được nhiều người hâm mộ vây quanh, xin chụp hình.

Vẻ ngoài điển trai của Reece Minh-Kai Gaylor trên sân thi đấu. Nguồn: nguyet.footy

Nhiều người nhanh chóng truy tìm info nam cầu thủ nêu trên. Được biết, anh chàng có tên Reece Minh-Kai, hiện hiện đang khoác áo CLB Bắc Ninh. Theo hồ sơ đăng ký cầu thủ trên trang chủ VPF, Reece Minh-Kai sinh ngày 13/10/2004, mang quốc tịch Mỹ, cao 1,73 m, nặng 70 kg và thi đấu ở vị trí tiền vệ. Anh là cầu thủ mang hai dòng máu Việt - Mỹ, có bố là người Mỹ và mẹ là người Việt Nam. Hiện tại, Reece đang khoác áo CLB Bắc Ninh với số áo 19 tại V-League 2026/2027.

Gương mặt mới này nhanh chóng nhận về nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng: "Đẹp trai thế", "Bữa tui đi coi cũng để ý ông này, sáng bừng nha", "Tính ra bóng đá nước mình nhiều người giỏi mà đẹp", "Cứ như nam thần, mẫu ảnh",...

Tuy nhiên, điều thú vị là bên cạnh những bình luận khen ngợi Reece Minh-Kai, nhiều người cũng nhắc đến Đình Bắc. Bởi cả 2 đều sinh năm 2004. Hơn nữa, thời gian gần đây Đình Bắc đang là một trong những gương mặt nổi bật của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam, không chỉ nhờ phong độ thi đấu mà còn bởi sức hút trên mạng xã hội. Sở hữu gương mặt điển trai, chiều cao hơn 1m80 cùng những khoảnh khắc nổi bật trên sân cỏ, nam tiền đạo sinh năm 2004 nhiều lần khiến dân tình chú ý. Bùi Hoàng Việt Anh cũng là cái tên được nhắc đến, khiến cuộc bình chọn vui về ngoại hình các cầu thủ càng thêm rôm rả.

Đình Bắc đang là gương mặt cầu thủ trẻ nổi bật trong làng bóng đá Việt. Ảnh: FBNV

Trở lại với Reece, trước khi trở về Việt Nam, Reece từng có quãng thời gian theo đuổi bóng đá ở cả Mỹ, Đức và Thụy Điển. Hành trình này bắt đầu từ khi anh còn là học sinh trung học tại bang Texas (Mỹ). Theo bài viết đăng trên Texarkana Magazine ngày 30/9/2021, Reece khi đó đã có cơ hội sang Đức tham gia chương trình đào tạo bóng đá U19 liên kết với CLB Schalke 04.

Để có được cơ hội này, Reece từng gửi video tổng hợp những tình huống thi đấu nổi bật (highlight) cùng hồ sơ cá nhân để ứng tuyển vào chương trình. Trước đó, anh cũng được lựa chọn vào USYS ODP South Region Pool Team - chương trình tuyển chọn và phát triển cầu thủ trẻ thuộc hệ thống bóng đá trẻ Mỹ. Việc được lựa chọn sang Đức khi vẫn còn ở độ tuổi học sinh là một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình theo đuổi bóng đá chuyên nghiệp của cầu thủ Việt kiều.

Reece ngời ngời trên sân. Ảnh: Bắc Ninh FC.

Sau giai đoạn tại Đức, Reece tiếp tục hành trình ở châu Âu khi gia nhập AFC Eskilstuna (Thụy Điển) vào mùa hè năm 2023 và bắt đầu thi đấu cho đội U19 của CLB. Ngày 27/3/2024, trang thông tin chính thức của AFC Eskilstuna thông báo cầu thủ người Mỹ được đôn lên đội một sau khi gây ấn tượng trong giai đoạn tập huấn trước mùa giải.

Theo chia sẻ từ CLB, Reece đã tập luyện cùng đội một trong suốt giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải và góp mặt ở các trận giao hữu. Anh được thử nghiệm ở hành lang cánh phải, trong vai trò hậu vệ phải hoặc tiền vệ cánh phải. Tốc độ và lối chơi giàu năng lượng là những điểm khiến cầu thủ trẻ gây ấn tượng với ban huấn luyện.

Trong phần hỏi đáp được đăng tải trên website đội bóng, khi được đề nghị mô tả về bản thân, Reece cho biết anh là mẫu cầu thủ nhanh nhẹn, linh hoạt và có kỹ thuật.

Dù ở sân cỏ hay ngoài đời, anh chàng cũng sở hữu visual nổi bật. Ảnh: IGNV.

Anh cũng nhấn mạnh khả năng sử dụng tốc độ để vượt qua hàng phòng ngự đối phương cũng như tham gia pressing tầm cao. Về mục tiêu cá nhân, cầu thủ sinh năm 2004 mong muốn tiếp tục phát triển, tiến bộ hơn cả trong tư cách một cầu thủ lẫn một con người, đồng thời đóng góp vào thành công chung của đội bóng.

Sau thời gian thi đấu tại châu Âu, Reece trở về Việt Nam và gia nhập CLB Bắc Ninh vào cuối tháng 8/2026, hướng đến mùa giải 2026/2027. Đây là cơ hội để tiền vệ Việt kiều tiếp tục tích lũy kinh nghiệm, làm quen với môi trường bóng đá trong nước và tìm kiếm vị trí của mình tại V-League.

Theo thống kê trên hệ thống VPF, Reece đã có tên trong các trận đấu của đội bóng tại mùa giải năm nay, với 2 lần ra sân ở V-League, đều từ băng ghế dự bị.

Không chỉ gây chú ý khi xuất hiện trên sân cỏ, đời sống cá nhân của Reece cũng khiến một bộ phận khán giả tò mò. Trên mạng xã hội Instagram, nam cầu thủ khá kín tiếng, không thường xuyên đăng tải hình ảnh hay chia sẻ quá nhiều về cuộc sống riêng. Dù không hoạt động mạng xã hội quá sôi nổi, Reece vẫn gây ấn tượng nhờ gương mặt sáng, làn da trắng và phong cách trẻ trung.

Một số hình ảnh đời thường của nam cầu thủ. Ảnh: IGNV.

So với hình ảnh thi đấu trên sân, những khoảnh khắc đời thường của Reece mang đến cảm giác khá giản dị. Anh cũng chưa chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm hay các khía cạnh riêng tư khác. Vì vậy, những thông tin được công chúng biết đến hiện chủ yếu vẫn xoay quanh hành trình bóng đá của cầu thủ Việt kiều.