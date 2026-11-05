Nữ diễn viên SN 1985 từng đóng hơn 20 bộ phim, có căn hộ cao cấp, lái Lexus, Range Rover: Nay ở Mỹ, bất ngờ trở lại sau nhiều năm "ở ẩn"

Mới đây, diễn viên Ngân Khánh bất ngờ thu hút sự chú ý khi đăng tải những hình ảnh, video mới trên trang cá nhân, đồng thời thông báo sẽ thường xuyên làm vlog để chia sẻ cuộc sống với khán giả. "Sống ẩn lâu quá giờ Khánh đã trở lại rồi đấy", nữ diễn viên viết trên Facebook, đồng thời gửi lời cảm ơn tới những người vẫn luôn yêu thương, quan tâm mình.

Trước đó, Ngân Khánh giới thiệu tập đầu tiên của series vlog mang tên FINDING HOME trên kênh YouTube cá nhân. Loạt video ghi lại những khoảnh khắc đời thường của cô tại Mỹ, từ việc mua sắm, nấu ăn đến trang trí nhà cửa trong dịp Halloween.

Sự xuất hiện trở lại của Ngân Khánh khiến nhiều khán giả chú ý, bởi cô từng là nữ diễn viên được săn đón trên màn ảnh Việt trước khi quyết định tạm rời showbiz, chuyển hướng cuộc sống.

Hình ảnh mới của Ngân Khánh

Từng đóng hơn 20 bộ phim, sở hữu căn hộ cao cấp và liên tục đổi xe sang tiền tỷ

Ngân Khánh sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam những năm 2000–2010. Cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ khoảng năm 2005 và được đông đảo công chúng biết đến qua vai Vy trong bộ phim Gọi giấc mơ về (2007), đóng cùng Minh Hằng, Huỳnh Đông.

Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong nhiều tác phẩm như Tường vy cánh mỏng, Mây trắng ngang trời, Cô dâu đại chiến, Mỹ nhân Sài thành, Ma Dai... Chỉ sau 10 năm hoạt động nghệ thuật, Ngân Khánh đã tham gia hơn 20 bộ phim điện ảnh và truyền hình. Cô cũng gặt hái nhiều thành tích, trong đó có ngôi vị quán quân Bước nhảy Hoàn vũ năm 2014 và hai lần được vinh danh tại Giải thưởng truyền hình HTV.

Không chỉ sở hữu sự nghiệp đáng chú ý, Ngân Khánh còn từng được biết đến với cuộc sống vật chất khá giả. Nữ diễn viên từng sở hữu căn hộ cao cấp cùng ô tô trị giá nhiều tỷ đồng. Khối tài sản này được cô tích lũy trong thời gian hoạt động nghệ thuật.

Đáng chú ý, Ngân Khánh từng nhiều lần xuất hiện bên những chiếc xe sang đắt tiền. Cụ thể, báo chi ghi nhận cô tự lái chiếc Nissan hai cửa màu vàng đến địa điểm biểu diễn. Người thân cận của nữ diễn viên khi đó tiết lộ chiếc xe có giá khoảng 3 tỷ đồng.

Trước đó, Ngân Khánh thường sử dụng một chiếc Audi trị giá khoảng 2,1 tỷ đồng. Trước đó, Ngân Khánh lái chiếc Lexus màu đen mới mua đi cà phê tại trung tâm TP.HCM, thay cho chiếc Range Rover có giá hơn 3 tỷ đồng.

Có thể thấy, chỉ trong khoảng hai năm, Ngân Khánh đã thay đổi ba chiếc ô tô đắt tiền. Dù vậy, đây đều là những thông tin được ghi nhận trong quá khứ, chưa có cơ sở xác định nữ diễn viên hiện còn sở hữu các tài sản kể trên.

Ngân Khánh từng nhiều lần xuất hiện bên xe sang

Gác lại hào quang showbiz, sang Singapore du học và thay đổi cách sống

Giữa lúc sự nghiệp đang phát triển, năm 2015, Ngân Khánh bất ngờ kết hôn với doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Cũng trong năm này, cô quyết định tạm dừng hoạt động nghệ thuật để sang Singapore du học, theo đuổi định hướng trở thành nhà sản xuất phim.

Trong cuộc phỏng vấn năm 2019, Ngân Khánh tiết lộ cô đã ấp ủ kế hoạch du học từ năm 19 tuổi và cố gắng tích lũy tiền trong những năm hoạt động showbiz. Dù được chồng hỗ trợ, nữ diễn viên vẫn mong muốn độc lập về tài chính.

Thời gian đầu tại Singapore, cô từng thuê một căn nhà lớn, đầy đủ tiện nghi với giá 3.300 SGD/tháng, tương đương khoảng 56 triệu đồng theo mức quy đổi khi đó. Tuy nhiên, sang năm thứ hai, Ngân Khánh bắt đầu điều chỉnh chi tiêu, học cách sống tiết kiệm hơn.

Từ một ngôi sao có thể thuê người giúp việc khi còn ở Việt Nam, cô phải tự nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và thích nghi với cuộc sống sinh viên nơi đất khách.

Dù từng trở lại màn ảnh với phim điện ảnh Quý cô thừa kế năm 2018, Ngân Khánh không tiếp tục duy trì hoạt động nghệ thuật thường xuyên. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Singapore, cô trở về Việt Nam vào năm 2020, rồi những năm sau đó chuyển sang sinh sống tại Mỹ.

Cuộc sống hiện tại ở Mỹ: Tự nấu ăn, tập yoga và bất ngờ trở lại làm vlog

Ngân Khánh hiện sinh sống tại bang Minnesota, Mỹ. Trong video mới đăng tải, nữ diễn viên cho biết cuộc sống của cô đã thay đổi đáng kể sau nhiều năm. Thay vì những ngày bận rộn với phim trường và sự kiện giải trí, Ngân Khánh hiện duy trì nhịp sinh hoạt tương đối bình dị. Cô thường thức dậy lúc 6h30, bắt đầu ngày mới bằng một tách cà phê, trà hoặc sữa hạnh nhân tự làm.

Nữ diễn viên cũng cố gắng duy trì thói quen tập yoga để giữ cơ thể dẻo dai, đặc biệt khi phải thích nghi với khí hậu lạnh tại Minnesota.

Ngoài ra, cô dành thời gian mua sắm, nấu ăn, khám phá những địa điểm mới và chăm chút không gian sống. Trong video về Halloween, Ngân Khánh tự tay khắc bí ngô để trang trí nhà cửa. Những hình ảnh này còn khiến cô nhớ đến Tết Trung thu ở Việt Nam, đặc biệt là kỷ niệm cùng anh chị em ăn hạt bí rang khi còn nhỏ.

Ngân Khánh trở lại với kênh Youtube cá nhân chia sẻ cuộc sống ở Mỹ

Qua những hình ảnh mới, Ngân Khánh xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, trẻ trung ở tuổi 41. Không gian nhà bếp với tủ màu sáng, cửa sổ lớn và những món đồ trang trí theo mùa cũng được cô hé lộ.

Đáng chú ý, trong bài đăng mới nhất, Ngân Khánh khẳng định sẽ thực hiện vlog thường xuyên hơn, đánh dấu sự thay đổi sau thời gian dài kín tiếng. Dù chưa công bố kế hoạch trở lại đóng phim, việc Ngân Khánh chủ động chia sẻ cuộc sống qua series FINDING HOME cho thấy nữ diễn viên đang dần kết nối trở lại với công chúng.