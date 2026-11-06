Tiếc cho Steven Nguyễn

Theo số liệu cập nhật trên Box Office Vietnam sáng 6/11, Chị Chị Em Em 3 đạt doanh thu lũy kế hơn 91,5 tỷ đồng, tiến sát cột mốc 100 tỷ đồng sau một tuần ra rạp. Thành tích này giúp tác phẩm tiếp tục nằm trong nhóm phim Việt có sức hút lớn tại phòng vé hiện nay, bất chấp những tranh luận trái chiều về kịch bản, diễn xuất và thông điệp.

Ra mắt ngày 30/10, Chị Chị Em Em 3 do Nguyễn Hữu Hoàng đạo diễn, lấy bối cảnh Bắc Bộ xưa, xoay quanh những mối quan hệ tình cảm, hôn nhân và những toan tính đan xen giữa các nhân vật.

Câu chuyện bắt đầu từ mối tình giữa Văn Tài (Quốc Anh) và Thị Mầu (Kỳ Duyên), cặp đôi đang chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Thị Liễu (Ninh Dương Lan Ngọc), chị gái cùng cha khác mẹ của Mầu, trở về sau 15 năm xa cách. Liễu từng có mối tình đầu sâu đậm với Tài, nhưng hiện đã là vợ của Văn Cường (Steven Nguyễn).

Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu), em gái nuôi của Tài, cũng dành cho anh tình cảm vượt quá giới hạn. Những mối quan hệ chồng chéo đẩy các nhân vật vào vòng xoáy ghen tuông, ngoại tình, phản bội và trả thù.

Với thời lượng hơn 120 phút, bộ phim khai thác những góc khuất trong tình yêu và hôn nhân, đặt các nhân vật trước lựa chọn giữa cảm xúc cá nhân, danh dự và những ràng buộc xã hội.

Vợ chồng Văn Cường - Thuý Liễu trong Chị chị em em 3

Steven Nguyễn và hai bộ phim nghìn tỷ

Nếu nhìn vào thành tích phòng vé trong khoảng hai năm trở lại đây, Steven Nguyễn đang có một hành trình đáng chú ý. Nam diễn viên góp mặt trong hai tác phẩm tạo nên những cột mốc lớn của điện ảnh Việt: Mưa đỏ và Trại buôn người.

Năm 2025, Steven Nguyễn đảm nhận vai Nguyễn Phúc Quang trong Mưa đỏ của đạo diễn Đặng Thái Huyền. Tác phẩm tạo nên hiện tượng phòng vé khi đạt doanh thu gần 714 tỷ đồng, trở thành phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử tại thời điểm đó. Đây cũng là dự án đưa tên tuổi Steven Nguyễn đến gần hơn với đông đảo khán giả đại chúng.

Khán giả luôn kỳ vọng Steven Nguyễn tạo được nhiều dấu ấn trong bộ phim mới

Đến năm 2026, anh tiếp tục góp mặt trong Trại Buôn Người, bộ phim hành động do Bảo Anh đạo diễn. Steven Nguyễn vào vai Ny, người đàn ông tìm cách cứu em gái khỏi đường dây buôn người ở khu vực biên giới miền Tây, sau đó bị bắt và phải tìm cách thoát khỏi một sào huyệt lừa đảo tàn bạo.

Theo Box Office Vietnam, bộ phim đạt gần 495 tỷ đồng doanh thu. Thành tích của hai tác phẩm đưa tổng doanh thu phòng vé từ những bộ phim Steven Nguyễn tham gia lên hơn 1.200 tỷ đồng.

Không chỉ có thành tích thương mại, Steven Nguyễn còn cho thấy khả năng thích nghi với những dạng vai khác nhau. Từ hình ảnh người lính trong Mưa Đỏ đến nhân vật hành động trong Trại buôn người, anh dần tạo dựng dấu ấn với ngoại hình nam tính và phong cách diễn xuất thiên về hành động.

Bởi vậy, sự xuất hiện của Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3 từng tạo ra không ít kỳ vọng. Văn Cường là dạng nhân vật có nhiều tiềm năng để nam diễn viên thử sức với một màu sắc khác: người đàn ông giàu có, có địa vị, sống trong hôn nhân nhưng mang tính cách kiểm soát và những góc khuất tâm lý phức tạp.

Đáng tiếc, tiềm năng ấy chưa thực sự được khai thác triệt để.

Kịch bản chưa đủ tốt để Steven Nguyễn vùng vẫy

Một trong những điểm gây tranh luận của Chị Chị Em Em 3 nằm ở cách phát triển câu chuyện và xây dựng tâm lý nhân vật. Phim có nhiều tình huống kịch tính, những mối quan hệ tình cảm chồng chéo và các màn đối đầu giữa những người phụ nữ. Tuy nhiên, không ít khán giả cho rằng các tình tiết còn khiên cưỡng, tâm lý nhân vật thiếu chiều sâu và chưa được dẫn dắt thuyết phục.

Câu chuyện cũng chưa tạo được sự tương thích giữa bối cảnh Bắc Bộ xưa với cách hành xử mang màu sắc hiện đại của các nhân vật. Đặc biệt, những diễn viên chất lượng như Ninh Dương Lan Ngọc, Steven Nguyễn hay Quốc Anh chưa có nhiều cơ hội tạo đột phá chuyên môn trong phim.

Với riêng Steven Nguyễn, vấn đề thể hiện khá rõ qua nhân vật Văn Cường. Cường là người chồng giàu có, có cuộc hôn nhân kéo dài 8 năm với Liễu. Đằng sau vẻ ngoài của một người đàn ông thành đạt là tính cách thích kiểm soát, khiến vợ chịu nhiều tổn thương. Đây vốn là chất liệu có thể tạo nên một nhân vật phản diện nhiều lớp, không đơn thuần chỉ đáng ghét mà còn có những động cơ, mâu thuẫn và diễn biến tâm lý riêng.

Thế nhưng, khi mạch phim tập trung nhiều hơn vào mối quan hệ giữa Liễu và Tài, Văn Cường chưa có đủ không gian để bộc lộ chiều sâu. Những xung đột trong cuộc hôn nhân, động cơ kiểm soát vợ hay những giằng xé bên trong nhân vật chưa được phát triển tương xứng với vai trò của anh trong câu chuyện.

Điểm cộng là một số phân đoạn có sự kết hợp giữa Steven Nguyễn và Ninh Dương Lan Ngọc vẫn tạo được điểm nhấn cảm xúc, nhất là phân cảnh tranh cãi về tình yêu. Tuy nhiên, những khoảnh khắc như vậy chưa đủ để tạo nên một tuyến nhân vật thực sự nổi bật.

Điều đáng tiếc là Steven Nguyễn đang có cơ hội bước ra khỏi những dạng vai hành động quen thuộc để thử sức với tâm lý phức tạp hơn. Văn Cường lẽ ra có thể là một bước chuyển như vậy. Nhưng một nhân vật có nhiều tiềm năng lại chưa được kịch bản trao đủ đất diễn để tạo dấu ấn.

Dẫu vậy, Chị Chị Em Em 3 vẫn cho thấy sức hút thương mại, đáp ứng được nhu cầu giải trí của một bộ phận khán giả.

Với Steven Nguyễn, sau những thành công phòng vé liên tiếp, điều khán giả chờ đợi ở nam diễn viên có lẽ không chỉ là thêm một bộ phim trăm tỷ, mà còn là một nhân vật đủ chiều sâu để anh thực sự vùng vẫy và tạo nên dấu ấn riêng.