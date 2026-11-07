Vợ nóng bỏng của Cristiano Ronaldo phải giấu mặt làm 1 điều

Trong bối cảnh Cristiano Ronaldo mới đây trở thành tâm điểm chú ý với những thông tin liên quan đến việc chia tay đội tuyển quốc gia, cuộc sống riêng tư và sự nghiệp của bạn đời Georgina Rodríguez cũng được công chúng quan tâm. Không chỉ đồng hành cùng siêu sao bóng đá trong các sự kiện lớn, người đẹp Tây Ban Nha còn có những trải nghiệm riêng trong lĩnh vực giải trí. Đáng chú ý, Georgina từng khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện tại một chương trình ca hát với diện mạo được giấu kín hoàn toàn.

Màn trình diễn của Georgina Rodríguez tại The Masked Singer phiên bản Tây Ban Nha

Cụ thể, năm 2020, Georgina Rodríguez tham gia mùa đầu tiên của The Masked Singer phiên bản Tây Ban Nha. Đây là chương trình truyền hình nơi những người nổi tiếng phải che giấu danh tính bằng các bộ trang phục hóa trang cầu kỳ, sau đó lần lượt trình diễn và chờ ban giám khảo cùng khán giả đưa ra dự đoán. Xuất hiện với tạo hình sư tử, bạn gái Ronaldo bước lên sân khấu thể hiện ca khúc Si Por Mí Fuera. Tuy nhiên, cô nhận được số phiếu bình chọn thấp hơn đối thủ trong màn đối đầu và phải dừng cuộc chơi ngay tại vòng thi này.

Khi Georgina tháo mặt nạ cả trường quay vỡ òa

Trên sân khấu, Georgina thể hiện ca khúc Si Por Mí Fuera với phong cách nhẹ nhàng, giọng hát có phần ngọt ngào, không quá phô diễn kỹ thuật. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, bạn gái Ronaldo vẫn hoàn thành phần trình diễn và tạo được sự thích thú cho khán giả. Sau khi tiết mục lên sóng, một số người xem bày tỏ mong muốn được nghe lại bản cover của cô trên Spotify.

Màn xuất hiện cũng khiến ban giám khảo bất ngờ bởi không ai đoán đúng danh tính người đứng sau bộ trang phục sư tử. Phần lớn dự đoán đều hướng về những nhân vật khác, trong đó có MC Cristina Pedroche. Chỉ đến khi Georgina tháo mặt nạ, thân thế của cô mới được tiết lộ, khiến trường quay vỡ òa.

Georgina bày tỏ niềm vui khi được trở về quê hương và tham gia chương trình truyền hình đầu tiên tại Tây Ban Nha

Chia sẻ sau màn lộ diện, cô bày tỏ niềm vui khi được trở về quê hương và tham gia chương trình truyền hình đầu tiên tại Tây Ban Nha. Georgina còn hài hước cho biết bản thân không ngờ những dữ kiện đã đưa ra lại không giúp mọi người đoán được danh tính.

Trên trang cá nhân, người đẹp cũng đăng tải video ghi lại phần trình diễn, đồng thời bày tỏ niềm vinh dự khi góp mặt trong buổi ra mắt chương trình. Dù không tiến sâu trong cuộc thi, lần xuất hiện này vẫn trở thành một dấu mốc đáng nhớ trong những trải nghiệm giải trí của bạn đời Ronaldo.

Georgina Rodríguez sinh năm 1994, là người mẫu kiêm doanh nhân mang hai quốc tịch Argentina - Tây Ban Nha

Georgina Rodríguez sinh năm 1994, là người mẫu kiêm doanh nhân mang hai quốc tịch Argentina - Tây Ban Nha. Cô gặp Cristiano Ronaldo vào năm 2016 khi đang làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng Gucci ở Madrid. Cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm và công khai mối quan hệ vào đầu năm 2017.

Từ khi gắn bó với siêu sao bóng đá, Georgina trở thành gương mặt được truyền thông quốc tế quan tâm, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Tháng 8/2025, Ronaldo cầu hôn Georgina sau gần 9 năm bên nhau. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 8/2026.

háng 8/2025, Ronaldo cầu hôn Georgina sau gần 9 năm bên nhau. Cặp đôi tổ chức hôn lễ vào tháng 8/2026.

Không chỉ đồng hành cùng Ronaldo trong cuộc sống, Georgina còn hoạt động với vai trò người mẫu, influencer và doanh nhân. Cô từng hợp tác với nhiều thương hiệu thời trang, xuất hiện trên các tạp chí như Vogue, Elle, Harper’s Bazaar và tham gia trình diễn tại Paris Fashion Week. Năm 2022, Georgina có chương trình thực tế riêng mang tên I Am Georgina trên Netflix, trong đó cô chia sẻ về công việc, cuộc sống xa hoa, chuyện tình cảm và hành trình chăm sóc gia đình.

Không chỉ đồng hành cùng Ronaldo trong cuộc sống, Georgina còn hoạt động với vai trò người mẫu, influencer và doanh nhân

Bên cạnh sự nghiệp, Georgina còn thường xuyên thu hút sự chú ý bởi ngoại hình quyến rũ và vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp sở hữu đường cong nổi bật, vòng eo thon cùng phong cách ăn mặc táo bạo, thường lựa chọn những thiết kế ôm sát để tôn lợi thế hình thể.

Trên mạng xã hội, cô cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh tập luyện, chăm sóc vóc dáng, những chuyến du lịch và khoảnh khắc diện bikini. Với hàng chục triệu người theo dõi trên Instagram, Georgina trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và phong cách sống.

Bên cạnh đó, Georgina cũng từng thử sức với diễn xuất trong MV Energía Bacana của nam ca sĩ Sebastián Yatra vào năm 2023. Xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, năng động cùng những màn vũ đạo bắt mắt, người đẹp cho thấy sự thoải mái khi thử nghiệm ở một lĩnh vực khác. Từ người mẫu, doanh nhân đến truyền hình và âm nhạc, Georgina ngày càng mở rộng hoạt động trong giới giải trí, không chỉ được nhắc đến với danh xưng bạn đời của Cristiano Ronaldo mà còn tạo dựng hình ảnh riêng trước công chúng.

Ảnh: IG/X