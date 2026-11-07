Nhan sắc của mỹ nhân Việt từng được đề cử đẹp nhất thế giới: Thay đổi 180 độ, khó có thể nhận ra

Nhan sắc hiện tại của mỹ nhân Việt từng được đề cử đẹp nhất thế giới

Mới đây, rapper Pháo (Nguyễn Diệu Huyền) đã gây chú ý khi xuất hiện tại buổi công chiếu phim Bò Sữa Bay diễn ra ngày 3/11 tại TP.HCM. Khác với hình ảnh mạnh mẽ, nổi loạn từng gắn liền với tên tuổi, nữ nghệ sĩ sinh năm 2003 xuất hiện với diện mạo ngọt ngào, thanh lịch, cho thấy sự thay đổi rõ rệt về phong cách thời trang và cách xây dựng hình ảnh.

Tại sự kiện, Pháo lựa chọn chiếc đầm lụa màu xanh ngọc pastel với thiết kế bất đối xứng, kết hợp chi tiết ren trắng tinh tế ở phần ngực. Trang phục giúp cô khoe bờ vai trần và xương quai xanh thanh mảnh. Mái tóc nâu dài được tạo kiểu nửa buộc nửa xõa, phần mái uốn nhẹ ôm lấy gương mặt, mang đến vẻ ngoài mềm mại, nữ tính.

Đáng chú ý, nữ rapper lựa chọn phong cách trang điểm trong trẻo với lớp nền căng bóng, đôi mắt được nhấn bằng hàng mi cong, má hồng nhẹ cùng son môi hồng đào. Đôi khuyên tai ánh vàng trở thành điểm nhấn, giúp tổng thể thêm phần sang trọng. Nếu chỉ nhìn hình ảnh hiện tại, rất khó để nhận ra đây chính là nữ rapper từng nổi tiếng với phong cách thời trang phá cách và mái tóc cắt ngắn sát đầu.

Pháo xuất hiện với diện mạo gây chú ý tại buổi công chiếu phim Bò Sữa Bay

Trước đó, vào ngày 13/8/2026, Pháo cũng từng được chuyên trang TC Candler của Mỹ đưa vào danh sách đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm 2026. Cô xuất hiện cùng nhiều gương mặt quốc tế như nữ diễn viên Gal Gadot (gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hollywood), Ha Young (nữ diễn viên Hàn Quốc) hay người mẫu Sina Riemann.

Không chỉ thay đổi phong cách, Pháo còn đánh dấu bước ngoặt khi tham gia Miss Universe Vietnam 2026. Trong đêm chung kết ngày 2/10 tại Hải Phòng, cô giành danh hiệu Á hậu 3, đồng thời nhận hai giải phụ gồm Người đẹp được yêu thích nhất và Người đẹp trang phục dạ hội.

Xuyên suốt cuộc thi, Pháo xuất hiện với nhiều thiết kế ôm sát, váy dạ hội cầu kỳ và phong cách trang điểm sắc sảo. Sở hữu chiều cao 1,68 m cùng số đo ba vòng 80-58-90 cm, nữ rapper cho thấy sự tự tin khi trình diễn trên sân khấu sắc đẹp. Đặc biệt, bộ đầm dạ hội màu xanh sapphire với thiết kế xuyên thấu, tôn đường cong cơ thể đã góp phần giúp cô giành giải thưởng về trang phục dạ hội.

Pháo tham gia Miss Universe Vietnam 2026 và đạt danh hiệu Á hậu 3

Từng cắt tóc đầu đinh, theo đuổi phong cách cá tính

Trước khi gắn liền với hình ảnh một á hậu, Pháo vốn được công chúng biết đến là nữ rapper trẻ nổi bật của làng nhạc Việt. Tên thật của cô là Nguyễn Diệu Huyền, sinh năm 2003 tại Tuyên Quang. Pháo bắt đầu thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình King of Rap năm 2020 và giành ngôi vị á quân khi mới 17 tuổi.

Cùng thời điểm đó, ca khúc Hai phút hơn của cô kết hợp với nhà sản xuất âm nhạc Masew trở thành hiện tượng trên các nền tảng mạng xã hội, giúp tên tuổi Pháo được biết đến rộng rãi. Khác với hình ảnh hiện tại, Pháo khi ấy thường xuất hiện với trang phục mang hơi hướng đường phố, kiểu tóc cá tính và phong thái biểu diễn mạnh mẽ. Những bộ quần áo rộng, phụ kiện nổi bật cùng cách trang điểm phá cách góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho nữ rapper.

Đặc biệt, năm 2024, Pháo từng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc đầu đinh trong chương trình Sao nhập ngũ. Việc cắt tóc ngắn sát đầu tạo nên diện mạo khác biệt, làm nổi bật những đường nét trên gương mặt và càng nhấn mạnh phong cách mạnh mẽ mà cô theo đuổi. Hình ảnh này đối lập rõ rệt với vẻ ngoài dịu dàng, đằm thắm của nữ nghệ sĩ tại những sự kiện gần đây.

Pháo từng khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với mái tóc đầu đinh trong chương trình Sao nhập ngũ

Tuy nhiên, sự thay đổi ngoại hình của Pháo không chỉ diễn ra sau khi giành danh hiệu á hậu. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, cô liên tục thử nghiệm nhiều kiểu tóc, phong cách trang điểm và trang phục khác nhau. Bên cạnh hình ảnh cá tính quen thuộc, nữ rapper cũng từng xuất hiện với những thiết kế gợi cảm, nữ tính hơn.

Đầu năm 2025, nữ nghệ sĩ dần xuất hiện với những tạo hình trưởng thành hơn, ưu tiên trang phục tôn dáng, mái tóc được chăm chút cùng phong cách trang điểm đa dạng. Sự chuyển hướng này trở nên rõ nét khi cô quyết định bước vào sân chơi nhan sắc trong năm 2026.

Pháo liên tục thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau

Từ nữ rapper từng gây ấn tượng với mái tóc đầu đinh đến người đẹp tự tin sải bước trên sân khấu hoa hậu, Pháo cho thấy sự thay đổi đáng kể về ngoại hình và phong cách. Dù ngày càng hướng tới hình ảnh thanh lịch, quyến rũ, nữ nghệ sĩ vẫn duy trì cá tính riêng thông qua những lựa chọn thời trang đa dạng. Ở tuổi 23, cô đang từng bước xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ đa năng, không giới hạn bản thân trong khuôn khổ của một nữ rapper.

(Ảnh FBNV)