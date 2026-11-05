Điện ảnh Việt thiếu kịch bản đủ hay cho các ngọc nữ!

Điện ảnh Việt không thiếu những nữ diễn viên sở hữu nhan sắc nổi bật, khả năng diễn xuất và sức hút ngôi sao. Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn, Minh Hằng hay Lê Hạ Anh,... đều là những gương mặt có tiềm năng để trở thành nữ chính đáng nhớ trên màn ảnh rộng. Thế nhưng, nhìn vào hành trình của họ trong vài năm qua, có thể thấy một nghịch lý khi những mỹ nhân này không thiếu cơ hội xuất hiện trong các dự án lớn, nhưng lại chưa có đủ kịch bản thực sự xuất sắc để phát huy hết khả năng. Sau những vai diễn được kỳ vọng, họ vẫn loay hoay tìm kiếm một nhân vật đủ sức tạo nên bước ngoặt mới.

Điện ảnh Việt không thiếu mỹ nhân có nhan sắc lẫn thực lực

Nếu nhìn vào lực lượng diễn viên nữ của điện ảnh Việt hiện tại, khán giả hoàn toàn có thể kể ra một danh sách những gương mặt vừa có ngoại hình nổi bật, vừa sở hữu năng lực diễn xuất đáng chú ý. Ninh Dương Lan Ngọc, Phương Anh Đào, Kaity Nguyễn,... hay thậm chí là cả lứa Hoa hậu đóng phim đang nổi như Minh Kiên, Tiểu Vy, Thiên Ân,... đều có những lợi thế riêng, thậm chí không hề lép vế nếu đặt cạnh nhiều gương mặt nữ đang được yêu thích ở các nền điện ảnh châu Á. Họ có nhan sắc phù hợp với màn ảnh rộng, khả năng tạo sức hút truyền thông và quan trọng hơn cả là đã có những tác phẩm chứng minh mình không đơn thuần là những bình hoa di động.

Ninh Dương Lan Ngọc là một trong những ví dụ tiêu biểu. Từ Cánh Đồng Bất Tận, Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể đến Cua Lại Vợ Bầu, Gái Già Lắm Chiêu 3, cô cho thấy khả năng thích nghi với nhiều màu sắc vai diễn. Lan Ngọc có thể duyên dáng, hoạt bát trong những bộ phim thương mại, nhưng cũng có khả năng thể hiện những tổn thương, giằng xé và góc khuất tâm lý của nhân vật. Đây là một diễn viên có cả ngoại hình, kinh nghiệm lẫn độ nhận diện mà không phải thị trường điện ảnh nào cũng dễ dàng sở hữu.

(Ảnh: FBNV)

Kaity Nguyễn cũng là trường hợp đáng chú ý. Vụt sáng từ Em Chưa 18, cô nhanh chóng chứng minh mình không phải hiện tượng nhất thời qua Tiệc Trăng Máu, Gái Già Lắm Chiêu V hay Người Vợ Cuối Cùng. Điểm mạnh của Kaity nằm ở lối diễn tự nhiên, khả năng biểu đạt cảm xúc và sự linh hoạt khi hóa thân vào những nhân vật có cá tính khác nhau. Ở độ tuổi còn trẻ, cô đã có một hành trình điện ảnh mà nhiều diễn viên phải mất rất nhiều năm mới xây dựng được.

(Ảnh: FBNV)

Phương Anh Đào lại sở hữu một thế mạnh khác với khả năng diễn xuất thiên về nội tâm, đặc biệt trong những câu chuyện đòi hỏi sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc. Tro Tàn Rực Rỡ từng cho thấy một Phương Anh Đào gai góc, nhiều tổn thương, trong khi Mai đưa tên tuổi cô đến gần hơn với đông đảo khán giả đại chúng. Còn Lê Hạ Anh, sau nhiều năm hoạt động, cũng dần tạo được sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, nét diễn giàu cảm xúc và khả năng đảm nhận những hình tượng nữ tính, dịu dàng nhưng không hoàn toàn một màu.

