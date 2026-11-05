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Nữ diễn viên SN 1989 quê TP.HCM nói thẳng: "Tôi biết kiếm tiền thật nhiều từ khi 6 tuổi"

| | Lifestyle

"Tôi biết kiếm tiền thật nhiều từ khi 6 tuổi, ở cái độ tuổi con người ta chỉ biết ăn, biết chơi", nữ diễn viên SN 1989 chia sẻ.

Quỳnh Thư mới đây chia sẻ về hành trình cuộc sống và những lựa chọn của bản thân sau khi quyết định sang Đức sinh sống. Nữ diễn viên khẳng định cô không hối hận khi rời Việt Nam, dù luôn nhớ cha mẹ ở quê nhà.

Nữ diễn viên SN 1989 quê TP.HCM nói thẳng: "Tôi biết kiếm tiền thật nhiều từ khi 6 tuổi" - Ảnh 1.

Quỳnh Thư học múa ballet 15 năm.

Trên trang cá nhân, Quỳnh Thư viết: "Có người hỏi tôi có hối hận hay tiếc nuối điều gì khi bỏ tất cả qua Đức sống không? Tôi trả lời thật nhanh và dứt khoát là không, chỉ có điều nhớ ba mẹ rất nhiều thôi.

Tôi biết kiếm tiền thật nhiều từ khi 6 tuổi, ở cái độ tuổi con người ta chỉ biết ăn, biết chơi. Từng là diễn viên múa ballet 15 năm (từ 6 tuổi - 17 tuổi). Thi tốt nghiệp lớp 12 xong tôi thi đậu vào trường Học viện Hàng không, học ngành an ninh sân bay, học xong không theo nghề tôi lại tham gia nghệ thuật.

Từng là người mẫu (từ 18 tuổi), từng là diễn viên điện ảnh lẫn truyền hình (từ 19 tuổi). Có công việc kinh doanh riêng đang rất phát triển. Bên cạnh đó, tôi học tất cả các môn để bản thân mình ngày một tốt hơn. Đến 35 tuổi bỏ hết, tập trung làm mẹ thật tốt, thật hoàn hảo vì đứa con vô cùng đáng yêu của tôi! Và tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn để không bao giờ hối hận vì quyết định của mình!".

Nữ diễn viên SN 1989 quê TP.HCM nói thẳng: "Tôi biết kiếm tiền thật nhiều từ khi 6 tuổi" - Ảnh 2.

Chia sẻ của Quỳnh Thư khiến nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Quỳnh Thư sinh năm 1989 tại TP.HCM. Cô bắt đầu được biết đến trong vai trò người mẫu trước khi thử sức với diễn xuất. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Sắc đẹp và danh vọng, Vũ khí sắc đẹp, Cô nàng bất đắc dĩ, Kẻ tàng hình... Ngoài nghệ thuật, cô còn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản và thời trang.

Cuối năm 2021, Quỳnh Thư vướng ồn ào tình cảm, trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Sau khoảng thời gian này, cô sang Đức sinh sống. Đầu năm 2024, nữ diễn viên nhận lời cầu hôn từ bạn trai là một doanh nhân Việt kiều sinh ra và lớn lên tại Đức. Tháng 9/2024, cô sinh con trai đầu lòng, đặt tên bé là William.

Từ khi chuyển sang Đức, Quỳnh Thư dành phần lớn thời gian cho gia đình và chăm sóc con trai. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh tập luyện thể thao, chơi golf và du lịch.

Theo PV

Thanh Niên Việt

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