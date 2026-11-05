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Hồ Ngọc Hà báo tin vui đặc biệt ở tuổi 42

| | Lifestyle

Tin vui được đích thân nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Mới đây, Hồ Ngọc Hà đón nhận tin vui đặc biệt khi chính thức được Bvlgari công bố là Đại sứ Thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Thông tin lập tức thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 1984.

Bvlgari là nhà kim hoàn nổi tiếng thế giới, được thành lập tại Rome (Italy) vào năm 1884 bởi nghệ nhân Sotirio Bulgari. Trải qua 142 năm phát triển, thương hiệu nổi tiếng với những bộ sưu tập trang sức, đồng hồ cao cấp và hiện thuộc tập đoàn hàng xa xỉ LVMH của Pháp.

Việc được một nhà kim hoàn danh tiếng lựa chọn cho vị trí đại sứ tại Việt Nam tiếp tục cho thấy sức hút của Hồ Ngọc Hà sau hơn hai thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực giải trí và thời trang.

Hồ Ngọc Hà báo tin vui đặc biệt ở tuổi 42 - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ thông tin trên trang cá nhân

Hồ Ngọc Hà trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của Bvlgari tại Việt Nam

Bvlgari chính thức chào đón Hồ Ngọc Hà với vai trò Đại sứ Thương hiệu đầu tiên tại thị trường Việt Nam. Trong bộ ảnh công bố, nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách thanh lịch, kết hợp trang phục tông nâu cùng những thiết kế trang sức cao cấp của nhà kim hoàn Italy.

Đại diện Bvlgari dành nhiều lời đánh giá tích cực cho nữ nghệ sĩ Việt Nam. Bà Emma Behaeghel, Giám đốc Điều hành Bvlgari khu vực Nam Á – Thái Bình Dương, nhận định Hồ Ngọc Hà là gương mặt thể hiện tinh thần của thương hiệu thông qua sự táo bạo, quyến rũ và bản sắc cá nhân.

Theo bà Emma Behaeghel, Hồ Ngọc Hà sở hữu phong thái tự tin, tinh thần tự do sáng tạo cùng khả năng thể hiện cá tính qua những thiết kế trang sức. Những yếu tố này khiến nữ ca sĩ trở thành gương mặt phù hợp để Bvlgari kết nối với công chúng Việt Nam.

Về phía Hồ Ngọc Hà, nữ ca sĩ bày tỏ niềm vinh dự khi đảm nhận vai trò mới. Cô chia sẻ rằng Bvlgari từ lâu đã mang đến cho mình nhiều cảm hứng. Đối với cô, trang sức hay đồng hồ không chỉ là những món phụ kiện sang trọng mà còn giúp người đeo thêm tự tin, thể hiện cá tính và lưu giữ những câu chuyện riêng. 

Hồ Ngọc Hà báo tin vui đặc biệt ở tuổi 42 - Ảnh 2.

Đây được xem là một dấu mốc đáng chú ý trong sự nghiệp Hồ Ngọc Hà, đặc biệt khi nữ ca sĩ vốn nổi tiếng với phong cách thời trang đa dạng và thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện quốc tế.

Từ người mẫu đoạt giải đến gương mặt nổi bật tại các tuần lễ thời trang quốc tế

Trước khi trở thành một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt, Hồ Ngọc Hà từng có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Sinh năm 1984, cô bắt đầu bước chân vào nghề người mẫu từ cuối thập niên 1990. Hồ Ngọc Hà từng giành giải nhì Siêu mẫu Hà Nội năm 2000, giải nhất Siêu mẫu Việt Nam năm 2001 và giải nhì cuộc thi Tìm kiếm siêu mẫu châu Á năm 2002.

Những thành tích này giúp cô sớm trở thành gương mặt được chú ý trong làng thời trang Việt Nam. Dù sau đó chuyển hướng sang ca hát, Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì sự gắn bó với thời trang thông qua các hoạt động trình diễn, chụp ảnh và tham dự sự kiện.

Năm 2014, Hồ Ngọc Hà gây chú ý khi trở lại sàn catwalk tại Shanghai Fashion Week (Tuần lễ thời trang Thượng Hải, Trung Quốc). Cô được lựa chọn đảm nhận vị trí mở màn bộ sưu tập của nhà thiết kế Kelly Bùi, đại diện Việt Nam tham gia sự kiện thời trang này.