(Ảnh: FBNV)

Nhìn vào những cái tên ấy, có thể thấy điện ảnh Việt không thiếu nguồn lực diễn viên nữ. Họ có ngoại hình, có kinh nghiệm, có người đã chứng minh khả năng kéo khán giả đến rạp, có người từng nhận được sự ghi nhận về chuyên môn. Vấn đề là những lợi thế ấy chưa được chuyển hóa thành một chuỗi vai diễn thực sự đáng nhớ. Một nữ diễn viên có thể được truyền thông săn đón, xuất hiện trong những dự án được đầu tư lớn, nhưng điều đó không đồng nghĩa cô đang có trong tay những nhân vật đủ sức đưa sự nghiệp lên một nấc thang mới.

Những mỹ nhân vẫn đang chờ kịch bản xứng tầm

Trường hợp của Ninh Dương Lan Ngọc là một ví dụ khá rõ cho khoảng cách giữa tiềm năng diễn viên và chất lượng kịch bản. Năm 2022, cô cùng Kaity Nguyễn từng có màn kết hợp được kỳ vọng trong Cô Gái Từ Quá Khứ. Bộ phim đặt hai mỹ nhân vào một câu chuyện tâm lý, giật gân xoay quanh những bí mật trong quá khứ, thù hận và những tổn thương kéo dài. Trên lý thuyết, đây là một chất liệu giàu tiềm năng khi hai nữ diễn viên có phong cách khác biệt, cùng đối đầu trong một câu chuyện mà mỗi nhân vật đều có những góc khuất cần được bóc tách.

Thế nhưng, kỳ vọng về một màn kết hợp bùng nổ đã không hoàn toàn trở thành hiện thực. Cô Gái Từ Quá Khứ có ý tưởng đủ hấp dẫn, song câu chuyện và cách triển khai chưa tạo được dấu ấn tương xứng với dàn diễn viên. Hai gương mặt nữ chính có ngoại hình, khả năng diễn xuất và sức hút truyền thông, nhưng nhân vật vẫn chưa thực sự trở thành những hình tượng khiến khán giả nhớ lâu. Đây cũng là điều đáng tiếc khi điện ảnh Việt không có quá nhiều cơ hội để chứng kiến hai nữ diễn viên nổi bật cùng đứng ở trung tâm một bộ phim như vậy.

(Ảnh: NSX)

Sau dự án này, Lan Ngọc gần như vắng bóng trên màn ảnh rộng. Phải đến Chị Chị Em Em 3, cô mới chính thức trở lại sau 4 năm. Sự tái xuất của Lan Ngọc lập tức thu hút sự chú ý, bởi khán giả vẫn kỳ vọng cô có thể tiếp tục tạo nên những vai diễn có sức nặng như từng làm được trong quá khứ. Ở bộ phim mới, Thị Liễu là nhân vật có nhiều mâu thuẫn, giằng xé giữa tình cảm, hôn nhân và những lựa chọn cá nhân. Lan Ngọc cho thấy nỗ lực tiết chế, đào sâu tâm lý thay vì chỉ dựa vào nét diễn hoạt bát quen thuộc. Một số phân đoạn cảm xúc của cô cũng được ghi nhận.

Tuy nhiên, điều đáng tiếc là những nỗ lực ấy lại không được nâng đỡ trọn vẹn bởi kịch bản. Chị Chị Em Em 3 có những tranh cãi về cách xây dựng quan hệ giữa các nhân vật, động cơ hành động và sự phát triển của câu chuyện. Khi những nút thắt chưa đủ thuyết phục, nhân vật dù được diễn viên thể hiện tốt vẫn khó tạo ra sức nặng như kỳ vọng. Thực tế màn trở lại của Lan Ngọc rất thuyết phục về diễn xuất, nhưng những lỗ hổng trong kịch bản khiến vai diễn khó tạo dấu ấn trọn vẹn. Nói cách khác, Lan Ngọc đã trở lại, nhưng bộ phim chưa chắc đã là tác phẩm đủ sức đưa cô đến một cột mốc mới.

