Kỷ nguyên của Ronaldo ở Bồ Đào Nha chính thức khép lại với 234 trận, 146 bàn thắng, 3 danh hiệu

Sau hơn hai thập kỷ cống hiến kiên cường và chinh phục hàng loạt đỉnh cao thế giới, Cristiano Ronaldo đã chính thức thông báo khép lại sự nghiệp thi đấu cho Đội tuyển Quốc gia Bồ Đào Nha. Quyết định lịch sử này được siêu sao 41 tuổi công bố thông qua một đoạn video xúc động kéo dài 5 phút, đánh dấu hồi kết cho hành trình 23 năm đầy tự hào và vinh quang trong màu áo đỏ-xanh quen thuộc của quê hương.

(Video tuyên bố chia tay của Ronaldo)

Những con số ấn tượng

Bắt đầu khoác áo tuyển từ khi còn là một tài năng trẻ đầy triển vọng tại EURO 2004, Ronaldo rời đi với tư cách là biểu tượng vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá qBồ Đào Nha. Anh khép lại sự nghiệp cấp đội tuyển với những thông số kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 234 lần ra sân, ghi 146 bàn thắng và đóng góp 46 đường kiến tạo cho các đồng đội. Với thành tích phi thường này, siêu sao sinh năm 1985 chính thức trở thành huyền thoại khi sở hữu cả hai kỷ lục vô tiền khoáng hậu: cầu thủ ra sân nhiều trận nhất và cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử ở cấp độ ĐTQG.

Ronaldo chính thức tạm biệt số áo 7 ở tuyển Bồ Đào Nha (Ảnh: FBNV)

Trong suốt hơn hai thập kỷ khoác lên mình chiếc áo số 7 huyền thoại, Ronaldo không chỉ đơn thuần là một tiền đạo ghi bàn mà còn là thủ lĩnh, là chỗ dựa tinh thần vững chắc và là người đã trực tiếp nâng tầm bóng đá Bồ Đào Nha trên bản đồ thể thao thế giới. Anh đã cùng đội nhà chinh chiến qua 6 kỳ World Cup liên tiếp và mang về những danh hiệu quốc tế cao quý đầu tiên trong lịch sử bóng đá nước nhà. Đỉnh cao chói lọi nhất chính là chiếc cúp vô địch EURO 2016 lịch sử, cùng với hai lần bước lên bệ chiến thắng tại giải đấu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

Ronaldo vô địch Euro 2016 (Ảnh: Getty)

Nói lời chia tay với niềm tự hào lớn nhất sự nghiệp, Ronaldo ngậm ngùi:

"Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, đã đến ngày tôi phải trao trả lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ coi nó là của riêng mình, nhưng suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm lớn lao được khoác lên mình chiếc áo ấy, cống hiến và mang nó cùng tôi đến khắp các sân vận động trên toàn thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc tôi trao lại nó cho tương lai. Đây không phải là một quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không thể đưa ra chỉ bằng lý trí, mà còn phải bằng cả trái tim.

Dù không còn sải bước trên thảm cỏ xanh để trực tiếp chiến đấu cho tuyển Bồ Đào Nha, Cristiano Ronaldo khẳng định trái tim anh vẫn luôn hướng về quê nhà. Anh cam kết sẽ tiếp tục dõi theo, cổ vũ nhiệt thành và đặt trọn niềm tin vào các thế hệ cầu thủ trẻ tiếp theo để nối dài những giấc mơ chinh phục đỉnh cao của bóng đá Bồ Đào Nha.

Một kỷ nguyên rực rỡ, lẫy lừng và tràn đầy cảm xúc đã chính thức khép lại. Nhưng di sản khổng lồ cùng tinh thần chiến đấu kiên cường, không bao giờ bỏ cuộc của Cristiano Ronaldo sẽ mãi mãi ghi dấu ấn đậm nét trong lòng hàng triệu người hâm mộ cũng như trong dòng chảy lịch sử của bóng đá thế giới. Cảm ơn vì tất cả những khoảnh khắc tuyệt vời, CR7!