Hồ Ngọc Hà báo tin vui đặc biệt ở tuổi 42 - Ảnh 3.

Hồ Ngọc Hà khi là một người mẫu

Hồ Ngọc Hà báo tin vui đặc biệt ở tuổi 42 - Ảnh 4.

Nữ nghệ sĩ gây chú ý khi trở lại sàn catwalk tại Shanghai Fashion Week 2014

Đến năm 2017, tên tuổi Hồ Ngọc Hà tiếp tục xuất hiện tại Milan Fashion Week, một trong bốn tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới. Nữ ca sĩ gây ấn tượng với bộ suit vàng của Gucci, kết hợp phụ kiện đồng điệu. Đáng chú ý, vào tháng 3/2017, hình ảnh Hồ Ngọc Hà được tạp chí Vogue Italia xếp vào nhóm những nhân vật nổi bật tại sự kiện, bên cạnh nhiều tên tuổi quốc tế.

Gần một thập kỷ sau, nữ ca sĩ vẫn duy trì sự hiện diện tại các sự kiện thời trang lớn. Tháng 9/2026, Hồ Ngọc Hà xuất hiện ở hàng ghế đầu buổi trình diễn Gucci Xuân – Hè 2027 tại Milan, cùng nhiều ngôi sao như Cardi B, PP Krit, Billkin và Park Gyu-young.

Hơn 20 năm khẳng định vị thế trong làng thời trang

Không chỉ góp mặt tại những sự kiện quốc tế, Hồ Ngọc Hà còn sở hữu nhiều giải thưởng và sự ghi nhận trong lĩnh vực thời trang. Năm 2015, tại ELLE Style Awards, nữ ca sĩ giành hai giải thưởng gồm Nữ ca sĩ phong cách nhất và Khách mời có phong cách nhất đêm trao giải.

Ba năm sau, Hồ Ngọc Hà tiếp tục được vinh danh ở hạng mục Hình tượng thời trang của năm (Fashion Image) tại ELLE Style Awards 2018. Cô vượt qua nhiều gương mặt nổi bật như Phạm Hương, Võ Hoàng Yến, Lan Khuê và Tóc Tiên để giành giải thưởng. Ban cố vấn cùng độc giả tạp chí đánh giá cao khả năng cập nhật xu hướng, gu thẩm mỹ và phong cách sang trọng, tinh tế được nữ ca sĩ duy trì trong nhiều năm.

Hồ Ngọc Hà báo tin vui đặc biệt ở tuổi 42 - Ảnh 5.

Hồ Ngọc Hà được xem là một trong những biểu tượng thời trang trong showbiz Việt

Sức ảnh hưởng của Hồ Ngọc Hà còn được ghi nhận bởi các tạp chí quốc tế. Năm 2024, cô xuất hiện trong danh sách Asia's Most Influential do Tatler Asia công bố, thuộc nhóm những nhân vật có ảnh hưởng trong lĩnh vực thời trang Việt Nam. Đến năm 2026, Hồ Ngọc Hà tiếp tục góp mặt trong danh sách Tatler Most Stylish Vietnam, tôn vinh những cá nhân có phong cách riêng và khả năng tạo ảnh hưởng thông qua thời trang.

Chia sẻ với Tatler Asia, nữ ca sĩ cho rằng phong cách không chỉ nằm ở việc mặc đẹp mà còn đòi hỏi bản sắc và gu thẩm mỹ riêng. Cô đặc biệt đề cao việc thấu hiểu bản thân, không ngừng làm mới hình ảnh thay vì chạy theo những xu hướng nhất thời.

Từ những bước chân đầu tiên trên sàn diễn người mẫu đến các sự kiện thời trang quốc tế, Hồ Ngọc Hà đã trải qua hơn hai thập kỷ xây dựng dấu ấn cá nhân. Việc trở thành Đại sứ Thương hiệu đầu tiên của Bvlgari tại Việt Nam tiếp tục bổ sung một cột mốc đáng chú ý vào hành trình ấy, cho thấy sức hút bền bỉ của nữ nghệ sĩ ở tuổi 42.

Phương Thư

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