(Ảnh: NSX

Với Phương Anh Đào, câu chuyện lại càng đáng suy nghĩ khi cô từng có một vai diễn tạo nên dấu mốc lớn. Mai của Trấn Thành không chỉ đưa nữ diễn viên đến gần hơn với khán giả đại chúng mà còn cho thấy sức hút của một nữ chính có câu chuyện riêng, có tổn thương, khát vọng và những lựa chọn phức tạp. Thành công của bộ phim khiến khán giả có quyền kỳ vọng Phương Anh Đào sẽ tiếp tục được đặt vào những nhân vật có chiều sâu tương tự, thậm chí thử sức với những màu sắc mới. Thế nhưng, sau Mai, Báu Vật Trời Cho lại không phải bước tiến mà nhiều người mong đợi. Bộ phim lựa chọn màu sắc giải trí, gia đình và phiêu lưu, đặt Phương Anh Đào vào vai Ngọc, một cô gái có thân phận phức tạp bị cuốn vào phi vụ liên quan đến chiếc hộp xì gà giá trị lớn. Đây không phải một lựa chọn sai khi diễn viên muốn làm mới hình ảnh, thoát khỏi những vai diễn nặng tâm lý. Vấn đề nằm ở chỗ nhân vật chưa được xây dựng đủ chắc chắn, những tình tiết thiếu logic và động cơ hành động chưa nhất quán khiến câu chuyện khó tạo được sự thuyết phục.

(Ảnh: NSX)

Một bộ phim giải trí không nhất thiết phải có chiều sâu bi kịch, nhưng vẫn cần một kịch bản chặt chẽ, nhân vật có cá tính và hành trình đủ hấp dẫn. Báu Vật Trời Cho có thể mang đến những phút giây thư giãn, có lợi thế về dàn diễn viên và đạt doanh thu gần 100 tỷ đồng, nhưng thành công thương mại không đồng nghĩa với việc Phương Anh Đào đã có thêm một vai diễn đáng nhớ. Kịch bản là điểm yếu lớn của tác phẩm, trong khi nhân vật của nữ diễn viên chưa có đủ không gian để bộc lộ những xung đột nội tâm. Sau dấu mốc Mai, cô vẫn đang chờ một câu chuyện đủ mạnh để chứng minh khả năng của mình ở nhiều dạng vai khác nhau.

Kaity Nguyễn cũng đang đối diện một bài toán tương tự. Từng được xem là một trong những nữ diễn viên trẻ sáng giá nhất màn ảnh Việt, cô có những bước tiến đáng kể qua Em Chưa 18, Tiệc Trăng Máu,... Tuy nhiên, Công Tử Bạc Liêu và Yêu Nhầm Bạn Thân lại chưa mang đến kết quả như kỳ vọng. Trong Công Tử Bạc Liêu, nhân vật cô Sáu chưa có đủ chiều sâu để tạo dấu ấn, còn câu chuyện tổng thể bị nhận xét hời hợt, thiếu sức thuyết phục. Với Yêu Nhầm Bạn Thân, nhân vật Bình An lại nằm trong mô-típ tình cảm quen thuộc, chưa tạo ra nhiều cơ hội để Kaity thể hiện một khía cạnh mới.

(Ảnh: NSX)

Điều đáng nói là những hạn chế này không đơn thuần nằm ở khả năng diễn xuất của nữ diễn viên. Một nhân vật được xây dựng đơn giản, thiếu động cơ rõ ràng và không có hành trình phát triển đủ hấp dẫn sẽ rất khó trở thành dấu ấn, dù người đảm nhận vai diễn có tài năng đến đâu. Kaity từng cho thấy cô có thể làm tốt những vai diễn đòi hỏi sự tự nhiên, duyên dáng lẫn chiều sâu cảm xúc. Nhưng để tiếp tục phát triển, cô cần những nhân vật mới mẻ hơn thay vì liên tục xuất hiện trong những câu chuyện chưa đủ sức bật.

Lê Hạ Anh cũng là một trường hợp đáng quan tâm. Vai O Hồng trong Mưa Đỏ giúp nữ diễn viên được đông đảo khán giả biết đến hơn, đặc biệt khi bộ phim trở thành hiện tượng phòng vé. Tuy nhiên, một vai diễn tạo được thiện cảm trong tác phẩm ăn khách chưa đồng nghĩa với việc diễn viên lập tức có một vị thế mới trên màn ảnh. Sau Mưa Đỏ, Lê Hạ Anh tiếp tục tham gia Lên Hương với hình tượng Kim Ánh khác biệt. Cô nhận được những phản hồi tích cực về nỗ lực thay đổi màu sắc diễn xuất, nhưng vẫn cần thêm một nhân vật thực sự bùng nổ để biến sự chú ý từ một bộ phim thành dấu ấn bền vững trong sự nghiệp.

