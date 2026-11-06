6 mỹ nhân Vbiz trở lại quá chấn động: Minh Hằng - Lan Ngọc kèn cựa phòng vé, số 1 rung chuyển MXH

Điện ảnh Việt đang chứng kiến hàng loạt màn tái xuất đáng chú ý của những mỹ nhân từng ghi dấu ấn sâu đậm trên màn ảnh rộng. Có người trở lại sau vài năm vắng bóng, có người đã rời xa phim trường hơn một thập kỷ, thậm chí từng khiến khán giả nghĩ rằng khó có thể gặp lại mình trong một dự án điện ảnh. Không chỉ đơn thuần là những màn tái xuất, mỗi dự án lần này đều mang đến một hình ảnh mới mẻ của các mỹ nhân Vbiz. Người thử sức với hình tượng kinh dị, người trở lại bằng vai diễn nhiều giằng xé nội tâm, người lại lựa chọn hóa thân thành một nhân vật lịch sử có thật.

Dưới đây là 6 mỹ nhân Vbiz có màn trở lại đặc biệt, được khán giả hết lòng mong chờ trong thời gian này.

6. Phương Anh Đào

Phương Anh Đào hiện là một trong những nữ diễn viên được chú ý của điện ảnh Việt, đặc biệt sau thành công vang dội của Mai (2024). Trước đó, cô từng ghi dấu qua Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè, Chàng Vợ Của Em, Tro Tàn Rực Rỡ... Với lối diễn xuất giàu cảm xúc, khả năng thể hiện những nhân vật có nội tâm phức tạp, Phương Anh Đào từng bước khẳng định thực lực thay vì chỉ dựa vào ngoại hình. Sau Mai và có quãng nghỉ 2 năm, cô góp mặt trong Báu Vật Trời Cho dịp Tết 2026, đóng cặp cùng Tuấn Trần.

Cùng năm 2026, Phương Anh Đào lại sắp trở lại với Trong Ngày Con Còn Mẹ trong tháng 11 này. Nữ diễn viên đảm nhận vai Mây, con gái của nhân vật bà Tím do nghệ sĩ Hồng Đào thủ vai. Đây cũng là màn tái hợp của hai diễn viên sau Mai, nhưng lần này họ không còn là mẹ chồng hụt và nàng dâu mà trở thành mẹ con ruột. Phim khai thác những mâu thuẫn, khoảng cách và tổn thương trong mối quan hệ gia đình, hứa hẹn mang đến nhiều phân đoạn giàu cảm xúc. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 11/11/2026, tiếp tục đưa Phương Anh Đào trở lại màn ảnh rộng.

5. Thúy Ngân

Thúy Ngân vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua nhiều bộ phim như Gạo Nếp Gạo Tẻ, Cây Táo Nở Hoa, Hải Đường Trong Gió hay Nữ Chủ. Sở hữu ngoại hình sắc sảo cùng khả năng đảm nhận những nhân vật cá tính, mạnh mẽ, cô từng bước xây dựng chỗ đứng riêng trong lĩnh vực diễn xuất. Năm 2023, Thúy Ngân lần đầu thử sức với điện ảnh qua Trên Bàn Nhậu Dưới Bàn Mưu. Sau 3 năm kể từ dự án này, nữ diễn viên mới chính thức trở lại màn ảnh rộng với Bắt Cá Ba Tay vào tháng 12 tới đây.

Trong Bắt Cá Ba Tay, Thúy Ngân đảm nhận vai Yên, một cô gái rơi vào tình huống tréo ngoe khi có cơ hội nối lại tình cảm với cả ba người yêu cũ. Ba nhân vật nam do Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis đảm nhận, mỗi người lại mang đến một màu sắc và sức hút riêng. Về phía Thúy Ngân, cô kỳ vọng vai diễn này sẽ giúp khán giả nhìn thấy một khía cạnh mới mẻ, hài hước và duyên dáng hơn của mình.

4. Minh Hằng

Minh Hằng là một trong những gương mặt quen thuộc của màn ảnh Việt, từng ghi dấu qua loạt phim như Giải Cứu Thần Chết, Những Nụ Hôn Rực Rỡ, Bao Giờ Có Yêu Nhau, Sắc Đẹp Ngàn Cân hay Bẫy Ngọt Ngào. Không chỉ sở hữu ngoại hình nổi bật, nữ diễn viên còn từng nhiều lần chứng minh khả năng biến hóa qua những dạng vai khác nhau, từ cô gái trẻ trung, tinh nghịch đến những người phụ nữ có số phận và nội tâm phức tạp. Sau Chị Chị Em Em 2 (2023), Minh Hằng có khoảng 3 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, dành thời gian cho gia đình và chờ đợi một kịch bản đủ sức thuyết phục mình trở lại.