(Ảnh: FBNV)

Nhìn từ những trường hợp này, có thể thấy một điểm chung khi các nữ diễn viên không thiếu cơ hội góp mặt trong những dự án được chú ý, nhưng số lượng kịch bản thực sự tạo ra bước ngoặt cho họ lại không nhiều. Họ có thể liên tục xuất hiện trên thảm đỏ, trong các chiến dịch quảng bá hay những bộ phim có doanh thu đáng kể, song sau khi tác phẩm kết thúc, khán giả vẫn khó chỉ ra đâu là nhân vật mới đủ sức định nghĩa một chặng đường diễn xuất của họ.

Điện ảnh Việt cần nhiều hơn những kịch bản xứng tầm

Thực tế, điều điện ảnh Việt thiếu không hẳn là những gương mặt nữ đủ sức hút, mà là những câu chuyện đủ tốt để họ có thể phát huy trọn vẹn năng lực. Một diễn viên có thể sở hữu ngoại hình nổi bật, kinh nghiệm diễn xuất dày dặn và thậm chí từng tạo nên những dấu mốc phòng vé, nhưng nếu liên tục nhận được những kịch bản thiếu chặt chẽ, câu chuyện không đủ hấp dẫn hay nhân vật không có nhiều không gian phát triển, rất khó để họ tạo ra một vai diễn thực sự bùng nổ. Một bộ phim hay không thể chỉ dựa vào một vài màn trình diễn tốt, mà cần sự cộng hưởng của kịch bản, đạo diễn, diễn viên và toàn bộ ê-kíp sáng tạo. Đặc biệt, với những gương mặt đã có tên tuổi, khán giả không chỉ chờ đợi họ xuất hiện mà còn mong được nhìn thấy những bước tiến mới trong sự nghiệp.

Đó cũng là lý do loạt dự án điện ảnh sắp tới đang mang đến không ít kỳ vọng. Minh Hằng sẽ trở lại màn ảnh rộng với Mẹ Mìn, một tác phẩm kinh dị, huyền bí khai thác hình tượng nhân vật cùng tên trong những câu chuyện truyền miệng dân gian. Sau nhiều năm vắng bóng ở địa hạt điện ảnh, nữ diễn viên lựa chọn một màu sắc khá khác biệt so với những vai diễn tình cảm, hài hước từng làm nên tên tuổi. Bộ phim xoay quanh một thực thể bí ẩn có khả năng biến điều ước sâu thẳm nhất của con người thành hiện thực, nhưng mỗi điều ước đều phải trả giá. Đây là chất liệu có tiềm năng tạo ra một câu chuyện vừa kỳ bí vừa giàu xung đột tâm lý. Điều khán giả chờ đợi không chỉ là màn tái xuất của Minh Hằng, mà còn là việc Mẹ Mìn có đủ sức xây dựng một thế giới điện ảnh hấp dẫn, với câu chuyện đủ chắc chắn để nhân vật của cô thực sự trở thành điểm nhấn.

(Ảnh: NSX)

Phương Anh Đào cũng có cơ hội tìm lại sức bật sau những dự án chưa thực sự tương xứng với kỳ vọng qua Ngày Con Còn Mẹ. Tái hợp Hồng Đào sau Mai, nữ diễn viên lần này đảm nhận vai con gái của nữ nghệ sĩ trong một bộ phim tâm lý gia đình do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn kiêm biên kịch. Đây là một dự án đáng chú ý bởi không chỉ có sự kết hợp của hai diễn viên giàu kinh nghiệm mà còn đặt họ vào một mối quan hệ hoàn toàn khác so với lần hợp tác trước. Đáng chú ý, Phương Anh Đào từng chia sẻ cô hào hứng và nhận lời tham gia ngay khi đọc kịch bản. Bộ phim dự kiến ra rạp tháng 11/2026. Với thế mạnh của Vũ Ngọc Đãng ở dòng phim tình cảm, gia đình cùng khả năng diễn xuất nội tâm của Phương Anh Đào và Hồng Đào, khán giả có lý do để kỳ vọng đây sẽ là một câu chuyện đủ sức chạm đến cảm xúc người xem, đồng thời tạo thêm một vai diễn đáng nhớ cho nữ chính Mai.

(Ảnh: NSX)

Ở lớp diễn viên trẻ hơn, Trần Thiên Tú cũng đang có cơ hội mở rộng dấu ấn với Loạn Thế: Nghĩa Khí Anh Hùng, dự kiến ra mắt dịp Tết 2027. Sau khi được chú ý qua Hộ Linh Tráng Sĩ, nữ diễn viên tiếp tục đảm nhận một vai diễn trong dự án hành động cổ trang, với nhân vật có lai lịch bí ẩn, sử dụng kiếm và trở nên lạnh lùng sau biến cố của môn phái. Đây là một lựa chọn thú vị bởi dòng phim hành động, võ hiệp giả tưởng vẫn còn nhiều dư địa để điện ảnh Việt khai thác. Tuy nhiên, để một nữ diễn viên trẻ thực sự tạo được dấu ấn, bộ phim không chỉ cần những cảnh hành động đẹp mắt mà còn phải có câu chuyện đủ hấp dẫn, hệ thống nhân vật có chiều sâu và những xung đột khiến khán giả quan tâm đến số phận của họ.

Một trong những màn trở lại được mong chờ nhất còn thuộc về Tăng Thanh Hà với Hoàng Hậu Cuối Cùng. Sau 13 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, nữ diễn viên sẽ hóa thân thành Nam Phương Hoàng hậu trong bộ phim do Bảo Nhân và Namcito thực hiện, dự kiến ra rạp ngày 5/3/2027. Tác phẩm khai thác cuộc sống của Nam Phương Hoàng hậu trong hơn 10 năm ở Cấm thành, từ những cung bậc trong hôn nhân với vua Bảo Đại đến những biến động khiến Hoàng gia rời khỏi Đại Nội. Đây là chất liệu giàu tiềm năng, vừa có yếu tố lịch sử, vừa có thể mở ra một câu chuyện tâm lý về tình yêu, trách nhiệm, quyền lực và những lựa chọn cá nhân. Đáng chú ý, Tăng Thanh Hà đã chủ động yêu cầu được đọc kịch bản, thử định trang và diễn xuất trước khi nhận lời. Sự thận trọng ấy càng khiến khán giả kỳ vọng vào chất lượng của dự án, bởi đây không chỉ là màn tái xuất của một mỹ nhân đình đám mà còn là cơ hội để cô đảm nhận một nhân vật có sức nặng đặc biệt.

(Ảnh: NSX)

Điểm chung của những dự án này là chúng đều đặt các nữ diễn viên vào những chất liệu và hình tượng khác biệt, mở ra khả năng làm mới bản thân thay vì tiếp tục lặp lại những gì từng thành công. Nhưng sự trở lại của một ngọc nữ chỉ thực sự có ý nghĩa khi bộ phim mà họ lựa chọn đủ tốt. Một màn tái xuất có thể tạo nên hiệu ứng truyền thông, một cái tên nổi tiếng có thể kéo khán giả đến rạp, nhưng thứ quyết định bộ phim có sống lâu trong trí nhớ người xem hay không vẫn là chất lượng câu chuyện.

Điện ảnh Việt đã có những nữ diễn viên đủ sức thu hút sự chú ý của khán giả, giờ là lúc những người làm phim cần chứng minh họ cũng có thể tạo ra những kịch bản xứng tầm. Bởi suy cho cùng, khán giả không chỉ muốn nhìn thấy Minh Hằng, Phương Anh Đào, Trần Thiên Tú hay Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh. Họ muốn được chứng kiến những nữ diễn viên ấy thực sự tỏa sáng trong những bộ phim hay, với những vai diễn mà chính kịch bản đã trao cho họ đủ lý do để bùng nổ.