Lần này, Minh Hằng lựa chọn Mẹ Mìn - bộ phim mang màu sắc bí ẩn, tâm lý và kỳ ảo. Trong phim, cô hóa thân thành Mẹ Mìn, một thực thể bí ẩn có khả năng biến điều ước của con người thành hiện thực, nhưng bất kỳ mong muốn nào cũng phải đi kèm một điều kiện và cái giá tương ứng. Đây là hình tượng hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn quen thuộc trước đây của nữ diễn viên, đồng thời cũng đánh dấu lần đầu cô thử sức với thể loại huyền bí, kỳ ảo. Sau khi điều chỉnh lịch phát hành, Mẹ Mìn dự kiến ra rạp ngày 27/11, đưa Minh Hằng trở lại đường đua điện ảnh trong tháng 11.

3. Ninh Dương Lan Ngọc

Nếu Minh Hằng là gương mặt quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả, Ninh Dương Lan Ngọc lại được xem là một trong những nữ diễn viên có sức hút ổn định nhất nhì màn ảnh Việt. Từ dấu ấn đầu tiên với Cánh Đồng Bất Tận, cô tiếp tục khẳng định thực lực qua Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể, Cô Ba Sài Gòn, Gái Già Lắm Chiêu, Cua Lại Vợ Bầu và Cô Gái Từ Quá Khứ. Đặc biệt, vai diễn trong Cô Gái Từ Quá Khứ (2022) từng cho thấy một Lan Ngọc gai góc, nhiều chiều sâu hơn so với hình ảnh hoạt bát, hài hước mà khán giả thường thấy. Sau 4 năm vắng bóng màn ảnh rộng, nữ diễn viên vừa chính thức trở lại với Chị Chị Em Em 3.

Trong Chị Chị Em Em 3, Lan Ngọc đảm nhận vai Thị Liễu, người phụ nữ trở về quê nhà sau 15 năm xa cách và bị cuốn vào vòng xoáy tình cảm phức tạp. Nhân vật phải đối diện với những giằng xé giữa tình thân, hôn nhân và khát khao hạnh phúc cá nhân. Dù vai diễn còn nhận nhiều tranh cãi nhưng không thể không khen ngợi cho diễn xuất và visual của Lan Ngọc trong phim này. Chính thức ra rạp từ ngày 30/10 và sức hút đang đứng top đầu phòng vé, sắp tới khán giả sẽ thấy cô có màn đối đầu với Minh Hằng khi Mẹ Mìn cũng gia nhập đường đua vào cuối tháng.

1. Tăng Thanh Hà

Nhắc đến những mỹ nhân từng làm nên thời kỳ rực rỡ của điện ảnh Việt, Tăng Thanh Hà chắc chắn là cái tên khó có thể bỏ qua. Là "ngọc nữ màn ảnh" hàng đầu Vbiz, cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Hương Phù Sa, Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đẹp Từng Centimet và đặc biệt là Mỹ Nhân Kế. Sau đó, Tăng Thanh Hà gần như rút lui khỏi hoạt động diễn xuất, tập trung cho công việc kinh doanh và chăm sóc gia đình. Suốt 13 năm, người đẹp hiếm hoi xuất hiện trước truyền thông, càng khiến khán giả tò mò về khả năng cô trở lại với nghệ thuật.

Vì thế, thông tin Tăng Thanh Hà đảm nhận vai Nam Phương Hoàng hậu trong Hoàng Hậu Cuối Cùng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Đây là dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ cuộc đời Hoàng hậu Nam Phương và những năm tháng cuối cùng của hoàng gia triều Nguyễn. Việc lựa chọn một nữ diễn viên đã lâu không đóng phim để hóa thân thành nhân vật lịch sử có sức ảnh hưởng lớn như Nam Phương Hoàng hậu càng khiến màn tái xuất này được mong đợi. Không chỉ đánh dấu sự trở lại sau 13 năm, dự án còn là cơ hội để Tăng Thanh Hà thử sức với một hình tượng hoàn toàn khác biệt so với những vai diễn từng làm nên tên tuổi. Dù dự kiến ra rạp vào ngày 5/3/2027, Tăng Thanh Hà và Hoàng Hậu Cuối Cùng đã được khán giả quan tâm suốt những tháng qua.